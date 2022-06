Ausserrhoder Ergänzungswahlen Kandidatenfeld lichtet sich: Ein Favorit für das Regierungsamt nimmt sich aus dem Rennen Als erste hat FDP-Kantonsrätin Katrin Alder ihre Ambitionen auf den freiwerdenden Sitz in der Ausserrhoder Regierung angemeldet. Grosse Wahlchancen wurden auch Parteikollege Patrick Kessler beigemessen. Der Teufner Fraktionspräsident der Freisinnigen nimmt sich aber aus dem Rennen. Er kündigt auch seinen Rücktritt aus dem Kantonsrat an. David Scarano Jetzt kommentieren 03.06.2022, 16.00 Uhr

Patrick Kessler, FDP-Fraktionspräsident aus Teufen. Bild: PD

Das Rennen um den freiwerdenden Sitz in der Ausserrhoder Regierung hat Fahrt aufgenommen. Mitte Mai machte die «Appenzeller Zeitung» zunächst publik, dass FDP-Finanzdirektor Paul Signer bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr nicht mehr antreten werde.

Am Mittwoch teilte Katrin Alder mit, dass sie sich als Kandidatin zur Verfügung stelle. Die Herisauer FDP-Kantonsrätin galt in der Vergangenheit bei wichtigen Vakanzen stets als mögliche aussichtsreichste Kandidatin. 2023 will sie es wissen. In einem nächsten Schritt stehen für sie die Gespräche mit der Kantonalpartei an, dies im Rahmen des ordentlichen Findungsprozesses.

Ein möglicher interner Konkurrent nimmt sich nun aus dem Rennen. FDP-Fraktionspräsident Patrick Kessler erklärt auf Anfrage: «Ich habe momentan keinerlei Ambitionen. Ich stehe als Kandidat für die Regierungsratswahlen nicht zur Verfügung.»

Beste Wahlchancen

Der Teufner hatte in den vergangenen Jahren stetig an Profil gewonnen. In der Liste von Ausserrhoder Politikerinnen und Politikern, die das Potenzial für wichtige Ämter mitbringen, war er immer weiter nach oben gerutscht. Vor der Lancierung von Katrin Alders Kandidatur galt er bei einigen gar als Ausserrhoder Politiker mit den besten Wahlaussichten.

«Das ehrt mich. Aber in meiner jetzigen Lebenssituation ist ein Regierungsamt kein Thema», sagt der 53-Jährige, der hauptberuflich Geschäftsführer vom Handelsverband.swiss ist. Der Mittelländer reduziert aufs kommende Jahr hin sein Engagement in der Politik. Er kündigt seinen Rücktritt aus dem Kantonsrat an. Kessler war 2015 gewählt worden. Vizepräsident der FDP Ausserrhoden wird er hingegen bleiben.

FDP entscheidet im vierten Quartal

Der Teufner begrüsst, dass Fraktionskollegin Katrin Alder früh ihre Ambitionen bekanntgegeben hat. Das schaffe Klarheit. Er sagt: «Ich unterstütze ihre Kandidatur vollumfänglich.»

Die Delegierten der FDP AR werden im vierten Quartal darüber befinden, wen sie als offizielle Kandidatin oder Kandidaten fürs Regierungsamt ins Rennen schicken werden.

