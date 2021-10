Hauptversammlung HEV AR: Eigenmietwert und Energiegesetz

Ausserrhoden Eigenheimmangel und Energiegesetz beschäftigen den Hauseigentümerverband An der diesjährigen Hauptversammlung nahm Präsident Ernst Bischofberger Stellung zum Thema «Eigenmietwert und Teilrevision Energiegesetz». Hansueli Lüthi wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Werner Grüninger 24.10.2021, 13.46 Uhr

Demissioniert haben Hansueli Lüthi, Herisau, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde, und Urs Züst, Walzenhausen, zusammen mit Präsident Ernst Bischofberger. Bild: GR

Wie jedes Jahr beleuchtet der Präsident des Hauseigentümerverbandes (HEV) Appenzell Ausserrhoden, Ernst Bischofberger, zu Beginn der Hauptversammlung eine Aktualität, die das Eigentum direkt betrifft: «Es werden zu wenig Eigenheime gebaut.» In Anbetracht der Aktualität beleuchtete Bischofberger mögliche Ursachen und Gründe, stellte aber auch mögliche Thesen in den Raum, um dieser negativen Situation entgegenzuwirken. Bei den Möglichkeiten zur Herstellung eines Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage seien die Parlamente auf nationaler und kantonaler Ebene gefordert. Bei den neuerstellten Wohnungen im Kanton sei ein Rückgang festzustellen: «Bei den Einfamilienhäusern minus 38 Prozent, den Mehrfamilienhäusern (StwEG-Wohnungen) von 49 Prozent, total minus 44 Prozent, was zu einem wesentlichen Teil auf diese Politik zurückzuführen ist.» Der Bau von Eigenheimen sei rückläufig, während die Nachfrage steige. Ziel sei das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage, wobei die Beseitigung von politischen Hürden für die innere Verdichtung auf der Angebotsseite steht, während auf der Nachfrageseite der vermehrte Bau von Mehrfamilienhäusern im Stockwerkeigentum anstelle von Mietwohnungen steht.

Interesselosigkeit der Politik bemängelt

Aus aktuellem Anlass wies Präsident Bischofberger auf die Vorlagen «Abschaffung Eigenmietwert» und «Teilrevision Energiegesetz AR» hin. «Das Thema Eigenmietwert ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Dauerbrenner.» Dabei zeigte er auf, was in den letzten fünf Jahren passierte oder nicht. Daraus sei ersichtlich, mit welcher Interesselosigkeit sich die Politik hinter die Aufgabe gehe. «Es gibt immer wieder Gründe, um einen Zwischenhalt (dringendere Geschäfte, Corona etc.) einzuhalten. Es wäre nicht erstaunlich, wenn die Vorlage weiterhin mit angezogener Handbremse weiter behandelt wird.»

Wie bereits im Jahresbericht erwähnt, läuft aktuell die Teilrevision des Kantonalen Energiegesetzes. Der Kantonsrat hat den regierungsrätlichen Entwurf im Energiebereich deutlich verschärft. Er will das sogenannte Basler Modell einführen, das heisst alle Heizungen mit nicht erneuerbarer Energie wie Gas oder Öl, sei es beim Ersatz oder bei Neubauten, grundsätzlich verbieten. In einer Volksdiskussion hat der HEV Stellung genommen und signalisiert, dass er diese massiven Verschärfungen nur mitträgt, wenn der Kanton die Mehrkosten der vorgeschriebenen Investitionen finanziell abfedert. Ebenfalls bekämpft der HEV vehement das generelle Verbot von elektrischen Flächenheizungen. Je nachdem, wie das Teilrevisionsgesetz ausfälle, werde das Referendum ergriffen.

Statutarische Geschäfte

Zur 103. Hauptversammlung am Freitagabend im Casino Herisau konnte Präsident Ernst Bischofberger über 170 Personen, Ehrenmitglieder und zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüssen. 104 waren stimmberechtigte Mitglieder, darunter Landammann Dölf Biasotto, Kantonsratspräsidentin Claudia Frischknecht und vom Gemeinderat Sandra Nater und Irene Hagmann. Obwohl der Aufmarsch deutlich unter der Normalbeteiligung lag – nach zweieinhalb Jahren – konnten persönliche und gesellige Gespräche ausgetauscht werden. Vor den offiziellen Traktanden gedachten die Besucher dem verstorbenen Ehrenpräsidenten Heini Giezendanner mit einer Gedenkminute. Der gedruckt vorliegende Jahresbericht des Präsidenten wurde diskussionslos genehmigt. Die Mitgliederzahl ist leicht rückläufig und beträgt 4196 Mitglieder, was 20 Prozent mehr sind als vor zehn Jahren.

Finanzen und Jahresbeitrag

Die Jahresrechnung, geführt vom Geschäftsführer Ruedi Aerni, weist bei einer Rückstellung von 25'000 Franken einen Gewinn von 1600 Franken auf. Für das Jahr 2021 wird mit einem ausgeglichenen Budget gerechnet. Der Vorstand beantragt für das Jahr 2021 die Beibehaltung der bisherigen Mitgliederbeiträge: Wohnhaus bis zwei Wohnungen 40 Franken, Wohnhaus mit über zwei Wohnungen oder mehrerer Objekte 60 Franken, juristische Personen 100 Franken. Jahresrechnung, Budget und Mitgliederbeiträge wurden diskussionslos genehmigt.

Hansueli Lüthi zum Ehrenmitglied ernannt

Aus dem Vorstand haben den Rücktritt erklärt: Hansueli Lüthi, Waldstatt, und Urs Züst, Walzenhausen. Im Jahr 2020 wurde Edgar Bischof neu in den Vorstand gewählt, sodass keine Neuwahl bevorstand, da die Amtsdauer noch bis zum Jahr 2023 dauert. Nach genau 30 Vorstandsjahren trat Hansueli Lüthi zurück und wurde für seine grosse Arbeit zum Ehrenmitglied ernannt.

Da weder Anträge von den Mitgliedern noch vom Vorstand vorlagen, konnte Präsident Ernst Bischofberger die speditiv verlaufene Hauptversammlung nach eineinhalb Stunden schliessen. Mit akrobatischen Einlagen sorgten die Handstand-Brothers für Abwechslung.

HEV ein wichtiger Partner

Landammann Dölf Biasotto überbringt den Mitgliedern des HEV die Grüsse des Regierungsrats und betont, dass der HEV ein wichtiger Partner für das Departement Bau und Volkswirtschaft sei. «Die kritischen, aber konstruktiven Eingaben vom Hauseigentümerverband sind wertvoll. Der HEV wird oft frühzeitig in die Verfahren einbezogen.» Biasotto äusserte sich auch zur 2. Lesung Teilrevision Energiegesetz, die der Regierungsrat kürzlich zuhanden des Kantonsrats respektive der Kommission KBV (Kommission Bau und Volkswirtschaft) verabschiedet hat. Einig waren sich Kantonsrat und Regierungsrat schon in erster Lesung über das Verbot von elektrischen Widerstandsheizungen, die innert 15 Jahren ersetzt werden müssen. Im Neubau sind sie bereits seit 2012 verboten. HEV-Präsident Schweiz, Markus Meier, nahm ebenfalls Stellung zu den Problemen und überbrachte die besten Grüsse des Verbandes.