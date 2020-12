Auszeichnung Wählen Sie: Wer wird Appenzellerin oder Appenzeller des Jahres? Aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur: Die «Appenzeller Zeitung» nominiert fünf Persönlichkeiten aus Inner- und Ausserrhoden, die 2020 positiv aufgefallen sind. David Scarano 17.12.2020, 05.00 Uhr

Ein Teil der hilfsbereiten Familie: Fabienne mit Dänny Carniello. Bild: PD

Stellvertretend für alle privaten Hauslieferdienste und Nachbarschaftshilfen während des Lockdowns steht die Familie Carniello aus Trogen. Sie hatte eine Einkaufshilfe organisiert. Drei Generationen waren beteiligt, sei es als Fahrer, Administrator oder Einkäufer. Die Bilanz kann sich sehen lassen: 162 Fahrten kamen zusammen, für rund 12000 Franken wurde eingekauft. Fabienne Carniello fand es eine bereichernde Zeit: «Wir haben Schönes und Berührendes erlebt. Und viele Leute kennen gelernt.» Von der Gemeinde wurde das Angebot geschätzt. Der Familie wurde Hand geboten, indem weitere Freiwillige hätten aufgeboten werden können.

Lydia Hörler-Koller war die erste Frau Bezirkshauptmann. Bild: Michel Canonica

Lydia Hörler-Koller hat die Innerrhoder Politik massgeblich geprägt: Sie gehörte während 17 Jahren dem Grossen Rat an und war 15 Jahre lang im Bezirksrat Appenzell tätig. Mit ihrer Wahl zur Frau Hauptmann im Jahr 2008 hat Hörler-Koller Historisches erreicht: Vor ihr hat es noch nie eine Frau an die Spitze des Bezirks Appenzell geschafft. Die 60-Jährige, die im August dieses Jahres von allen politischen Ämtern zurücktrat, hat sich schon immer für mehr Frauen in der Inner­rhoder Politik eingesetzt. Der geringe Frauenanteil war letztlich auch einer der Hauptgründe, warum sie sich damals für eine politische Karriere entschieden hatte. (wec)

Andres Stehli investierte viel Herzblut ins Museum Heiden. Bild: Ralph Ribi

Mit seinem leidenschaftlichen Einsatz für Kunst und Geschichte hat Andres Stehli tiefe Spuren hinterlassen. Ohne ihn wäre etwa der Komponist Heinrich von Herzogenberg im Appenzellerland für immer in Vergessenheit geblieben. Der Vorderländer prägte 40 Jahre lang das Museum Heiden. Er organisierte nicht nur zahlreiche Ausstellungen sowie Vorträge, sondern kümmerte sich zusätzlich um die Buchhaltung. Der ehemalige Besitzer der Pension Nord hatte 2004 die Leitung des Museums übernommen. In diesem Frühjahr trat er als Kurator zurück. In Anerkennung seiner grossen Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. (dsc)

Simon Ehammer ist bereits Schweizer Leichtathlet des Jahres.

Bild: Ulf Schiller

Als zweiter der Jahresweltbestliste beendet Zehnkämpfer Simon Ehammer die Saison – bei den Aktiven. Dabei ist der Athlet des TV Teufen erst 20 Jahre alt. Der Steiner erzielt persönliche Bestleistungen, bricht nationale Rekorde im Zehnkampf, gewinnt Titel und Medaillen an nationalen Meisterschaften – im Mehrkampf und in den Disziplinen Weitsprung, Hürdenlauf und Stabhochsprung. Den Schweizer Hallenrekord im Siebenkampf verbessert er auf 5915 Punkte. Mit 8029 Zählern knackt er erstmals die 8000er-Marke im Zehnkampf. Seit 17 Jahren war kein Schweizer besser. Ehammer wird als Schweizer Leichtathlet des Jahres ausgezeichnet. (mc)

Hanswalter Schmid war Ausserrhoder Regierungsrat sowie Verwaltungsratspräsident der Appenzeller Bahnen und der Hotel Heiden AG.

Bild: Nik Roth

Hanswalter Schmid prägte als Verwaltungsratspräsident die Geschicke des Hotels Heiden. Zwanzig Jahre lang gehörte er dem Verwaltungsrat an, seit 2003 präsidierte er ihn. Im Sommer gab der 75-Jährige das Amt ab – mitten in einer für den Tourismusbetrieb turbulenten Zeit. Schmid verstand seine Rolle auch als Coach und Sparringpartner des Direktors. Der ehemalige Ausserrhoder Volkswirtschaftsdirektor und VR-Präsident der Appenzeller Bahnen engagiert sich als Vorsitzender verschiedener Stiftungen und Organisationen. Zudem unterstützte seine Familie 2015 massgeblich die Errichtung der neuen Räumlichkeiten der Bibliothek Gais. (mc)

Einsendeschluss ist am 28. Dezember

Sie können wie folgt wählen: Mail mit Betreff «Appenzeller des Jahres 2020» senden an redaktion-appenzellerzeitung@chmedia.ch

Einsendeschluss ist am 28. Dezember 2020. Aus allen Einsendungen verlosen wir zwei Tickets für eine Berg- und Talfahrt mit der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg.