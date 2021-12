Immobilienmarkt Die Pandemie verändert Wohnen in Ausserrhoden: Eigentum wird knapper und teurer Auch im Kanton macht sich die grössere Nachfrage nach Wohneigentum bemerkbar. Gemäss dem Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank sind die Preise erneut gestiegen. Doch nicht alle Gemeinden sind gleich von der Entwicklung betroffen. Selina Schmid Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Dass mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, hat den Platzbedarf vergrössert. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Schweizweit wurde in den vergangenen zwei Jahren Wohneigentum teurer. Insbesondere in den Ballungszentren ist es für weite Teile der Bevölkerung nicht mehr möglich, ein Eigenheim zu kaufen. Und da sich durch die Pandemie Arbeitsweisen verändert haben, dürfe die Nachfrage nach Wohneigentum in ländlichen Regionen wie dem Appenzellerland steigen. Wie sich das auf die Preise auswirkt, zeigt der Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank (SGKB) für das dritte Quartal 2021.

Grundlage für den Bericht sind die Inserate auf verschiedenen Suchportalen im Internet für den Kanton Appenzell Ausserrhoden und Oberegg. Vor rund einem halben Jahr waren es die Eigentumswohnungen gewesen, welche auffallend stark teurer wurden, so der Bericht. Inzwischen sind es die Einfamilienhäuser. Verglichen zum Vorjahr sind Einfamilienhäuser mittlerer Grösse mit einem Preisanstieg von 8,7 Prozent nochmals deutlich teurer geworden. Im Durchschnitt wird ein Einfamilienhaus in Appenzell Ausserrhoden für 1,25 Millionen Franken verkauft.

Grössere Räume und attraktive Aussenbereiche sind gefragt

Das Interesse an Wohneigentum hat zugelegt, obwohl die Bevölkerung in der Region stagniert. SGKB-Sprecher Adrian Kunz erklärt, dass die Nachfrage von zwei Faktoren getrieben sei. Einerseits machen die niedrigen Zinsen Eigentum gegenüber der Miete attraktiver. Das Preisniveau ist im Ausserrhoder Immobilienmarkt tiefer und Objekte daher erschwinglicher.

Zu diesen Preisen wurden Ausserrhoder und Oberegger Einfamilienhäuser im dritten Quartal 2021 ausgeschrieben.

Adrian Kunz sagt: «Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in der Schweizer Bevölkerung stark verankert. Dieser Trend wird durch die tiefen Zinsen noch verstärkt.» Auch sei der Platzbedarf seit Beginn der Pandemie gestiegen, weshalb mittlerweile eher geräumi­ge Wohnungen und Häuser in Kombination mit einem attraktiven Aussenraum gefragt seien. Jedoch führe das hohe Preisniveau dazu, dass es insbesondere an guten Lagen für weite Teile der Bevölkerung nicht mehr möglich sei, ein Eigenheim zu kaufen. Adrian Kunz sagt: «Davon profitieren insbesondere auch die ländlichen Regionen.»

Auch Eigentumswohnungen sind gefragt.

Zwischen den Gemeinden gebe es erhebliche Unterschiede, so Kunz. Ist eine Gemeinde gut erschlossen und stadtnahe, stellte die SGKB besonders hohe Preise fest. In Speicher etwa kostete ein Einfamilienhaus im dritten Quartal rund 1,53 Millionen Franken, eine Eigentumswohnung über eine Million. In Herisau waren es 1,3 Millionen Franken respektive 700'000 Franken.

Nachfrage dürfte anhalten

Die Leerstände beim Wohneigentum haben in den vergangenen zwei Jahren um rund einen Drittel abgenommen. Während das Angebot an Eigentumswohnungen im dritten Quartal mit 2,3 Prozent auf tiefem Niveau relativ stabil geblieben sei, habe sich die Auswahl im Bereich der Einfamilienhäuser weiter auf 1,7 Prozent reduziert. Allerdings dürfte sich das auch beim Stockwerkeigentum ändern. Die Anzahl neubewilligter Eigentumswohnungen hat sich im von 139 im zweiten Quartal auf 73 im dritten Quartal 2021 beinahe halbiert.

Die Nachfrage nach Wohneigentum dürfte anhalten, schätzt die SGKB im Bericht. Insbesondere wenn die wirtschaftliche Lage sich weiter positiv entwickelt und die Zinsen tief bleiben. Zwar sei angesichts steigender Inflationsraten nicht auszuschliessen, dass die Hypothekarzinsen über die nächsten Monate etwas zulegen werden – ein sprunghafter Anstieg erscheine jedoch unwahrscheinlich. Damit bleiben die Finanzierungsbedingungen aller Voraussicht nach attraktiv. «Im Zusammenspiel mit dem geringen Angebot auf den Wohneigentumsmärkten dürfte dies auch in naher Zukunft Preisanstiege begünstigen.»

