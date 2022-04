Roth, Schmid und Zingg schaffen Sprung in den Kantonsrat AR

Ausserrhoden Erster Wahlgang hat gereicht: Roth, Schmid und Zingg schaffen Sprung in den Kantonsrat Die Ersatzwahlen in den Ausserrhoder Kantonsrat sind klare Angelegenheiten. In Waldstatt macht Stefan Roth von der FDP das Rennen. In Urnäsch erobert die SVP mit Jörg Schmid einen Sitz. In Gais setzt sich der ehemalige Obergerichtspräsident Ernst Zingg durch. David Scarano 03.04.2022, 12.55 Uhr

Gewählt: Stefan Roth (FDP) in Waldstatt, Jörg Schmid (SVP) in Urnäsch und Ernst Zingg (parteilos) in Gais. Bild: PD/APZ

Die grösste Spannung an diesem Wahl- und Abstimmungssonntag in Appenzell Ausserrhoden versprachen die Urnengänge zu den frei gewordenen Kantonsratssitzen in Waldstatt, Urnäsch und Gais. In allen drei Gemeinden kam es zu Kampfwahlen. Doch trotz zum Teil prominentem Teilnehmerfeld fielen die Entscheidungen bereits im ersten Durchgang.

Die FDP konnte am Sonntag nur einen ihrer beiden Sitze verteidigen. Die SVP eroberte in Urnäsch einen zusätzlichen. Im Parlament bleibt die FDP-Fraktion mit 23 Mandaten dennoch klar stärkste Kraft – die SVP kommt nun auf 8. Der Frauenanteil hingegen sinkt – von 22 auf 21 Sitze.

Waldstatt: Stefan Roth unangefochten

In Waldstatt folgt auf die zurückgetretene ehemalige FDP-Kantonalpräsidentin Monika Bodenmann-Odermatt Parteikollege Stefan Roth. Der 51-Jährige setzte sich auf Anhieb durch, überbot er doch im ersten Wahlgang das absolute Mehr klar. Er erhielt 280 oder umgerechnet rund 51,7 Prozent der Stimmen. Florian Indermauer von der Mitte kam auf 146 Stimmen. Gallus Hess, Präsident der SP Hinterland und ehemaliger Kantonsplaner, erhielt 107 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 42,6 Prozent.

Der klare Erfolg von Stefan Roth kommt nicht überraschend, ist er doch in der Gemeinde bestens vernetzt und bekannt. Unter anderem leitete er 30 Jahre lang die Geräte- und Rhönradriege der Getu Waldstatt.

Urnäsch: Schmid verhindert Comeback

In Urnäsch hat die FDP ihren einzigen Sitz verloren. Auf Iwan Schnyder folgt nun Jörg Schmid von der SVP. Er schlug Patricia Ulmann (FDP), die ein Politcomeback anstrebte. Die 32-Jährige sass bis 2018 im Gemeinderat. Am Sonntag erhielt Schmid 325 Stimmen. Damit lag er knapp über dem absoluten Mehr von 317 Stimmen. Ulmann holte 300 Stimmen.

Schmid hatte sich im Porträt im Vorfeld des Urnengangs in der «Appenzeller Zeitung» als Kandidaten mit «Ecken und Kanten» bezeichnet, der polarisiere. Er sagte zudem, dass seine Wahlen in die Kommissionen oder die GPK bewusst verhindert worden seien. Nun schafft er den Sprung in den Kantonsrat.

Gais: Zingg holt 68 Prozent der Stimmen

In Gais folgt auf SP-Mitglied Beat Landolt Ernst Zingg. Der ehemalige Ausserrhoder Obergerichtspräsident schaffte den Sprung in den Kantonsrat ebenfalls im ersten Wahlgang. Der Parteilose, der von der Vereinigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gais (VdA) und der SP unterstützt wurde, holte 418 Stimmen (68,3 Prozent). Keine Chance hatte Daniel Graber. Der Präsident der EDU Appenzellerland erhielt 175 Stimmen (28,6 Prozent). Der Kleinpartei ist damit der Sprung ins Kantonsparlament nicht gelungen. Die Stimmbeteiligung lag bei 28,7 Prozent.