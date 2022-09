Swiss Comedy Awards: SRF zeichnet Appenzellerin Reena aus

Auszeichnung Von der Maturaarbeit zum Best Talent Comedy: SRF zeichnet 19-jährige Appenzellerin aus – Emil Steinberger gewinnt Preis für sein Lebenswerk Bei ihrer ersten Nominierung in der Kategorie «SRF 3 Best Talent Comedy» nimmt die 19-jährige Reena Krishnaraja auch gleich die Trophäe mit nach Hause. Die Swiss Comedy Awards wurden zum fünften Mal verliehen – für sein Lebenswerk geehrt wurde Kabarettist Emil Steinberger. FM1Today 12.09.2022, 09.37 Uhr

Sie hat einen weiteren Schritt in ihrer Comedy-Karriere erreicht: Das SRF kürt die 19-jährige Reena Krishnaraja zum «SRF 3 Best Talent Comedy». Bild:

Smilla Bühler

«Vor der Maturaarbeit hatte ich keine Ahnung von Stand-Up, sondern war eher so ein Sitcom-Typ», sagt Reena Krishnaraja im Interview gegenüber FM1Today im Mai. Sie hat ihre Maturaarbeit über Stand-Up-Comedy geschrieben. Seitdem geht es steil bergauf für das Stand-Up-Comedy-Talent aus Grub. Erst durfte sie auf der «Comedy Talent Stage» von SRF 3 im Mai auftreten, nun also hat es gar für eine Auszeichnung gereicht, wie FM1Today berichtet. Und was für eine! Mit der Auszeichnung an den Swiss Comedy Awards erreicht ihre zweifelsohne junge Karriere einen ersten Meilenstein.

So sieht es aus wenn Reena Krishnaraja auf der Bühne steht:

Der ewige Emil gewinnt Preis für Lebenswerk

Der Lifetime-Award geht dieses Jahr an den Luzerner Kabarettisten Emil Steinberger. Für die Veranstalter des «Swiss Comedy Awards» eine grosse Freude: «Emil steht für drei Generationen Kabarett und hat mit seinem Sprachwitz und Schalk über Jahrzehnte die ganze Nation bewegt. Es ist uns eine grosse Ehre, dass er den Preis am Abend persönlich entgegennimmt.» Emil Steinberger freut sich besonders, dass er der Erste ist, der so einen Preis bekommt:

«Ich lache schon, ich mache ein fröhliches Gesicht.»

Charles Nguela zweifach ausgezeichnet

Charles Nguela räumt gleich zwei Preise ab. Bild: PD

Als bester Solokünstler wurde Charles Nguela geehrt für seine Stand-up-Comedy-Show R.E.S.P.E.C.T.

Nguela erhielt bei der zweistündigen Gala am Abend im Zürcher Kongresshaus vor 1200 Zuschauerinnen und Zuschauern zudem den Publikumspreis, wie die Organisatoren mitteilten. Er hatte bereits 2014 zwei Comedy-Auszeichnungen abgeräumt.

Show zum ersten Mal live übertragen

Das Secondhand Orchestra aus Roman Riklin, Adrian Stern, Frölein da Capo und Daniel Schaub wurde für das Programm «FREDDIE-die Mundartshow» ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Hommage an den verstorbenen Queen-Rocksänger Freddie Mercury.

Die Show wurde zum ersten Mal live auf SRF 1 übertragen. Auftritte hatten unter anderem Helga Schneider und Peach Weber aus der Schweiz, Lisa Eckhart aus Österreich und Michael Mittermeier aus Deutschland.