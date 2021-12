Ausserrhoder Gemeindestruktur Regierung erhält Unterstützung: Parlamentarische Kommission spricht sich für Reduktion auf vier Gemeinden aus Die Mehrheit der kantonsrätlichen Kommission Inneres und Sicherheit stellt sich hinter den Vorschlag der Ausserrhoder Regierung, welche die Anzahl Gemeinden von 20 auf 4 reduzieren möchte. Das Fusionsprojekt würde viele Probleme der Gemeinden lösen und die Behörden- und Verwaltungstätigkeit professionalisieren, schreibt die Kommission. David Scarano 03.12.2021, 11.59 Uhr

Die Regierung hat drei Varianten als Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» präsentiert. Sie favorisiert die radikalste. Ralph Ribi

Obwohl die Änderung radikal wäre, ist die öffentliche Diskussion um die künftige Gemeindestruktur in Appenzell Ausserrhoden zuletzt eingeschlafen. Nun meldet sich die kantonsrätliche Kommission Inneres und Sicherheit zu Wort. Der Regierungsrat kann einen ersten Sieg davontragen. Die Mehrheit der Kommission spricht sich gemäss Medienmitteilung für seinen Vorschlag aus, die Anzahl der Ausserrhoder Gemeinden von 20 auf 4 zu reduzieren. Das Fusionsprojekt würde viele Probleme der Gemeinden lösen und die Behörden- und Verwaltungstätigkeit professionalisieren.

Denkbar ist etwa eine Struktur mit den Gemeinden Herisau, Hinterland, Mittelland und Vorderland. Als Gegenvorschlag zur Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» hatte der Regierungsrat insgesamt drei Varianten präsentiert. Die zweite Variante strebt eine mittlere Reduktion an: Die Anzahl Gemeinden soll auf 4 bis 16 reduziert werden. Die dritte Lösung sieht die Streichung der Gemeindenamen aus der Verfassung vor und nimmt die zentralen Anliegen der Initianten auf.

«Mutig und zukunftsgerichtet»

Die Kommission beurteilt den Vierer-Vorschlag der Regierung als «mutig und zukunftsgerichtet». Sie teilt gemäss Mitteilung die Einschätzung des Regierungsrates, dass in näherer Zukunft Handlungsbedarf bestehe. Ein Blick auf die aktuelle Situation der Gemeinden zeige, dass dieser in verschiedenen Bereichen bestehe und sich in den nächsten Jahren noch verstärken werde. Die Kommission schreibt:

«Es wird zum Beispiel immer schwieriger, Personen für Exekutivämter oder für Gemeindeverwaltungen zu finden.»

Zudem würden viele Gemeinden bereits eng mit anderen zusammenarbeiten.

Keine Alternativen sinnvoll

Eine sinnvolle Alternative zu den Grossfusionen macht die Kommission nicht aus. Sie schreibt, dass das Thema der Gemeindestrukturen bereits seit Jahren von verschiedenen Seiten diskutiert werde, ohne dass ein konkretes Fusionsprojekt gestartet wurde. Auch warnt sie vor den Risiken, wenn sich nur einzelne Gemeinde zusammenschliessen würden. Gemäss Kommission ergäben sich je nach Zusammensetzung grosse, finanzstarke Gemeinden, die das Ungleichgewicht zwischen den Gemeinden noch verstärkten. «Viele denkbare Fusionsmöglichkeiten führten zu grösseren finanziellen und strukturellen Ungleichheiten, die für den Zusammenhalt im Kanton nicht förderlich wären.»

Der Regierungsrat machte noch weitere Vorteile geltend. Eine zentrale Neustrukturierung würde die Gemeinden von aufwendigen und anspruchsvollen Fusionsverfahren entlasten. Auch würden gleichzeitig Strukturen geschaffen, die als Wahlkreise für das Proporzwahlverfahren dienen könnten.

Minderheit für Volksinitiative

Für den Vier-Gemeinden-Vorschlag sprachen sich in der Vernehmlassung auch EVP, SP und SVP aus. FDP, CVP und EDU geht dieser zu weit, der Minderheit in der Kommission ebenso. Diese möchte an der Umsetzung der Volksinitiative festhalten. Der Gegenvorschlag sei zu radikal, heisst es in der Mitteilung. Die Minderheit übt zudem Kritik. Der Regierungsrat hätte sich lange auf den Standpunkt gestellt, dass Fusionen «von unten» initiiert werden müssten. Die Vorlage weiche von diesem Prinzip ab. Die Minderheit kritisiert, dass das Vorgehen entgegen der langjährigen Beteuerungen des Regierungsrates von oben gesteuert werde, statt auf eine Initiative «von unten» zu warten.

Die 2. Lesung der Volksinitiative und die 1. Lesung des Gegenvorschlags finden an der Kantonsratssitzung vom 21. Februar statt.