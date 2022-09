Ausserrhoden Eine Vorderländer Wirtin alter Schule: «Hirschen-Vreni» in Grub zum Gedenken Als «Hirschen-Vreni» war Vreni Eugster-Sturzenegger weit über die Grenzen des Vorderlandes hinaus ein Begriff. Am 17. August ist die engagierte Wirtin vom «Hirschen» in Grub verstorben, nachdem sie die beliebte Bauernwirtschaft fast 50 Jahre lang mit Herzblut geführt hat. Peter Eggenberger 08.09.2022, 17.00 Uhr

Vreni Eugster-Sturzenegger alias «Hirschen-Vreni» in Grub bleibt unvergessen. (20.9.1949–17.8.2022) Bild: PE

Unzählige Passanten haben das jeden Sommer in einzigartigem Blumenschmuck prangende Haus «Hirschen» an der Durchgangsstrasse Heiden–Grub–St.Gallen mit der Kamera festgehalten. Und viele sind eingekehrt und lernten bei dieser Gelegenheit eine umtriebige, stets gut gelaunte Wirtsfrau von altem Schrot und Korn kennen. In den gemütlichen Stuben wurde gerne verweilt, und Vrenis Metzgete-Anlässe waren legendär und wurden von Gästen aus der ganzen Ostschweiz besucht.

Wirtinnen-Traum erfüllte sich

1949 als Tochter von Frieda und Jakob Sturzenegger oberhalb Grub geboren, erlebte sie mit ihren drei Geschwistern eine unbeschwerte Jugendzeit. Früh galt es, im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mitzuhelfen. Keine Arbeit war ihr zu viel, und bereits als kleines Mädchen schwärmte sie von einem Doppelbetrieb mit Landwirtschaft und Restaurant. Nach verschiedenen Arbeitsstellen in Service und Küche – unter anderem im «Gupf» Rehetobel – schloss Vreni 1970 mit Hans Eugster, Grub, den Bund der Ehe. Ab diesem Zeitpunkt begann ihre selbstständige Wirtinnentätigkeit, war doch Hans der Sohn der «Hirschen»-Wirts- und Bauersleute.

Grosse Arbeitslast mit Bravour bewältigt

Dem jungen Paar wurden zwischen 1971 und 1974 die Kinder Hans, Verena, Robert und Peter geschenkt. Vreni hatte nun das Restaurant, die Familie und den Einsatz in der Landwirtschaft unter einen Hut zu bringen. Sie meisterte diese Mehrfach-Belastung mit Bravour, und gleichzeitig wurde das Restaurant auf Vordermann gebracht. Saalanbau, neue Küche, zeitgemässes Buffet und Sanierung der Toiletten sind einige Stichworte dazu. Trotz der Neuerungen behielten die Gaststuben ihre heimelige Atmosphäre, und Gäste von unterschiedlichster Herkunft fühlten sich im «Hirschen» wohl und liessen sich von Vreni mit Freude kulinarisch verwöhnen. 1990 wurde der Stallneubau mit einem grossen Fest eingeweiht, und hier wie auch an den beim «Hirschen» stattfindenden Viehschauen war die Wirtin in ihrem Element.

Der «Hirschen» besteht weiter

2014 erlitt Gatte Hans einen Hirnschlag, was die Einweisung ins Betreuungs-Zentrum Heiden nötig machte. Vreni aber hielt die «Hirschen»-Tradition weiter aufrecht, wobei sie unter anderem auf die Mithilfe ihrer Schwiegertochter Berti und weiterer Aushilfen zählen durfte. Herzprobleme zwangen «Hirschen-Vreni» aber ab 2019 zum Kürzertreten und zum Wohnortswechsel ins Gruber Altersheim Weiherwies. Das Restaurant aber verblieb in der Familie, und gross war ihre Freude, als sich im Herbst 2019 Pächterin Sandra Stark für die Weiterführung des Restaurants entschied. Am 10. Mai 2021 verstarb Gatte Hans, und ein gutes Jahr später schloss sich auch Vrenis Lebenskreis. Als lebensfrohe Frau und Wirtin alter Schule bleibt «Hirschen-Vreni» für Familie, Verwandte und unzählige Gäste unvergessen.