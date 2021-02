Auszeit Corona für einen kurzen Augenblick vergessen: Im Sportzentrum Herisau können sich Schulkinder trotz Pandemie austoben Gemäss Bundesratsentscheid müssen Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen voraussichtlich noch bis Ende Februar geschlossen bleiben. Für unter 16-Jährige können Ausnahmen gemacht werden. Das Sportzentrum Herisau nützt diese Regelung und öffnet die Türen zur Eishalle und zum Schwimmbad für Kinder und Jugendliche. Ein Augenschein vor Ort zeigt: Das Angebot wird genutzt und geschätzt. Alessia Pagani 04.02.2021, 05.00 Uhr

Für die Kinder und Jugendlichen schafft das Angebot des Sportzentrums eine willkommene Ablenkung vom Corona-Alltag. Alessia Pagani

Die Kinder und Jugendlichen heben die Köpfe. Salto, Köpfler und Rutschbahn werden für einen kurzen Moment zur Nebensache. Die Aufmerksamkeit ruht allerdings nur kurz auf dem unerwarteten Gast, schnell gilt sie wieder dem kühlen Nass. «Es macht so viel Spass. Ich werde ganz bestimmt nochmals kommen», sagt ein Mädchen im Primarschulalter, bevor es mit einem Strandball unter dem Arm ins Becken hüpft, wo bereits ihr Spielkamerad auf sie wartet.

Wenige Meter daneben laufen vier Jugendliche die Treppe der Wasserrutsche empor. Der Erste vermag das Grünlicht noch abzuwarten, seine Kollegen nicht. Sie hechten ihm sogleich hinterher. In der Mitte der Rutschbahn wird kurz angehalten und das Wasser gestaut – eigentlich verboten. Unbemerkt bleibt die Aktion nicht lange. Den wachsamen Augen von Chefbademeister Nils Schären entgeht nichts. «Die Wilden», sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. Er drückt ein Auge zu. Wären mehr Kinder im Bad, würde er eingreifen. An diesem Nachmittag lässt Schären sie gewähren.

Vom 22. Dezember 2020 bis und mit 22. Januar 2021 hatte das Sportzentrum seinen Betrieb gänzlich eingestellt. Seit Samstag ist die Eishalle und das Schwimmbad für Kinder von 10 bis 16 Jahren wieder geöffnet. Als Ferienangebot einerseits, wie Leiterin Kathrin Weber sagt:

Kathrin Weber, seit August 2020 Geschäftsführerin des Sportzentrums Herisau. PD

«Wegen der Pandemie müssen viele Familien zu Hause bleiben und können nicht in die Skiferien. Diesen Kindern wollen wir etwas bieten.»

Andererseits soll das Angebot ab 8. Februar jeden Mittwoch und Samstag angeboten werden. «Es ist wichtig, dass sich die Kinder auch während der Pandemie bewegen und Sport machen», so Weber. Die teilweise Wiedereröffnung nennt sie ihren Weg durch die Pandemie. Allerdings: Nicht nur die Kinder und Jugendlichen profitieren. «Für uns ist es natürlich viel schöner, wenn wir Gäste haben und unsere ‹normale› Arbeit verrichten können», sagt Schären. Während der Pandemie sei der Grossteil seiner Tätigkeit auf Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder Organisatorisches entfallen. «Das sind normalerweise nicht unsere Kernkompetenzen. Und ich kann ja nicht den ganzen Tag putzen», sagt Schären. Nun kann sich der gelernte Bademeister wieder der Eishalle und dem Schwimmbad widmen. Schären freut's:

Nils Schären, Chefbademeister in Herisau. PD

«Die Motivation ist natürlich viel grösser.»

