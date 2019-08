Die FDP Appenzell Ausserrhoden will den Sitz im Nationalrat, den sie vor vier Jahren verloren hatte, zurück. Sie schlägt darum die 41-jährige Juristin Jennifer Abderhalden als Gegenkandidatin für den amtierenden Nationalrat David Zuberbühler (SVP) vor.

Nach Rückzug von Daniela Merz: FDP Speicher schlägt Jennifer Abderhalden als Kandidatin für den Nationalrat vor

jennifer Abderhalden wird sich am 16. August den FDP-Delegierten vorstellen. Bild: PD

Nun ist klar, wen die FDP Ausserrhoden gegen David Zuberbühler (SVP) bei den Nationalratswahlen ins Rennen schicken will. Wie sich einer Medienmitteilung entnehmen lässt, schlägt die FDP Speicher Jennifer Abderhalden zur Nomination vor. Die kantonale Parteileitung habe den Vorschlag entgegen genommen und will diesen den Delegierten an der Versammlung vom 16. August vorlegen.

Abderhalden ist Juristin wie auch Betriebswirtschafterin und arbeitet derzeit als Stabschefin Direktion Inneres und Finanzen bei der Stadt St.Gallen. Die 41-Jährige ist in Gais aufgewachsen und mittlerweile Mutter einer 13-jährigen Tochter. Seit diesem Jahr ist Abderhalden im Vorstand der FDP Speicher und seit 2018 zudem verantwortlich für die Kommunikation der Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden. (pd)