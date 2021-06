Pascale Sigg-Bischof, neue Ausserrhoder Tourismuspräsidentin

Ausserrhoden «Wichtig ist, alle drei Kantonsteile ins Boot zu holen»: Die neue Tourismuspräsidentin setzt auf Konsens Pascale Siggs Alltag war bis vor kurzem geprägt von Juristerei und Politik. Ihre ersten beruflichen Schritte machte die Teufnerin aber im Tourismus. Für sie schliesst sich mit der neuen Tätigkeit ein Kreis. Karin Erni 09.06.2021, 05.00 Uhr

Pascale Sigg-Bischof, die neue Präsidentin von Appenzellerland Tourismus AG wohnt in Teufen. Bild: Karin Erni

Pascale Sigg-Bischof fährt im weissen Cabriolet auf der Waldegg ob Teufen vor. Den Ort für das Gespräch hat die neue Präsidentin von Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) gewählt, weil sie auch privat oft und gern auf dem aussichtsreichen Hügelzug unterwegs ist. Die 55-Jährige ist in Teufen aufgewachsen und lebt heute noch in der Gemeinde.

Die Vielbeschäftigte trägt mit der neuen Aufgabe einen weiteren Hut: Seit 2011 leitet sie das Vermittleramt Appenzeller Mittelland, seit 2014 die Schlichtungsstelle für Miete und nichtlandwirtschaftliche Pacht sowie die Schlichtungsstelle bei Diskriminierung im Erwerbsleben im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Zudem engagiert sich Sigg politisch: Die Vizegemeindepräsidentin von Teufen gehört seit fünf Jahren dem Gemeinderat und seit zwei Jahren dem Kantonsrat an.

Sind so viele verschiedene Tätigkeiten miteinander vereinbar? «Beim Vermittleramt habe ich die Freiheit, die Termine festzusetzen. Die Arbeitszeit selbst einzuteilen, liegt mir sehr gut und ich schätze die Abwechslung», sagt Sigg. «Nicht verschieben lassen sich dagegen die Sessionen des Kantonsrats und die Sitzungen des Gemeinderates.» Mittelfristig könnte sie sich darum vorstellen, das Amt als Gemeinderätin aufzugeben. «Aber bis Ende der regulären Amtszeit bleibe ich sicher.» Bis dann wird auch das neue Sekundarschulhaus im Landhaus fertiggestellt sein – für die Leiterin des Ressorts Bau eine Herzensangelegenheit.

Für neue Aufgabe gewappnet

Mit all diesen Tätigkeiten habe sie sich das Rüstzeug für ihre neue Aufgabe geholt, ist Pascale Sigg-Bischof überzeugt. «Fachlich bringe ich grosse Erfahrung an Sitzungsführung mit. Ich durfte und darf immer noch zwölfköpfige Arbeitsgruppen im Gemeinderat führen. Das war aufgrund der Partikularinteressen oft eine Herausforderung.» Zudem verfüge sie im Bereich Zivil- und Privatrecht über einen gut gefüllten Rucksack.

«Ich bin offen und kontaktfreudig – es fällt mir leicht, auf fremde Menschen einzugehen.»

Dies führe immer wieder zu spannenden Begegnungen und öffne Türen. Sie könne ausserdem sehr gut zuhören, sagt Sigg. «Für mich eine der wichtigsten Eigenschaften als Vermittlerin, Schlichterin, Politikerin und auch als Mensch. Ich spüre sehr vieles durch Gespräche auf verschiedenen Ebenen und kann mich gut auf mein Gegenüber einlassen.»

Zurück zu den Wurzeln

Als sie für das Amt angefragt worden sei, habe sie gerne zugesagt, sagt die neue Tourismuspräsidentin.

«Die Leute aus der Tourismus- und Gastrobranche sind ein offenes und positives Völkchen, das gefällt mir.»

Für sie schliesse sich mit der neuen Aufgabe ein Kreis, sagt Sigg. «Den Ärmel hat es mir erstmals reingezogen, als ich nach der Matura und einem Studiensemester an der HSG eine Temporärstelle als Direktionssekretärin bei den Olma-Messen annahm.» Sigg blieb hängen und organisierte drei Jahre lang Tagungen und Kongresse sowie die Ferienmesse. Als sich Nachwuchs ankündigte, legte sie eine sechsjährige Familienpause ein. Ein Jus-Studium kam mit den beiden Buben nicht mehr in Betracht. Dafür eignete sie sich aber mit verschiedenen juristischen Weiterbildungen ein entsprechendes Fachwissen an und nahm 2006 die Tätigkeit beim Vermittleramt Teufen auf. Seit der Zusammenlegung der Mittelländer Ämter in Trogen fungiert sie als deren Leiterin.

Eingeschlagene Strategie fortsetzen

Im Kantonsrat hat sich die Parteilose der FDP-Fraktion angeschlossen. Im Parlament wolle sie sich unter anderem dafür einsetzen, dass der Tourismus die Bedeutung zurückerhält, die er verdient, sagt Sigg. «Er ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Jeder neunte Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig.» Die Wertschöpfung liege gemäss einer Studie der HTW Chur bei rund 170 Millionen Franken, was 7,3 Prozent des gesamten Netto-Volkseinkommens entspricht.

Im Vorfeld der Wahl konnte Pascale Sigg-Bischof bereits an zwei Sitzungen des ATAG-Verwaltungsrates teilnehmen und war positiv überrascht, wie gut die Zusammenarbeit mit den Tourismusorganisationen der Nachbarkantone ist. Das Miteinander werde immer wichtiger, ist sie überzeugt:

«Allein sind wir ein zu kleiner Player im Spiel.»

Hinter der Strategie der ATAG, die finanziellen Mittel nicht in Werbung, sondern in Produkte, Angebote und Dienstleistungen zu investieren, könne sie zu 100 Prozent stehen, sagt Sigg. «Die beste Werbung ist und bleibt die Mund-zu-Mund-Propaganda.» Auch die Fokussierung auf Themengebiete finde sie sinnvoll. «Wichtig ist, alle drei Teile des Kantons ins Boot zu holen.»

Camping als bevorzugte Ferienform

Fit hält sich Pascale Sigg-Bischof mit Nordic-Walking. Seit dem Auszug der Kinder gehört ein Labrador zur Familie. «Mein Mann und ich lieben es, im schönen Appenzellerland zu Fuss unterwegs zu sein. Dank dem Hund geniessen wir diese Aktivität nun bei jedem Wetter», sagt sie und lacht. Ihre eigenen Ferien verbringt sie bevorzugt im Wohnmobil. «Das Campieren hat in unserer Familie Tradition. Schon meine Grosseltern hatten einen Wohnwagen und später zogen wir damit los. Ich muss nicht mehr die ganze Welt sehen. Es gibt auch in der Nähe viele schöne Plätze, die es zu entdecken gilt.»