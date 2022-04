Verbände setzen sich für Altersentlastung für Lehrpersonen ein

Ausserrhoder Volksschulgesetz Verbände der Lehrpersonen und der Schulleiter wollen «Fairness für alle Lehrpersonen» – dazu brauche es die Altersentlastung Am 9. Mai berät der Kantonsrat das total revidierte Volksschulgesetz in erster Lesung. Die vom Regierungsrat vorgeschlagene Altersentlastung für Lehrerinnen und Lehrer dürfte für Diskussionen sorgen. So setzen sich der kantonale Lehrerverband und der Verband der Ausserrhoder Schulleitungen für eine Entlastung ein. Mea McGhee Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Martin Wehrle und Michael Weber setzen sich für eine Altersentlastung von Lehrerinnen und Lehrern in Appenzell Ausserrhoden ein. Bild: David Scarano

Sollen Lehrpersonen an Ausserrhoder Schulen künftig eine Altersentlastung erhalten? Dies sieht das total revidierte Volksschulgesetz vor und dürfte an der Kantonsratssitzung am 9. Mai am meisten zu reden geben.