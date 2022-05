Das sind die möglichen Kandidaten für die Nachfolge Paul Signers

Ausserrhoder Regierungsratswahlen Wer tritt Paul Signers Nachfolge an? Gewünscht wird eine Vorderländerin – die grösste Wahlchance hätte aber ein Mittelländer FDP-Finanzdirektor Paul Signer hat angekündigt, 2023 nicht mehr anzutreten. Für die Nachfolge des Herisauers im Ausserrhoder Regierungsrat ist eine Vorderländerin erwünscht. Eine Kronfavoritin ist aber weit und breit nicht in Sicht. Je nachdem, wen die FDP lanciert, rechnen sich auch die anderen Parteien Chancen aus. Eine Auslegeordnung und erste Spekulationen. David Scarano Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

In der Ausserrhoder Regierung muss im kommenden Jahr ein Sitz neu besetzt werden. Bild: PD

2023 steht in Appenzell Ausserrhoden ein wichtiges Wahljahr an: Alle Regierungs-, Kantons- und Gemeinderäte müssen sich der Wiederwahl stellen. Die Gesamterneuerungswahlen sind vergangene Woche lanciert worden. Wie die «Appenzeller Zeitung» als Erste berichtete, tritt FDP-Finanzdirektor Paul Signer im kommenden Jahr nicht mehr an. Damit endet mit dem Ausscheiden des Herisauers nicht nur eine 30-jährige politische Karriere, sondern auch ein Sitz im fünfköpfigen Gremium muss neu besetzt werden.

Die FDP führt im Sommer erste Gespräche mit Kandidatinnen und Kandidaten, wie Parteipräsidentin Monika Gessler bekanntgab. Zehn Monate vor dem ersten Urnengang lassen sich auch die anderen Parteien nicht in die Karten blicken. In Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern zeigt sich aber:

Die Ausserrhoder Zauberformel gilt nicht als sakrosankt.

Steigt die FDP mit einer schwachen und wenig überzeugenden Kandidatur ins Rennen, ist mit einem ernsthaften Angriff der anderen Parteien zu rechnen.

Der Freisinn hatte in den vergangenen Jahren bei Wahlen nicht immer ein glückliches Händchen. So kann etwa der Nominierungsprozess für die Nationalratswahlen 2019, als Daniela Merz kurzfristig absagte, unter dem Titel «Pleiten, Pech und Pannen» verbucht werden.

FDP ist stärkste Kraft

Die fünfköpfige Ausserrhoder Regierung setzt sich derzeit aus zwei freisinnigen Mitgliedern und je einem SVP-, PU- und SPler zusammen. Das spiegelt ungefähr die Kräfteverhältnisse im Kanton. Die FDP, die ehemalige Staatspartei, stellt mit 23 Sitzen die grösste Fraktion im Kantonsrat. Die Parteiunabhängigen bringen es auf 16, die SP auf zwölf. Die SVP verfügt über sieben Sitze.

In Appenzell Ausserrhoden wird bis auf Herisau nach wie vor im Majorzsystem gewählt. Der Proporz dürfte nach Jahren der politischen Diskussionen mit der totalrevidierten Kantonsverfassung Einzug halten. Wie das Beispiel vom vergangenen Wochenende in Graubünden zeigt, wo ebenfalls ein Wahlsystemwechsel vollzogen wurde, ist dann mit einer Verschiebung der Kräfte zu rechnen. Die Dominanz der Ausserrhoder FDP dürfte nicht mehr so gross sein, die SVP wohl am meisten zulegen.

Es muss nicht zwingend eine Frau sein

Ebenfalls nicht in Stein gemeisselt scheint die Forderung nach einer regionalpolitisch adäquaten Zusammensetzung und die Geschlechterverteilung. Aktuell setzt sich die Regierung nur aus Hinterländer Männern zusammen. Das gibt immer wieder Anlass für Kritik.

Die besten Wahlchancen hätte zwar eine Vorderländerin, da sind sich viele einig. Aber entscheidend sei am Ende die Qualität der Kandidatur, heisst es. So müsste es auch nicht zwingend eine Frau sein. Dabei wird etwa auf die Nationalrats- oder Gemeindepräsidiumswahlen in Herisau verwiesen. Dort war die Frauenfrage für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nebensächlich: Sie sprachen sich für David Zuberbühler und Max Eugster und gegen Jennifer Abderhalden und Sandra Nater aus.

Hinterland klar übervertreten

Bei der regionalen Perspektive gilt es zudem zu bedenken, dass zwar das Hinterland insgesamt klar übervertreten ist, Herisau allerdings nicht. Yves Noël Balmer und Paul Signer stammen aus der mit Abstand grössten Gemeinde. Der unverbriefte Hauptort stellt mit rund 15’700 Einwohnerinnen und Einwohnern rund einen Drittel der Kantonsbevölkerung, zwei Sitze wären mathematisch vertretbar.

Landammann Dölf Biasotto. Bild: PD

Ein Vorder- oder Mittelländer Anspruch müsste also auf Kosten der übrigen Hinterländer Regierungsräte gehen. Dass aber Hansueli Reutegger (SVP, Schwellbrunn), Dölf Biasotto (FDP, Urnäsch) und Alfred Stricker (PU, Stein) um ihre Wiederwahl bangen müssen, gilt als unwahrscheinlich. Dölf Biasotto steht etwa wegen seiner Energiepolitik regelmässig in der Kritik. Wie auch die anderen zwei Hinterländer Regierungsräte ist der Urnäscher und jetzige Landammann im Volk aber beliebt. Zudem setzen die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder auf politische Beständigkeit. Nichtwiederwahlen sind selten, wie ebenfalls die Bestätigung von David Zuberbühler im Nationalrat zeigt.

