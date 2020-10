Ausserrhoden: Energie-Initiative mit 983 Unterschriften eingereicht 40 Prozent des in Ausserrhoden verbrauchten Stroms soll bis 2035 im Kanton produziert werden. Dies verlangt ein Volksbegehren, das ein überparteiliches Komitee am Dienstag der Kantonskanzlei übergeben hat. Jesko Calderara 06.10.2020, 16.07 Uhr

Vertreter des Initiativkomitees haben die Unterschriften Ratschreiber Roger Nobs (ganz links) übergeben. Bild: Jesko Calderara

Am Dienstag wurde die Initiative «ErneuerbAR» eingereicht. 983 Stimmberechtigte haben diese unterzeichnet. Vertreter des Initiativkomitees haben die Unterschriften vor dem Regierungsgebäude in Herisau Ratschreiber Roger Nobs übergeben. Zu den Initianten gehören der Verein Appenzeller Energie sowie Vertreter der FDP, CVP, SP und der Parteiunabhängigen. Auch die Klimagruppe AR beteiligte sich an der Unterschriftensammlung.