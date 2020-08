Ausserrhoder können Fahrprüfung bald nicht mehr in St.Gallen machen. In Teufen soll ein Provisorium entstehen Weil der Kanton St.Gallen den bisherigen Prüfungsstandort in Winkeln gekündigt hat, muss Ausserrhoden eine neue Lösung suchen. Als Provisorium soll ab 2021 das Ausbildungszentrum Bächli in Teufen dienen. PD/ker 07.08.2020, 09.52 Uhr

Ausserrhoder Fahrschüler werden die Prüfung bald nicht mehr in St.Gallen ablegen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Das Strassenverkehrsamt Appenzell Ausserrhoden führt jährlich rund 1400 praktische Autoführerprüfungen durch. Hinzu kommen während des Sommerhalbjahres rund 400 Motorradführerprüfungen. Bis anhin wurden diese Prüfungen an der Prüfstelle des Kantons St. Gallen, im Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt in Winkeln/St. Gallen, durchgeführt. Die Mitbenutzung dieser Infrastruktur wurde per Ende 2020 gekündigt und steht ab dann nicht mehr zur Verfügung, dies teilt das Departement Inneres und Sicherheit von Appenzell Ausserrhoden mit.

Provisorium in Teufen geplant

Das Amt für Immobilien prüft in Zusammenarbeit mit dem Strassenverkehrsamt die Nutzung des Ausbildungszentrums Bächli in Teufen als Provisorium für Führerprüfungen. Der gegenwärtige Zustand der Gebäude und des Platzes entspricht noch nicht in allen Belangen den Anforderungen; es sind zum Teil Sanierungen nötig.

Die zusätzliche Nutzung des Platzes für Führerprüfungen ist bewilligungspflichtig. Die Bewilligungsbehörde der Gemeinde Teufen ist bereits vorinformiert. Der Platz wird ausserhalb der Öffnungszeiten nicht zu Übungszwecken genutzt werden dürfen. Während die derzeitige Nutzung als Ausbildungsplatz für Feuerwehren weitgehend fortgeführt werden kann, sollen andere Nutzungen des AZ Bächli reduziert werden.

Führerprüfungen auf dem Areal des AZ Bächli in Teufen sind eine befristete Übergangslösung. Die Standortevaluation für ein neues Strassenverkehrsamt mit Prüfhalle ist in Arbeit. Es ist geplant, dass ab 2027 alle Führer- und Fahrzeugprüfungen an einem Standort im Kanton durchgeführt werden können, so die Mitteilung weiter.