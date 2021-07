Autarkes Alarmsystem in Teufen

ALARMIERUNGSSYSTEM Bei Netzstörungen: Teufner können Feuerwehr per Knopfdruck alarmieren Ein Novum: In Teufen gibt es ein Alarmierungssystem für die Feuerwehr, dass auch unabhängig von Strom und Internet funktioniert. Bis Ende Jahr sollen alle weiteren Ausserrhoder Gemeinden ebenfalls damit ausgestattet sein. Astrid Zysset 16.07.2021, 17.31 Uhr

Walter Hasenfratz, Feuerwehrinspektor Appenzell AR/AI, testet die Notfallbox. Bild: Astrid Zysset

Die letzte grosse Störung im Swisscom-Netz liegt noch nicht lange zurück: Am 9. Juli waren die Notrufnummern 112 und 117 in mehreren Kantonen vorübergehend nicht erreichbar. Die Gebäudeversicherung Assekuranz des Kantons Appenzell Ausserrhoden sucht schon länger nach einer Lösung, um den Notruf auch in solchen Fällen zu gewährleisten, respektive nach einer von öffentlichen Kommunikationsnetzen unabhängigen Notalarmierung. Und sie könnte diese gefunden haben. Am Freitag wurde ein entsprechendes System im Feuerwehrdepot in Teufen in Betrieb genommen.