Sonderausstellung im Museum Wolfhalden eröffnet

Museen öffnen ihre Tore

Diesen Sonntag, 15. Mai, findet der Internationale Museumstag statt. Unter dem Motto «The Power of Museums» öffnen ein Dutzend Museen im Appenzellerland an diesem Tag ihre Tore. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 17 Uhr. Einige bieten auch besondere Veranstaltungen an; so lädt das Museum Appenzell um 11 Uhr zu einer Führung durch die Sonderausstellung «Geflickt. Vom Wiederherstellen und Reparieren», um 14 Uhr gibt es dann eine Führung durch die Dauerausstellung. Das Programm im Detail: www.museen-im-appenzellerland/aktuell