Patrick Kessler könnte andere Parteien abschrecken

Patrick Kessler, FDP-Fraktionspräsident aus Teufen. Bild: PD

Konkrete Namen für Regierungsratskandidaturen werden noch keine genannt, dafür ist es zu früh. Eine Kronfavoritin aus dem Vorderland ist ebenfalls keine in Sicht. Gute und vielleicht sogar die besten Wahlchancen hätte aber wohl Patrick Kessler, der FDP-Fraktionspräsident aus Teufen. Seine Arbeit im Kantonsrat wird von vielen geschätzt. Der 53-Jährige aus dem Mittelland gilt als kompetent, dossiersicher und souverän im Auftreten. Die Linke wirft ihm aber vor, eine neoliberale Agenda zu verfolgen.

Seine Kandidatur wäre wohl so stark, dass er den anderen Parteien den Mut für einen ernst gemeinten Angriff auf den frei werdenden Sitz nehmen könnte.

Matthias Tischhauser, FDP-Kantonsrat aus Gais. Bild: PD

Ebenfalls Ansprüche auf höhere Weihen werden Matthias Tischhauser, FDP-Kantonsrat aus Gais mit Jahrgang 1976, zugetraut. Der Spross der Unternehmerfamilie hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich ins politische Rampenlicht gerückt. Vor allem als Präsident der Kommission Bau und Volkswirtschaft hat er beim Energiegesetz starke Akzente gesetzt.

Die ewige Kandidatin aus Herisau

Katrin Alder, FDP-Kantonsrätin. Bild: PD

Wenn es um höhere Ämter im Kanton geht, dann fällt ein Name innerhalb der FDP so sicher wie das «Sönd willkomm» in den Bergbeizen im Alpstein: der von Kantonsrätin Katrin Alder. Die ehemalige Ratspräsidentin aus Herisau wäre insofern die logische Nachfolgerin von Paul Signer, da die 52-Jährige stets in seine Fussstapfen getreten ist. Als Signer Gemeindepräsident von Herisau wurde und das Amt als Einwohnerratspräsident ablegte, übernahm sie. Als er Regierungsrat wurde und als Kantonsrat demissionierte, rückte die Herisauerin nach. Allerdings gilt Alder als ewige Kandidatin. Ob sie diesmal ins Rennen steigt, ist unklar.

Positiv aufgefallen in den Reihen der FDP ist auch Kantonsrat Oliver Schmid. Der Teufner ist Präsident der wichtigen parlamentarischen Kommission Finanzen.

Monika Gessler, FDP-Kantonalpräsidentin aus Heiden.

Aus dem Vorderland und damit aus der Wunschregion vieler stammt Monika Gessler. Die FDP-Parteipräsidentin ist aber erst seit 2021 im Amt. Dass sie nach so kurzer Zeit bereits einen Wechsel in die Regierung anstrebt, ist unwahrscheinlich.

Claudia Frischknecht mit perfektem Timing

Claudia Frischknecht, Präsidentin Mitte AR. Bild: PD

Ausserhalb der FDP finden sich ebenfalls gute Köpfe. Aussichtsreichste Kandidatin dürfte die Herisauerin Claudia Frischknecht sein. Das Timing wäre perfekt. Die 41-Jährige ist bis Ende Monat noch offiziell Kantonsratspräsidentin. Sie steht zudem der Mitte Ausserrhoden vor. Die Partei hat in den vergangenen Jahren an Profil gewonnen. Frischknecht gilt als volksnah und gut vernetzt, ist sie doch Präsidentin des Appenzeller Blasmusikverbands.

Susann Metzger, Kantonsrätin PU aus Heiden. Bild: PD

Bei den Parteiunabhängigen haben Susann Metzger (Jahrgang 1977), ehemalige Vizegemeindepräsidentin und aktuelle Kantonsrätin aus Heiden, sowie Karin Steffen (1970) Kantons- und Gemeinderätin aus Reute, auf sich aufmerksam gemacht.

Karin Steffen, PU-Gemeinde- und Kantonsrätin aus Reute.

Die PU AR hat in den vergangenen Jahren organisatorisch zugelegt und damit ihre Ambitionen sichtbar gemacht. Eine offensive Strategie bei den Gesamterneuerungswahlen ist den Parteiunabhängigen zuzutrauen.

Bei der SP sind Parteipräsident Jens Weber (Trogen) und Fraktionschef Michael Kunz (Rehetobel) prägend. Dass die Sozialdemokraten aber einen zweiten Sitz anpeilen werden, ist unwahrscheinlich. Bei der SVP scheint die Personaldecke eher dünn. Der Herisauer Kantonsrat Christian Oertle war zuletzt der wohl auffälligste Politiker seiner Partei ausserhalb des Regierungsrats. Nach seiner beruflichen Neuorientierung ist es hingegen ruhiger um Florian Hunziker, Gemeinderat in Herisau, geworden.

Christian Oertle, Kantonsrat aus Herisau.

Der erste Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen findet am 12. März 2023 statt. Noch bleibt genügend Zeit. Das Ausserrhoder Kandidatenkarussell wird erst im Sommer so richtig Fahrt aufnehmen.

