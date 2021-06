Ausserrhoder Regierung lehnt portofreie Stimmabgabe ab

Ausserrhoder Kantonsrat SVP-Fraktion fordert portofreie Stimmabgabe – Der Regierungsrat sagt: «Nutzen und Ertrag sind relativ klein» In einem Postulat schlägt die SVP-Fraktion des Ausserrhoder Kantonsrates drei Massnahmen zur Erhöhung der Stimm- und Wahlbeteiligung vor. Unter anderem soll die briefliche Stimmabgabe in Zukunft kostenlos sein. Gemäss Regierungsrat lohnt sich das nicht. Claudio Weder 14.06.2021, 19.44 Uhr

Der Kantonsrat tagte wegen Corona im Buchensaal in Speicher.

Bild: Nik Roth (Speicher, 15. Juni 2020)

Die SVP-Fraktion des Ausserrhoder Kantonsrates will Verbesserungen bei Wahlen und Abstimmungen erzielen und hat dafür ein Postulat eingereicht. Dieses enthält drei Anliegen. Erstens soll die Stimmabgabe per Post in Zukunft kostenfrei möglich sein. Zweitens müssen gemäss SVP die Stimmrechtsausweise handschriftlich unterzeichnet sein, um Gültigkeit zu erlangen. Und drittens soll auch die Möglichkeit von vorgedruckten Wahlzetteln bei Nationalratswahlen geschaffen werden.