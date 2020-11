Ausserrhoder Gemeindestrukturen:

SVP und EVP plädieren für Grossfusionen Um den Stillstand im Kanton zu überwinden, spricht sich die Ausserrhoder SVP für eine Reduktion der Anzahl Gemeinden auf vier aus. Einen Schritt weiter geht die EVP. FDP und CVP dagegen unterstützen die weniger weitgehenden Varianten. Jesko Calderara 05.11.2020, 16.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Regierungsrat bevorzugt die Variante , wonach Ausserrhoden künftig nur noch aus vier Gemeinden besteht. Ilustration: stb

Anick Volger ist Präsident der Ausserrhoder SVP. Bild: PD

Der Regierungsrat erhält für seinen radikalen Vorschlag beim Thema Gemeindestrukturen Unterstützung. So spricht sich die SVP im Rahmen der Vernehmlassung zum Gegenvorschlag zur Initiative der IG Starkes Ausserrhoden dafür aus, dass der Kanton künftig nur noch aus vier Gemeinden besteht. «Wir verfehlen seit Jahren die Ziele und haben das Gefühl, dass es in Ausserrhoden nicht vorwärtsgeht», sagte SVP-Präsident Anick Volger am Mittwochabend an der Delegiertenversammlung im Hotel Linde in Heiden. Es brauche wieder einen Impuls, um so etwas wie Aufbruchstimmung aufkommen zu lassen. Nichts abgewinnen kann die SVP der Variante mit 4 bis 16 Gemeinden. Volger befürchtet in diesem Fall langwierige Diskussionen über Fusionen sowie Blockaden. «Wenn wir es anpacken, dann kurz und intensiv.»