Appenzellerland Tourismus verzichtet auf Destinationsmarketing

Ausserrhoden Mehr Angebote und Beratung statt Werbung: Appenzell Ausserrhoden richtet sein Tourismusmarketing neu aus Appenzellerland Tourismus will bei der Umsetzung des neuen Leistungsauftrags einen neuen Fokus setzen. Er liegt auf dem Ausbau und der Optimierung von Erlebnissen sowie Dienstleistungen vor Ort. Karin Erni Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Auf der Lauftegg, nähe Urnäsch, zeigt sich die Hügellandschaft im Appenzellerland von ihrer schönsten Seite – optimal für Velotouren und Wanderer. Bild: Corinne Kunz

Corona hat die Touristenströme stark verändert. Viele Schweizer haben erstmals ihre gesamten Ferien in der Schweiz verbracht und dabei auch dem Appenzellerland einen Besuch abgestattet. Was wird in Ausserrhoden unternommen, um einen nachhaltig positiven Effekt aus diesen Veränderungen zu ziehen? Der Regierungsrat spricht beim neuen Leistungsauftrag 2022–2025 von einer bereits eingeleiteten Weiterentwicklung der Appenzellerland Tourismus AR von einer Destinationsmarketing- zu einer Destinationsmanagementorganisation. Was das konkret heisst, erläutert Tourismus-Geschäftsführer Andreas Frey:

«Ferien sind kein x-beliebiges Konsumprodukt, das man bei Nichtgefallen wieder umtauschen kann. Wer Ferien bucht, will sicher sein, dass er etwas Schönes erlebt.»

Da das Produkt «Ferien» aber von zahlreichen externen Einflussfaktoren beeinflusst wird, bucht der Gast fast ausschliesslich aufgrund von Weiterempfehlungen, das zeigten viele Marktstudien. «Was mein Freund oder mein Nachbar, mit dem ich einige Interessen teile, gut findet, passt mit grosser Wahrscheinlichkeit auch für mich.» Auch Beiträge in sozialen Medien hätten den Charakter von Empfehlungen, so Frey weiter. «Klassische Werbung zielt schlecht und funktioniert im Tourismus nicht gut. Aus diesem Grund entfällt der bisherige Leistungsbereich ‹Basismarketing›. Im Gegenzug erhält der ‹Bereich Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen› deutlich mehr Gewicht.»

Andreas Frey, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus AR Bild: PD

Köbi, der persönliche Berater

Insbesondere die Gästebetreuung würde mit dem neuen Leistungsauftrag deutlich stärker gefördert, so Frey. «Der klassische Tourist-Info-Schalter mit Prospekten und Fahrplänen hat einen Teil seiner ursprünglichen Funktion verloren. Heute haben viele Gäste ein Handy mit verschiedenen Apps.»

Weil der Mensch insbesondere in Zeiten von zunehmender Unsicherheit aber persönliche Informationen immer noch sehr schätzt, hat Appenzellerland Tourismus eine Chat-Funktion auf der Website integriert. Wer die Seite besucht, wird sofort angesprochen von einem gewissen Köbi. Dahinter steckt aber kein Roboter, sondern ein realer Mensch.

Die Mitarbeiterinnen der Appenzellerland Tourismus AG kennen die Verhältnisse im Appenzellerland sehr genau und können Anfragen gezielt beantworten und auch individuelle Tipps für eine Reise oder einen Ausflug geben. Frey:

«Diese Dienstleistung ist sehr erfolgreich. Wir bearbeiten damit etwa fünfmal so viele Anfragen wie andere Destinationen», so Frey. «Doch die Tourist-Infos haben deswegen noch lange nicht ausgedient. Sie werden zukünftig vermehrt mit Erlebniselementen arbeiten. Auch ist eine mobile Tourist-Info in Prüfung, womit die Tourist-Information vermehrt zu den Gästen gehen wird.»

