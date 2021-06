Sportlerehrung 2021 von Appenzell Ausserrhoden

Ausserrhoden «Grenzen beachten, Grenzen ausloten»: An der diesjährigen Sportlerehrung gab es spezielle Auszeichnungen für Cédric Deillon, den SAC Säntis und René Wyler. Rund 50 Ausserrhoder Sportlerinnen und Sportler erhielten in der Mehrzweckanlage Walzenhausen nebst dem Diplom ein Geschenk überreicht. Lobende Worte gab es vom Bildungsdirektor und der Kantonsratspräsidentin. Lukas Pfiffner 20.06.2021, 10.56 Uhr

Gruppenbild mit den geehrten Sportlerinnen und Sportlern vor der Mehrzweckanlage Walzenhausen. Bild: Erich Brassel

«Das Amt für Sport hat versucht, diese Feier so normal wie möglich zu gestalten. Aber natürlich haben die Corona-Vorschriften Einfluss», sagte Regierungsrat Alfred Stricker, der Vorsteher des Ausserrhoder Departementes Bildung und Kultur. So waren nur wenige Begleitpersonen zugelassen, auf Gäste wurde fast ganz verzichtet. Der Imbiss fand im Freien an Sechsertischen statt. «Man muss Grenzen beachten, aber auch Grenzen ausloten», meinte Alfred Stricker. Dies gelte nicht nur für die Organisation des Anlasses, sondern auch für die Sportlerinnen und Sportler. Diese wurden am Freitagabend für herausragende Leistungen in den Jahren 2019 und 2020 geehrt.

Die Leidenschaft, der Verzicht

Von einem Netz mit unglaublicher Kraft, von einem wichtigen Beitrag für die Gesellschaft sprach der Regierungsrat in Bezug auf die sportlichen Aktivitäten und Erfolge. «Dieser Kraft wollen und sollen wir weiter nachleben.» Auch die Kantonsratspräsidentin gratulierte den Sportlerinnen und Sportlern: Sie freue sich, an diesem Anlass dabei sein zu können, meinte Claudia Frischknecht. «Ich bewundere sie, wie sie nach Rückschlägen gestärkt zurückkommen.» Sie erinnerte an die grosse Leidenschaft als Motivationstreiber, den Verzicht auf Freizeit, den Durchhaltewillen und die Disziplin. Claudia Frischknechts Dank ging an alle Personen, die sich in Ausserrhoden für den Sport, bei Aktivitäten in den Vereinen, für den Nachwuchs einsetzen.

Drei Checks für Spezialwertungen

Rahel Bachmann als Vertreterin von «Migros Kulturprozent» zeigte sich beeindruckt von den grossen sportlichen Leistungen, die in diesem «nicht so grossen Kanton» erbracht würden. «Wir haben uns vor einigen Jahren bewusst dafür entschieden, im Bereich der Sport- und Bewegungsförderung einen Schwerpunkt zu setzen.» Eine Jury hatte im Vorfeld bestimmt, an wen die drei Spezialpreise gehen. Als Nachwuchssportler des Jahres geehrt wurde der Leichtathlet Cédric Deillon vom TV Teufen. Er gewann 2020 an den Schweizer Meisterschaften in der U-16-Kategorie fünf Medaillen.

Verein des Jahres: Die Vertretung des SAC Säntis nimmt den Check entgegen. Bild: Erich Brassel

Den zweiten Check erhielt ein Verein, der «nicht um Podestplätze kämpft, sondern sich durch Kameradschaft, das Teilen von Werten, die Naturverbundenheit und die Faszination für die Bergwelt auszeichnet», sagte Rahel Bachmann; die Auszeichnung als Verein des Jahres ging an den SAC Säntis. Er stehe stellvertretend auf der Bühne für andere, meinte René Wyler, der Sportfunktionär des Jahres. «Um Erfolg zu haben, sind viele Faktoren und Personen wichtig: die Unterstützung durch die Eltern, die Arbeit der Jugi-Leiter und Trainer in den Vereinen und Verbänden. Und natürlich die Sportler selber, denen ich für ihren Einsatz danke. Meistens machen sie das, was ich sage…» meinte Wyler, der als Leiter der Sportlerschule Appenzellerland zahlreiche Talente auf ihrem Weg begleitet.

Regierungsrat Alfred Stricker überreicht dem Nachwuchssportler des Jahres, Cédric Deillon, den Check. Bild: Erich Brassel

Ein Büchlein als Gegentrend

Rund 50 Sportlerinnen und Sportler wurden auf die Bühne gebeten, wo sie nebst dem Diplom ein Geschenk erhielten. «Dieses Büchlein ist unser Gegentrend zur Digitalisierung. Man kann es als Einkaufszettel oder zum Aufschreiben der Trainingsresultate benützen», erklärte Roman Hasler, der Leiter der Abteilung Sport. Moderatorin Katerina Mistakidis führte einige Kurzinterviews. Schwimmerin Michaela Häseli sagte, dass es für ihr Zuhause nicht einfach gewesen sei, als sie wegen der Pandemie von sieben bis acht Trainings pro Woche plötzlich auf null heruntergehen musste. «Aber ich bin Velofahren und Joggen gegangen.» Sandra Graf erzählte im Ausblick auf die Paralympics, dass es schon speziell sei, wenn das ganze Drumherum fehle – die Zeremonien, die Zuschauer. «An den Wettkämpfen werde ich trotzdem ganz aufs Rennen fokussiert sein.» Und Badminton-Routinier Claude Heiniger wurde gefragt, wie schon ganz Kleine diese Sportart ausprobieren könnten. Er erklärte, er habe für seinen einjährigen Enkel einen Shuttle an eine Schnur gehängt. «Er hat Spass, daran herumzuspielen.»