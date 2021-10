Reportage: Unterwegs mit dem Appenzeller Landwirtschaftsinspektor

Ausserrhoden Sind die Kälber gesund? Haben die Schweine genügend Platz? Unterwegs mit dem Appenzeller Landwirtschaftsinspektor Damit Bauern Direktzahlungen erhalten, müssen sie ihren Betrieb regelmässig kontrollieren lassen. Der landwirtschaftliche Inspektionsdienst erledigt diese Aufgabe seit 20 Jahren für die beiden Appenzeller Kantone. Karin Erni Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Sepp Walser misst die Grösse des Schweinestalles aus. Bild: Karin Erni

Der Landwirtschaftliche Inspektionsdienst Appenzell (LIA) besteht seit 20 Jahren. Er wurde ins Leben gerufen, um bei der Einführung von Direktzahlungen die Anspruchsberechtigung der Empfänger zu überprüfen. Mittels des Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) soll die gute landwirtschaftliche Praxis und die Einhaltung der Gesetze sichergestellt werden. Mit den Jahren habe der Inspektionsdienst zusätzliche Aufgaben übernommen, sagt Leiter Robert Gantenbein. «Heute kontrollieren wir gleichzeitig für private Labels wie IP Suisse. Sie können sich auf unsere Unabhängigkeit und Fachkompetenz verlassen.»

Sepp Walser ist einer von fünf nebenamtlichen Kontrolleuren. Er führt selbst einen Landwirtschaftsbetrieb in Grub SG und hat sich nebenberuflich zum Fachassistenten Tierschutz ausbilden lassen. Heute steht die Kontrolle bei Michael Dörig in Waldstatt an. Gemeinsam mit seiner Frau Daniela und den Kindern Fabian und Janik bewirtschaftet er einen Betrieb mit 24 Hektaren im Gebiet Steblen. Nebst 24 Milchkühen und 20 Rindern leben auf dem Hof 50 Mastschweine.

Walser will als Erstes einen Blick in den Kuhstall werfen. Sein geschultes Auge gleitet über die Tiere, die sich beim Stalltor drängen, weil sie bei dem schönen Wetter nach draussen wollen. Im Vorbeigehen misst er mit einem Gerät die Grösse der Liegeboxen und kontrolliert, ob nichts beschädigt ist oder ob irgendwo Verletzungsgefahr für die Tiere besteht. Alles ist in Ordnung.

Der Inspektor begutachtet das kranke Kalb. Bild: Karin Erni

Der Kontrolleur erteilt auch Ratschläge

Auch die Kälber in den Boxen wirken munter und die Ohrmarken sind vorhanden. Walser kontrolliert, ob die Tiere Wasser und Heu zur Verfügung haben und die Liegefläche trocken ist. Bei den älteren Kälbern ist eines in einer separaten Box untergebracht. «Es hatte einen Abszess, darum dachten wir, dass es besser ist, wenn es nicht bei den andern ist», sagt Michael Dörig. Der Kontrolleur lobt das Vorgehen:

«Ein Kalb darf auch mal krank sein, das kommt vor, aber wichtig ist, dass es medizinisch versorgt wird.»

Die Rinder befinden sich alle auf der Weide. Sie werden nachher besucht. Zuerst heisst es, einen Ganzkörperanzug überzustreifen, denn es geht in den Schweinestall und da herrschen strenge Hygienevorschriften. Dörigs betreiben Lohnmast und führen drei Mastdurchgänge pro Jahr durch. Im Stall kontrolliert Sepp Walser, ob für die Tiere genügend Fläche vorhanden ist und ob Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen. Er achtet darauf, ob die Schweine keine frischen Verletzungen oder Nabelbrüche haben. Auch hier ist alles in Ordnung.

Dem Bauer ist es gar nicht recht, dass die Schweine fürs Foto so schmutzig sind. «Normalerweise machen sie ihr Geschäft in einer Ecke und halten sich sauber, aber diese hier sind richtige Drecksauen.» Walser lacht. «Das gibt es halt manchmal, es sind nicht immer alle Tiere gleich», beruhigt er den jungen Bauern, der noch nicht so viel Erfahrung hat.