Dem Gast ein schönes Erlebnis ermöglichen

Eine wichtige Aufgabe der Tourismusorganisation sei heute die Produktentwicklung, sagt Andreas Frey. «Wir wollen statt Werbung mehr Angebote vor Ort hervorbringen. Ein Beispiel ist der von Appenzellerland Tourismus initiierte Foodtrail, eine kulinarische Schnitzeljagd mit Wanderung in Heiden und Rehetobel.» Die einzelnen teilnehmenden Gastrobetriebe wollen den Aufwand der Organisation eines solchen betriebsübergreifenden Angebotes nicht stemmen, so der Geschäftsführer. Er ergänzt:

«Es ist unsere Aufgabe, Leistungsbündel zusammenzustellen und dafür zu sorgen, dass sie stets reibungslos funktionieren.»

Ein solches Leistungsbündel sei die Erlebnisrundfahrt mit dem Witzweg im Vorderland, erklärt Andreas Frey. «Faktoren wie Schiff, Bahn und Restaurants bilden ein Ganzes. Wenn eine Komponente nicht funktioniert, ist das Erlebnis eingeschränkt und der Gast nimmt eine weniger positive Erinnerung mit.» Auch beim Appenzeller Wanderpass/Zubi-Album habe man mehr als 16 Leistungsträger integrieren und damit den Betrieben neue Gäste vermitteln können, so Frey. «Natürlich gibt es weitere Faktoren wie das Wetter, andere Gäste oder Einheimische, die man nur beschränkt beeinflussen kann.»

Hügelland ist für Velos attraktiv geworden

Die Appenzellerland Tourismus AG bearbeitet die Geschäftsfelder «Wandern», «Brauchtum», «Kultur» sowie «Seminar und Gruppen». Neu wurde der Bereich «Velo» aufgenommen. Dieses Thema sei herausfordernd, sagt der Touristiker. «Einerseits ist es eine neue Chance, denn für E-Biker ist unser Hügelland plötzlich attraktiv geworden.» Doch die technische Entwicklung der Velos sei sehr schnell verlaufen und im Gegenzug seien die Prozesse, bis ein neuer Radweg entstanden ist, komplex und langwierig, so Andreas Frey.

«Wir können selber keine Velowege bauen. Unsere Aufgabe ist es, im Hintergrund neue Projekte anzustossen, zu vermitteln und die Bedingungen zu verbessern.»

Bei Wanderwegen besteht diesbezüglich seit 1985 ein Auftrag von Bund, der an Kantone geht. Die Gemeinden finanzieren die Erstellung und Instandhaltung der Wanderwege. Bei Velowegen stimmte die Schweizer Bevölkerung 2018 dem Bundesbeschluss über die Velowege zu. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 19. Mai 2021 die Botschaft zum neuen Bundesgesetz über die Velowege (Veloweggesetz) zuhanden des Parlaments verabschiedet. Kantone sind künftig in der Pflicht, Velowege für die Freizeit verbindlich zu planen und für ein zusammenhängendes und sicheres Velowegnetz zu sorgen.

«Mit unserem Anstoss scheinen die Entwicklungen auf kantonaler Ebene jetzt in Bewegung zu kommen. Der Kanton hinkt der technischen Entwicklung aber hinterher und hat Aufholbedarf», so Andreas Frey.

«Bei unübersichtlichen Stellen wünschen wir uns eine Entflechtung, gleichzeitig erfordert es von allen Seiten auch Toleranz.»

Mit attraktiven Wegen liessen sich die beiden Zielgruppen Wandern und Velo entflechten und kanalisieren, ist er überzeugt. «Unsere Aufgabe ist zusätzlich die Sensibilisierung der Nutzer sowie Zusatzleistungen, wo der Markt versagt. Ein Beispiel dafür könnten Veloständer mit Ladefunktion, Zaunübergänge oder kostenlose Reparaturstationen an gut frequentierten Orten sein.»

Zusammenfassend gehe es darum, dass Appenzellerland Tourismus AR nicht in Inserate zur Destinationsvermarktung investieren wird, sondern den Fokus auf den Ausbau und die Optimierung von Erlebnissen und Dienstleistungen vor Ort setzt, so Frey. «Wir sind überzeugt, dass zufriedene Gäste die besten Werbeträger sind, und um das zu erreichen, sind wir alle zusammen in der Verantwortung.»