Urnäsch ist das "Schweizer Dorf 2022"

Auszeichnung «Kultur wird in Urnäsch nicht nur gepflegt, sondern gelebt»: Die Hinterländer Gemeinde ist das «Schweizer Dorf des Jahres 2022» Schwellbrunn wurde im Jahr 2017 zum schönsten Dorf der Schweiz gekürt. Nun gewinnt mit Urnäsch erneut eine Gemeinde aus dem Appenzeller Hinterland eine die Publikumswahl. Im von der «Schweizer Illustrierten» lancierten Wettbewerb ging es darum, welches Dorf über ein besonderes kulturelles Angebot verfügt. Mea McGhee 18.08.2022, 09.58 Uhr

Die Gemeinde Urnäsch hat das Rennen um das Dorf des Jahres 2022 gewonnen. Im Bild: das Weinlokal Engel am Dorfplatz. Bild: Reto Martin

Im Wettbewerb um das «Schweizer Dorf des Jahres 2022» hat die Leserschaft der Zeitschriften «Schweizer Illustrierte», «L'illustré» und «La Domenica» Urnäsch von den acht Finalisten auf den Spitzenplatz gewählt.

Handwerkskunst und Brauchtum

Brauchtum pflegen, Traditionen leben - in Urnäsch sind Kunst und Kultur förmlich greifbar. In der Gemeinde am Fusse des Säntis bietet das Brauchtumsmuseum nicht nur Einblick in die bäuerliche Kultur des Appenzellerlandes, sondern auch in die damit verbundene Handwerkskunst. In der Medienmitteilung zur Bekanntgabe der Siegergemeinde heisst es:

«Hunderte Hauben und Hüte der bekannten Silvesterchläuse sind hier zu bewundern – genau wie 148 Holzkühe, die aus 143 verschiedenen Holzarten geschnitzt wurden.»

Auch sonst seien die Traditionen in Urnäsch das ganze Jahr erlebbar: von der Alpfahrt, über die Jakobifeier bis zum Urnäscher Bloch.

Finalisten aus sechs Kantonen

Dieser bunte Mix hat die Abstimmenden überzeugt: Von den Finalisten Mulegns/Riom, Guarda, Sobrio, Loco-Valle Onsernone, St-Pierre-de-Clages, La Neuveville und Berneck hat sich Urnäsch im landesweiten Wettbewerb durchgesetzt und darf sich ab sofort mit dem Titel «Schweizer Dorf des Jahres 2022» schmücken.

Peter Kürsteiner, Gemeindepräsident Urnäsch Bild: PD

Für Gemeindepräsident Peter Kürsteiner ist die Auszeichnung eine grosse Freude:

«Das Besondere an Urnäsch ist die starke Bindung unserer Dorfbewohner zu Landschaft und Kultur des Appenzellerlandes. Im ganzen Dorf ist eine tiefe Verwurzelung zu spüren.»

Die Anlässe in Urnäsch hätten eine Strahlkraft weit über die Region hinaus und seien Jahr für Jahr Fixpunkte, so Kürsteiner weiter.

Lob für Urnäsch gibt es auch von Werner De Schepper, Chefautor und Projektleiter «Schweizer Illustrierte»: «Kultur wird in Urnäsch nicht nur gepflegt, sondern vom ganzen Dorf gelebt. Dieses Engagement zeigt sich in der Handwerkskunst der Einheimischen, den zahlreichen Traditionen und diversen Vereinen, die einen unschätzbaren Beitrag zur Dorfgemeinschaft beitragen.»

Dorffest am Donnerstag

Urnäschs Sieg wird am Donnerstagabend, 18. August, gebührend gefeiert. Die Gemeinde lädt mit den Wettbewerbsorganisatoren und Sponsoren die ganze Bevölkerung zu einem Dorffest ein. Um 19 Uhr beginnt der Festakt auf dem neuen Kanzleiplatz (bei nasser Witterung oder Schlechtwetter in der Mehrzweckhalle Au). Anschliessend wird zur musikalischen Unterhaltung durch die Kapelle Alder, das Jodelchörli am Säntis, das Saienchörli, die Alphorn-Virtuosin Lisa Stoll und das Alphorn-Trio Frick gefeiert.