Jedes einzelne Rind auf der Weide wird gesucht, dabei wird auch ein Blick auf die Art der Vegetation geworfen. Bild: Karin Erni

Wiese ist nicht gleich Wiese

Nun geht es zu den Rindern, die auf verschiedenen Weiden untergebracht sind. Sepp Walser zählt sie und kontrolliert, ob Wasser und Schattenplätze vorhanden sind. Er überprüft bei der Gelegenheit, ob alle Flächen richtig angemeldet sind. Wo für den Laien eine grüne Wiese ist, sieht der Experte anhand der vorhandenen Pflanzen einige Unterschiede: Es gibt intensive, wenig intensiv genutzte Wiesen, extensive Weiden und Streuewiesen. Sie müssen auf dem Flächenblatt korrekt eingetragen werden, denn die finanziellen Beiträge sind unterschiedlich. Walser stellt bei der Besichtigung fest, dass hier noch nicht alles stimmt.

«Es ist gerade am Anfang ziemlich kompliziert, ich habe das mit IP-Suisse am Telefon so besprochen», entschuldigt sich der Bauer. Walser trägt die beanstandeten Flächen neu ein und mahnt den Bauern, das bei der Labelorganisation zu melden. Dörig strebt das Label Wiesenmilch an, für das er von der Molkerei Forster mit fünf Rappen pro Liter entschädigt wird. Dafür muss er eine gewisse Punktzahl in einem ökologischen Bewertungssystem erreichen.

Im Büro werden die verschiedenen Journale überprüft. Bild: Karin Erni

Viel Bürokratie nötig

Zurück beim Hof lädt Michael Dörig ins Büro. Beim Kaffee kontrolliert Sepp Walser die Journale. Hier wird eingetragen, an welchen Tagen die Kühe auf der Weide waren und mit welchen Medikamenten sie behandelt wurden. Walser stellt zufrieden fest, dass nur die Tiere mit hohen Zellzahlen mit Antibiotika behandelt werden. «Wir wollen den Einsatz dieser Mittel möglichst stark reduzieren, aber wir sind noch am Herausfinden, wie es am besten geht», sagt Daniela Dörig, die ebenfalls dazugekommen ist. Walser trägt alle Werte in seinem Tablet ein. Er freut sich:

«Früher haben wir einen viel grösseren Papierkrieg geführt. Heute kann ich auf dem Gerät alles schnell und einfach nachschauen.»

Zum Schluss wird noch die Nährstoffbilanz kontrolliert. Mit ihr wird festgestellt, ob nicht zu viel Dünger auf die Weiden ausgebracht wird. Der Kontrolleur ist zufrieden mit den gezeigten Dokumenten und verabschiedet sich von der Familie. Bis zum nächsten Besuch wird einige Zeit vergehen. Im Schnitt muss ein Betrieb innert acht Jahren mit vier bis sechs Kontrollen rechnen.

Über den landwirtschaftlichen Inspektionsdienst Der landwirtschaftliche Inspektionsdienst ist dem Ausserrhoder Amt für Landwirtschaft angegliedert, arbeitet aber für beide Appenzeller Kantone. Auf den rund 1000 Betrieben (600 in AR, 400 in AI) werden pro Jahr etwa 500 Kontrollen durchgeführt. Bei 5 bis 10 Prozent der Kontrollen werden Mängel festgestellt. Bei den Kontrollen zum ökologischen Leistungsnachweis sind die Auswirkungen – je nach Schwere der Beanstandung – eine Frist zur Mängelbehebung oder eine Kürzung der Direktzahlungen. Zusätzlich werden Mängel beim Tierschutz ans Veterinäramt und Mängel im Gewässerschutz ans Amt für Umwelt weitergeleitet. Bei den Kontrollen für private Labels reichen die Auswirkungen von Verwarnungen bis hin zum Ausschluss. (ker)