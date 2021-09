Prämienverbilligung: Ausserrhoden belegt einen Spitzenplatz

Krankenkassenprämie Tiefe Bezügerquote, hoher Beitrag: Warum der schweizweite Spitzenplatz bei der Prämienverbilligung für Kritik sorgt Im Kanton erhalten 21 Prozent der Bevölkerung einen Zuschuss an die Krankenversicherung. Das ist ein kleinerer Anteil als im landesweiten Durchschnitt. Wer die Kriterien jedoch erfüllt, erhält fast 80 Prozent der mittleren Prämie erstattet. Das ist ein Spitzenplatz. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 27.09.2021, 05.00 Uhr

Die Verteilung der finanziellen Mittel für die Prämienverbilligung gibt in Ausserrhoden immer wieder Anlass zu Diskussionen. Bild: Bild: Sandra Ardizzone

Wenn sich der Kantonsrat heute in Waldstatt zu seiner Sitzung trifft, steht die Beratung zum Sozialbericht im Mittelpunkt. Das 100-seitige Dokument soll als Grundlage für die Weiterentwicklung der kantonalen Sozialpolitik dienen. Darin geht es auch um die individuelle Prämienverbilligung (IPV). Dieses sozialpolitische Thema gibt im Kanton immer wieder Anlass zu Diskussionen. 2019 haben gemäss dem Sozialbericht 11772 Personen insgesamt 31 Millionen Franken an IPV erhalten. Damit bekommen 21,1 Prozent der Bevölkerung einen Zustupf an die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung.

Im schweizweiten Vergleich schneidet Ausserrhoden in dieser Hinsicht unterdurchschnittlich ab, wie neusten Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit zeigen. Nur Neuenburg, Baselland und St.Gallen sind hinter Ausserrhoden klassiert. Zum Vergleich: Im Durchschnitt aller Kantone liegt der Anteil Bezüger an der Gesamtbevölkerung bei 27,2 Prozent. Noch besser steht unter anderem Innerrhoden dar, wo rund 30 Prozent der Versicherten in den Genuss von Prämienverbilligung kommen.

Die Statistik hat jedoch eine Kehrseite. Zwar weist Ausserrhoden wie erwähnt eine tiefe Bezügerquote auf, erstattet aber pro Person im Durchschnitt fast 80 Prozent der mittleren Krankenkassenprämie. Das sind 2511 Franken. Die mittlere Prämie ist eine Kennzahl, welche das Bundesamt für Gesundheit berechnet. Sie zeigt, wie viel ein Versicherter für die Krankenkasse durchschnittlich bezahlt. Zusammenfasst heisst das: In Ausserrhoden gibt es vergleichsweise hohe Hürden, um Prämienverbilligung zu erhalten. Wer dagegen die Kriterien erfüllt, wird grosszügig unterstützt. Nur Neuenburg schüttet mit 88,5 Prozent pro Bezüger noch mehr aus. Landesweit beläuft sich diese Zahl dagegen auf 56,9 Prozent.

IPV-Bezug pro Kopf steigt stärker als Prämie

Patrick Kessler ist FDP-Kantonsrat aus Teufen. Bild: PD

Für Patrick Kessler wirft diese «unfaire Verteilung» der IPV-Gelder Fragen auf. Der Teufner Kantonsrat und FDP-Fraktionschef hat deshalb eine schriftliche Anfrage eingereicht. Kessler sagt:

«Es zeigt sich, dass im System in Ausserrhoden etwas nicht stimmt.»

Einfach mehr Geld für die Prämienverbilligung bereitzustellen, könne daher nicht die Lösung sein.

Stattdessen erwartet Kessler eine vertiefte Analyse zu den Ursachen der beschriebenen Entwicklung. So verlangt er in seinem Vorstoss vom Regierungsrat Antworten zur Frage, welche gesetzlichen Vorgaben als Treiber für den hohen Beitrag pro Bezüger wirken. Zudem werden die strukturellen Unterschiede zwischen den Kantonen thematisiert, die beispielsweise durch eine hohe Zahl an Empfängern von Ergänzungsleistungen hervorgerufen werden können. Interessant bei den Prämienverbilligungen ist der Langzeitvergleich, wie er auch im Sozialbericht vorgenommen wird. So ist in Ausserrhoden die mittlere Krankenkassenprämie zwischen 2010 und 2019 um zwölf Prozent gestiegen. Der durchschnittliche IPV-Bezug ist im selben Zeitraum gar um 43 Prozent gestiegen. Patrick Kessler will nun wissen, wie sich die Regierung diesen überproportionalen Anstieg erklärt.

Zudem bringt er eine breitere Verteilung der finanziellen Mittel für Prämienverbilligung ins Spiel. Seiner Berechnung zu Folge könnten künftig 27 und nicht wie heute 21 Prozent der Ausserrhoder Versicherten davon profitieren, wenn der Betrag pro Bezüger um 20 Prozent reduziert würde.

30 Prozent der Bevölkerung sollen entlastet werden

Anpassungen in diese Richtung hat der Kantonsrat bereits 2016 vorgenommen, als er dem Regierungsrat zusätzliche Steuerungsinstrumente gab, damit dieser die Prämienverbilligung gerechter verteilen und die Ausgaben besser kontrollieren kann. Das Sozialziel des Kantons wird trotzdem meist verfehlt. Es besagt, dass 30 Prozent der Bevölkerung Zuschüsse an die Krankenkassenprämie erhalten sollen.

Mathias Steinhauer ist EVP-Kantonsrat aus Herisau. Bild: PD

Nun ist im Juli ein weiterer Vorstoss zu diesem Thema eingereicht worden. In seiner Interpellation weist Kantonsrat Mathias Steinhauer (EVP/Herisau) auf die Ungleichbehandlung von Personen mit Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen und solchen ohne hin. Letztere Gruppe umfasst 67 Prozent der IPV-Bezüger, erhält aber nur etwas mehr als die Hälfte der ausbezahlten Beiträge.

Die Empfänger von Sozialhilfe schneiden somit verhältnismässig besser ab. Ein Grund dafür: Die Gemeinden können gemäss den gesetzlichen Bestimmungen den Anspruch auf Prämienverbilligung im Namen der Bezügerinnen und Bezüger von wirtschaftlicher Sozialhilfe geltend machen. Wer nicht in diese Kategorie gehört, muss dagegen zuerst abklären, ober er bezugsberechtigt ist und gegebenenfalls selber ein Gesuch einreichen. Dabei stelle wohl für einige bereits das dreiseitige Merkblatt eine gewisse Herausforderung dar, schreibt Steinhauer in seiner Interpellation. So entstehe eine faktische Ungleichbehandlung von Menschen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen.

Systemwechsel gefordert

Um den Bittgang zum Staat zu eliminieren, drängt sich für den Herisauer EVP-Kantonsrat ein Systemwechsel auf. Steinhauer verweist auf die sieben Kantone, welche von Amtes wegen feststellen, ob jemand Prämienverbilligung erhalten kann, diese entsprechend berechnet und auszahlt. Dazu gehört auch Appenzell Innerrhoden.

In der Interpellation wird der Regierungsrat um eine Einschätzung der aufgezeigten Ungleichbehandlung gebeten. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, welche Auswirkungen eine Änderung des Systems für Appenzell Ausserrhoden hätte und mit welchen Mehrkosten zu rechnen wäre. Ein weiterer Punkt betrifft jene Personen, die berechtigt wären, Prämienverbilligung zu erhalten, allerdings kein Gesuch einreichen. Steinhauer will nun wissen, wie hoch dieser Anteil im Kanton ist.