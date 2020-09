Ausserrhoder Sozialdemokraten vermissen SVP-Nationalrat Zuberbühler und kritisieren Gemeinde Walzenhausen wegen Sonneblick An der Delegiertenversammlung in Teufen hat sich die SP AR klar für die beiden kantonalen Vorlagen vom 27. September ausgesprochen. Kritik gab es für SVP-Nationalrat David Zuberbühler sowie für die Gemeinde Walzenhausen, weil die Baubewilligung für das geplante Asylzentrum Sonneblick weiterhin ausstehe. David Scarano 03.09.2020, 12.33 Uhr

Das Wohnheim der Stiftung Sonneblick nach dem versuchten Brandanschlag. In kommenden Jahren werden dort Asylbewerber einziehen. Bild: PD

3 Ja, 4 Nein und zweimal Kritik für lokale Protagonisten: So lautet die Bilanz der Ausserrhoder SP nach der Delegiertenversammlung am Mittwochabend in Teufen, die vor allem im Zeichen des Urnengangs vom 27. September stand.