An diesem Nachmittag sind zirka 20 Kinder auf der Eisbahn, rund 12 vergnügen sich im Wasser. Die Stimmung ist ausgelassen, lautes Lachen erfüllt die Räume. Weber und Schären hatten keine Erfahrungswerte. «Wir haben uns lange gefragt, ob wohl jemand das Angebot nutzen wird», sagt Weber. Als dann am Montagmorgen etwa 60 Kinder Eintritt ins Hallenbad oder in die Eishalle verlangten, war die Freude gross.

Sicherheit bleibt gewährleistet

Begleitpersonen dürfen die Kinder nicht mitbringen. Wie Weber erklärt, wird diese Regelung akzeptiert. «Wir mussten am Samstag ein Elternteil darauf hinweisen. Das Verständnis war aber da.» Kinder alleine im Schwimmbad – kann da die Sicherheit gewährleistet bleiben? «Ja», sagt Schären. Einerseits müssen die Kinder einen WSC-Wassersicherheitscheck-Ausweis vorlegen. Andererseits wurde im Hinblick auf das Angebot das Personal verstärkt. Seit Samstag unterstützt ein Student das Bademeister-Team. Schären sagt:

«So können wir sicherstellen, dass immer zwei Bademeistern vor Ort sind, die die Situation überwachen.»

Auch hat das Team ein modernes Überwachungssystem im Rücken. Die Becken verfügen über mehrere Kameras unter Wasser, welche Alarm schlagen, wenn eine Person mehr als zehn Sekunden regungslos auf dem Grund liegt. Es zeigt sich aber: Die Kinder kommen alleine gut zurecht, wechseln vom Kinderbecken ins tiefere Schwimmerbecken und wieder zurück. Bademeister Schären und sein Kollege Elmar Brandes müssen nicht eingreifen.

Setzen und durchatmen: Ab und zu brauchen die Kinder eine Pause. PD

Eislaufprinzessinnen räumlich vom Eishockeynachwuchs trennen

Derweil sorgt in der Eishalle Erwin Mettler für Ordnung. Der Eismeister achtet darauf, dass die Nachwuchs-Eishockeyspieler mit ihren Pucks und Schlägern im für sie abgetrennten Bereich bleiben. Er fordert die Kinder auf, die provisorischen Banden wieder zurecht zu rücken. «Wenn auf dem ganzen Feld Eishockey gespielt wird, haben jene beim freien Eislaufen ein wenig Hemmungen», erklärt Mettler seine Intervention. Schnell sind die Trennwände wieder an Ort und Stelle und eine Jugendliche vollführt sogleich eine Pirouette. Auch hier bekommt man von den Schulkindern immer dieselbe Antwort:

«Es macht einfach Spass und es ist schön, dass das möglich ist.»

Eismeister Erwin Mettler sorgt in der Eishalle für Recht und Ordnung. Die Kinder und Jugendlichen folgen artig seinen Anweisungen. Alessia Pagani

Gemäss Bundesratsentscheid müssen Sport- und Freizeiteinrichtungen voraussichtlich noch bis Ende Februar geschlossen bleiben. Das Sportzentrum kann das Angebot bereitstellen, weil für unter 16-Jährige Ausnahmen erlaubt sind. Kathrin Weber erklärt. «Wir haben die Regeln nun im Sinne der Jugendlichen einfach bis an die Grenze ausgereizt.» Auch für die U16-Vereine sind die Anlagen wieder offen.

Die Schulkinder geniessen die Zeit mit ihren Kollegen. Die Coronapandemie hat in ihren Köpfen für einmal keinen Platz. Alessia Pagani

Öffnungszeiten bis und mit Samstag, 6. Februar: täglich von 9 bis 17 Uhr; Ausnahme: Freitag, 7. Februar: 11 bis 13.30 Uhr geschlossen.

Öffnungszeiten ab 8. Februar; Hallenbad: Mittwoch, 13.30 bis 17 Uhr; Samstag: 10 bis 17 Uhr.

Öffnungszeiten ab 8. Februar; Eishalle: Mittwoch, 13.30 bis 16 Uhr; Samstag: 10 bis 17 Uhr.