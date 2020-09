Ausserrhoder Kantonsrat: Postulat fordert Lockerungen bei den Vorschriften für kleinere Windenergieanlagen ausserhalb

der Bauzone Jesko Calderara 07.09.2020, 16.59 Uhr

Wird irgendwo in der Schweiz ein Windenergie-Projekt, ist Widerstand vorprogrammiert. Auch das geplante Vorhaben bei Oberegg konnte bis heute nicht realisiert werden. Nun sollen in Appenzell Ausserrhoden zumindest die Vorschriften für den Bau von kleinen Windenergieanlagen ausserhalb der Bauzone gelockert werden. Dies fordert ein Postulat, das der Heidler CVP-Kantonsrat Werner Rüegg eingereicht hat. 20 Mitglieder des Kantonsparlaments aus allen Fraktionen haben den Vorstoss mitunterzeichnet.

Konkret verlangt Rüegg eine Anpassung des Richtplans. Demnach künftig Anlagen bis zu einer Höhe von 30 Metern zur Gewinnung von Windstrom grundsätzlich überall grundsätzlich überall möglich sein, also auch in der Landwirtschaftszone. Heute ist dies nicht der Fall. Aus Gründen der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit und des Landschaftsbildes sei ausserhalb der Bauzonen auf den Bau von kleinen Windenergieanlagen zu verzichten, heisst es dazu im kantonalen Richtplan.

Sein Postulat begründet Rüegg unter anderem mit Erfahrungen, die er als Präsident der Energieregion Appenzellerland über dem Bodensee gemacht hatte. Diese Organisation wollte 2017 auf einem Bauernhaus in Heiden eine Testanlage der Hochschule Rapperswil mit vier Meter Durchmesser aufstellen. Wegen des erwähnten Artikels im Raumplanungsgesetzes wurde das Ansinnen abgelehnt. Für Rüegg ist dies unverständlich. «Es gibt doch einige Liegenschaftsbesitzer ausserhalb der Bauzonen, die zumindest einmal prüfen lassen möchten, ob eine klein Windenergieanlage für sie in Frage käme», sagt er. Der gültige Artikel schliesse faktisch aus, dass innovative Landwirtschaftsbetriebe, Skiliftbetreiber oder Hausbesitzer, dies tun können. Abgesehen davon soll das Postulat gemäss Rüegg ein weiterer Anstoss sein, in Sachen erneuerbaren Energien endlich vorwärts zu machen.