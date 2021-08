22-Stunden-Wanderung von Degersheim nach Rheineck

22-Stunden-Wanderung Eine Nacht und einen Tag lang auf den Beinen: Auf Schusters Rappen von Degersheim nach Rheineck Bereits zum siebten Mal führt der Verein Appenzeller Wanderwege am 21. August die 22-Stunden-Wanderung durch. Gesucht werden geübte Wandersleute mit Durchhaltewillen. Karin Erni 06.08.2021, 16.00 Uhr

Die Gruppe bleibt unterwegs immer zusammen. Bild: PD

Wer die Herausforderung beim Wandern sucht, muss nicht unbedingt einen Viertausender besteigen. An der 22-Stunden-Wanderung des Vereins Appenzeller Wanderwege (VAW) kann man seine Fitness und den Durchhaltewillen gefahrlos im Hügelland testen. Der Anlass wird heuer bereits zum siebten Mal durchgeführt. Gewandert wird auf der Route 22, der «Kulturspur Appenzellerland». Sie führt von Degersheim quer durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden bis nach Rheineck. Auf der 56 Kilometer langen Strecke sind knackige 2400 Höhenmeter bergauf und 2800 bergab zu meistern. Wanderstöcke sind daher empfohlen. Gewandert wird gemäss Beschreibung auf landschaftlich verschiedenartigen, aussichtsreichen und nach Möglichkeit ungeteerten Wanderwegen.

Durchhalten ist vor allem Kopfsache

Jeder, der gerne und öfter wandert, könne die Strecke meistern, ist Wanderleiterin Margrit Geel vom VAW überzeugt. «Es ist mehr Kopf- als Konditionssache.» Auch altersmässig gebe es kein Limit. «Es haben schon Personen von 8 bis 88 Jahren teilgenommen. Etwas Training muss aber schon sein.» Sie empfiehlt, im Vorfeld einige längere Wanderungen von vier bis fünf Stunden zu absolvieren. «Dabei sollte man durch möglichst viele Töbeli auf und ab marschieren, so wie es an der 22-Stunden-Wanderung ebenfalls der Fall ist», sagt Geel. «Wir gehen ein normales Wandertempo und die Gruppe bleibt immer zusammen. Wenn jemand wirklich nicht mehr kann, besteht jederzeit die Möglichkeit, abzubrechen. Für Notfälle steht ein Pikettdienst zur Verfügung.» Sie empfiehlt zudem, am Vortag nicht voll zu arbeiten und allenfalls noch ein Schläfchen zu machen.

Nach dem Start kurz nach Mitternacht geht es mit Stirnlampen durch die Nacht. Es werden regelmässig Pausen eingelegt. Ein kräftigendes Frühstück gibt es in der Schaukäserei Stein. Das Mittagessen können die Wanderer im Hotel Schönenbühl in Speicher einnehmen. Fürs Abendessen wird ein feiner Imbiss an einem besonderen Ort versprochen.

Eine Bieridee mit Langzeitwirkung

An den ersten Durchführungen hätten jeweils um die 70 Personen teilgenommen, sagt Margrit Geel. «Seit Anmeldepflicht besteht, sind es jeweils zwischen 25 und 40 Personen. Die meisten kommen aus der Ostschweiz. Es sind aber auch schon Leute aus dem Züribiet mitgewandert.» Wer jetzt findet, das Ganze sei eine Bieridee, hat nicht ganz unrecht: «Die Idee zu dieser 22-Stunden-Wanderung entstand tatsächlich am Biertisch im Anschluss der allerletzten Sitzung zur Realisierung eben dieser Kulturspur Appenzellerland.»

Die geführte Tour startet am Samstag, 21. August, um 0.22 Uhr in Degersheim, das Eintreffen in Rheineck ist für 22.22 Uhr geplant. Bei sehr schlechtem Wetter wird die Wanderung abgesagt. Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 18. August, an Margrit Geel per Telefon 079 749 36 55 oder per E-Mail: margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder via Website www.appenzeller-wanderwege.ch.