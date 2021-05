Kabarettist Simon Enzler erhält den Innerrhoder Kulturpreis

Auszeichnung Ein schonungsloser Beobachter der Stammtischler: Simon Enzler erhält den Innerrhoder Kulturpreis Simon Enzler ist einer der bekanntesten Schweizer Kabarettisten. Er wurde bereits mit dem Salzburger Stier und Prix Walo ausgezeichnet. Nun ehrt ihn sein Heimatkanton. Am 12. Juni erhält er den Innerrhoder Kulturpreis. 21.05.2021, 17.06 Uhr

Simon Enzler während eines Auftritts in Wohlen. Bild: AZ

Simon Enzler gehört seit einem guten Vierteljahrhundert zu den bekanntesten Vertretern der Sparte Kabarett in der Schweiz. Wie die Stiftung Pro Innerrhoden schreibt, habe er bereits als Gymnasiast am Kollegium St.Antonius in Appenzell an Firmen- und Familienfesten mit seinen Auftritten beeindruckt. Nach der Matura zog er mit seinen ersten Programmen rasch die Aufmerksamkeit der Schweizer Kabarettszene auf sich. Das grosse Publikumsinteresse erlaubte es ihm schon bald, den Weg einer professionellen Bühnenkarriere einzuschlagen.



Seither schreibt er alle zwei bis drei Jahre ein neues Programm und füllt damit kleine und grosse Säle in der Schweiz. Daneben ist er regelmässig als Moderator oder Kolumnist in Radio und Fernsehen tätig.

Salzburger Stier und Prix Walo

Sein künstlerisches Schaffen wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: 2000 erhielt er den Swiss Comedy Award, 2007 den Salzburger Stier, 2008 den Prix Walo und 2012 den Schweizer Kabarett-Preis Cornichon. Nun erhält Enzler den Innerrhoder Kulturpreis.

Die Stiftung Pro Innerrhoden, die in diesem ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert, würdigt das innerrhodische Kulturschaffen mit der Vergabe des Kulturpreises und des Anerkennungspreises. Der Kulturpreis - die höchste Innerrhoder Auszeichnung in der Sparte Kultur - wird in Anerkennung besonderer Leistungen für das einheimische Kulturschaffen verliehen, wie es im Communiqué heisst.

Knorrige und selbstgefällige Appenzeller

Enzler ist seiner Bühnenfigur seit seinen Anfängen treu geblieben, dem knorrigen und selbstgefälligen Appenzeller mit dem markanten Dialekt, der sich grandios aufregen kann und höchst kreativ flucht. Seine Themen findet er laut Ratskanzlei bei der langsam aussterbenden Gattung der Stammtischler, denen er akribisch aufs Maul schaut und deren Gesinnung er schonungslos entlarvt, nie bitterböse, aber immer unverblümt.

Er bezeichnet zudem den Umgang mit dem Fremden als sein zentrales Thema. Menschen, Bräuche, wirtschaftliche Systeme, alles, was von aussen kommt, ist fremd und impliziert Ängste. Seine Figuren sind oft Abbilder von Leuten, die damit überfordert sind und sich eine Welt erschaffen, in der man grosse Probleme so lange vereinfacht, bis man das Gefühl hat, man habe sie im Griff.

Die Übergabe des Kulturpreises findet in der Aula Gringel statt; aufgrund der aktuellen Situation allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. (rk)