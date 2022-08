Freiwilligenarbeit für Unterhalt von Wanderwegen in Ausserrhoden

Ausserrhoden «Meine Kinder meinten eine Zeit lang, ich sei hauptberuflich Wanderwegmacher»: Der Trogener Stefanus Bertsch engagiert sich in seiner Freizeit fürs Wandern Seit vielen Jahren ist Stefanus Bertsch Leiter Wanderwege beim Verein Appenzeller Wanderwege AR und Vorstandsmitglied. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Karin Erni Jetzt kommentieren 30.08.2022, 17.00 Uhr

Stefanus Bertsch mit seinem «eigenen» Wanderweg vor der Haustüre. Bild: Karin Erni

Für Schweizer ist es selbstverständlich: Wo gewandert wird, steht an jeder Verzweigung ein gelber Wegweiser, der Richtung und Distanz zum Ziel angibt. Doch damit immer alle Angaben stimmen und die Tafeln stets sicht- und lesbar bleiben, ist viel Aufwand nötig. Schweizweit sind rund 1500 ehrenamtlich tätige Personen damit beschäftigt, die Wegweiser zu kontrollieren und kleinere Defekte zu beheben.

Einer von ihnen ist Stefanus Bertsch. Der Trogner ist Leiter Wanderwege beim Verein Appenzeller Wanderwege AR und Vorstandsmitglied. Läuft er also alle 800 Kilometer Wanderwege im Kanton persönlich ab und kontrolliert die rund 1300 Wegweiserstandorte? Bertsch winkt lachend ab:

«Bei uns ist das so geregelt, dass jede Gemeinde einen örtlichen Wanderwegbeauftragten stellt.»

Diese Person begehe die Wege mindestens einmal pro Jahr und kontrolliere dabei auch die Wegweiser, so Bertsch. «Wir überprüfen das nur stichprobenweise.» Wo ein Gebüsch allzu sehr wuchert, schneidet die Person ein paar Zweige ab, reinigt eine verschmutzte Tafel oder befestigt sie mit dem Schraubenschlüssel, wenn sie schief hängt. Die örtlichen Wanderwegbeauftragten würden durch die Gemeinden entschädigt und unterstützt, so Bertsch.

Verein kontrolliert und koordiniert

Grössere Schäden an den Wegweisern würden durch das zuständige Bauamt behoben, führt Bertsch weiter aus.

«Wenn ein Wegweiser verblichen oder unlesbar geworden ist, wird dies dem VAW gemeldet, und dieser veranlasst eine Neuanfertigung. Die Tafel wird anschliessend meist durch das gemeindeeigene Bauamt montiert.»

Dieses unterhält auch die Wanderwege auf öffentlichem Grund. Führt der Wanderweg über Privatgrund, ist der Grundeigentümer für dessen Instandsetzung zuständig. Bei grösseren Schäden – zum Beispiel durch ein starkes Gewitter oder in schwierigem Gelände – helfen oft Gemeinden, Zivilschutz oder Wohltätigkeitsorganisationen beim Wiederaufbau.

Engagement für die Allgemeinheit

Zur Aufgabe des VAW gehörten auch Neusignalisationen oder Umleitungen von Wanderwegen, so Stefanus Bertsch. «Dafür arbeiten wir mit einem spezialisierten Büro zusammen, das dafür einen Leistungsauftrag hat.» Diese Fachleute digitalisieren die Informationen nach den Angaben des VAW und leiten sie an Kartenanbieter weiter, damit die Änderungen auch in den Wanderapps auf dem Handy zeitnah ersichtlich sind.

Zu der Aufgabe beim VAW ist Stefanus Bertsch durch seine frühere Tätigkeit als Vorstandsmitglied beim Verkehrsverein Speicher-Trogen gekommen. Damals habe er selbst alle Wegweiser kontrolliert, montiert, die Ruhebänkli restauriert und gelbe Rhomben an Bäume und Scheunen gemalt, erinnert sich der Sozialpädagoge.

«Meine Kinder meinten eine Zeit lang, ihr Vater sei hauptberuflich Wanderwegmacher.» Nach seiner Motivation für das Engagement gefragt, antwortet Bertsch:

«Die Sache ‹Wanderwege› liegt mir am Herzen. Ich setze mich gerne für etwas ein, das ich gerne in der Freizeit mache, und möchte dies auch andern ermöglichen.»

Eindrückliche Zahlen zur Wertschöpfung

Das Schweizer Wanderwegnetz ist 65'000 Kilometer lang. Es gibt rund 50'000 Wegweiserstandorte und etwa 250'000 Zwischenmarkierungen. Für deren Pflege und Unterhalt kommen so jährlich fast 100'000 Stunden Freiwilligenarbeit zusammen. Dafür müssten ansonsten gemäss Schätzungen rund 53 Millionen Franken eingesetzt werden, schreibt der Verband Schweizer Wanderwege in einer Mitteilung.

Wandern in der Schweiz wäre in dieser Form ohne den Beitrag der Ehrenamtlichen, private Spenden und Firmen-Sponsorings nicht möglich. Die Leistungen kommen nicht nur den 57 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer, die regelmässig wandern, zugute: Auch andere Erholungsuchende profitieren von den attraktiven und flächendeckend signalisierten Wanderwegen.

Das Wanderwegnetz stelle als Basis des Wanderns auch einen wichtigen Pfeiler des Schweizer Tourismus dar, so die Mitteilung weiter. So erkunden pro Saison rund 300'000 Urlauberinnen und Urlauber die bekannten Schweizer Landschaften auf den Wanderwegen. Total erzielt die populäre Freizeitaktivität so eine direkte Wertschöpfung von 3,6 Milliarden Franken im Jahr.

