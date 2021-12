Sanierung von Wasserkraftwerk sorgt für mehr Tierschutz

Ausserrhoden Dank einer Kraftwerksanierung an der Urnäsch ist es den Fischen dort bald «vögeliwohl» Zahlreiche Kleinkraftwerke in Ausserrhoden stehen derzeit vor der Sanierung. Durch verschiedene Massnahmen soll die heimische Stromproduktion tier- und umweltfreundlicher werden. Karin Erni Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Das Kraftwerk Urnäschtobel aus der Vogelperspektive. In der Mitte das Wehr mit dem Grundablass, rechts die Nagelfluhrippe, die ein natürliches Hindernis für die Fischwanderung darstellt. Bild: PD

Wasserkraft ist theoretisch die perfekte Energie: Sie ist erneuerbar, risikoarm und klimaneutral. Doch die Stauanlagen der Wasserkraftwerke haben einen grossen Nachteil: Sie durchtrennen die Fliessgewässer, behindern die Fischwanderung und können die Ökologie empfindlich stören. Die im Jahr 2011 in Kraft getretene Revision des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes will die Gewässer als Lebensraum aufwerten und die negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung reduzieren. Dafür wurden die Ausserrhoder Wasserkraftanlagen untersucht. Beanstandete Anlagen müssen von den Besitzern saniert werden.

«Gewässer ist ein Allgemeingut»

Eines der Sanierungsobjekte ist das Kraftwerk der Urnäschtobel AG in der Zürchersmühle. Hier wurde bereits im 19. Jahrhundert bei einer Nagelfluhrippe ein Wasserrad erstellt, um die Wasserkraft mittels Transmission für eine Mühle zu nutzen. Nachdem ein Felssturz das Bauwerk zerstörte, wurde 1908 durch den Textilunternehmer Ernst Jakob Buff das heute noch bestehende Kraftwerk mit Staumauer gebaut. 1940 kam es mitsamt der ehemaligen Zwirnerei in den Besitz von Hans Walser. Die Textilfirma besteht seit den 1970er-Jahren nicht mehr.

Heute gehört das Kraftwerk Peter Walser, einem Enkel des Firmengründers. Obwohl in Zürich wohnhaft, kommt er einmal pro Woche nach Urnäsch, um persönlich nach dem Rechten zu sehen. «Ein Gewässer ist ein Allgemeingut, das wir nutzen dürfen, das uns aber nicht gehört. Darum soll die Anlage so gut wie möglich im Einklang mit der Natur sein», sagt Walser und ergänzt:

Peter Walser, Kraftwerksbetreiber. Bild: Karin Erni

«Wir erfüllen bereits jetzt drei von vier Anforderungen des Gewässerschutzes. Die vierte, die sogenannte Fischgängigkeit, nehmen wir nun in Angriff.»

Nur wenige Wasserkraftanlagen in Appenzell Ausserrhoden können von Fischen unverletzt passiert werden. 12 von 15 untersuchten Anlagen weisen bezüglich Fischgängigkeit Sanierungsbedarf auf. Bei der Fischgängigkeit geht es darum, die Fischwanderung zu ermöglichen. Hindernisse verhindern die erfolgreiche Fortpflanzung von Langdistanz-Wanderfischen und könnten letztlich zum Verschwinden der Arten beitragen. Aber auch Fischarten, die lediglich kurze Distanzen wandern, profitieren durch den verbesserten genetischen Austausch.

Fische sollen nicht mehr in die Turbine geraten

Michael Kellenberger, Sachbearbeiter Wassernutzung und Energieplanung beim Amt für Umwelt, ist mit der Umsetzung der ökologischen Sanierungsmassnahmen beauftragt. «Wir streben dabei nicht die Maximalvariante an, sondern sind mit der sogenannten Bestvariante auch zur Achtung der Verhältnismässigkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet.»

Beim kürzlich bewilligten Bauprojekt in der Zürchersmühle können die Fische dank eines engmaschigeren Rechens bereits heute nicht mehr in die Turbine gelangen. Die Überwindung des Wehrs ist den Fischen aber nur bei Hochwasser möglich und kann für sie wegen der darunterliegenden Felsen tödlich enden. Flussaufwärts würden die Fische an dieser Stelle aber nie wandern können, sagt Peter Walser. «Die Nagelfluhrippe beim Wehr wurde vom Kanton als natürliches Hindernis taxiert. Darum wird kein Bau einer Aufstiegsmöglichkeit verlangt.» Kanton und Bafu haben eine solche auch nicht als sinnvoll erachtet, da der Aufwand unverhältnismässig wäre: «Unterhalb des Wehrs wird der Fischlebensraum durch natürliche Hindernisse vergleichbar fragmentiert.»

Ein Teil des Wehrs in der Zürchersmühle soll erhöht werden, damit die Fische über die linke Seite absteigen können. Bild: DF

Um den Fischen die Wanderung flussabwärts zu ermöglichen, wird die Staumauer um 30 Zentimeter erhöht. An einer Stelle bleibt sie auf der ursprünglichen Höhe. «Dort bildet sich bei Hochwasser ein kleiner Wasserfall, über den die Fische gefahrlos in das darunterliegende tiefe Wasser gelangen können», erklärt Walser. Eine zweite bauliche Veränderung betrifft den Fischabstieg beim Feinrechen. Damit die Fische diese Passage unbeschadet überstehen, wird vor dem Rechen eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern ausgeführt. Durch diese können Fische in die anschliessende Leitung einschwimmen und ins Unterwasser gelangen. Ein Becken, welches in die Nagelfluh eingelassen wird, verhindert, dass sich die Fische verletzen. Neu wird der Abstieg für die Fische auch bei Niedrigwasser möglich.

Konsumenten bezahlen Sanierungen

In der Vergangenheit sei beim Kraftwerk Urnäschtobel bereits viel für den Gewässerschutz unternommen worden, erklärt Peter Walser. «Durch den Einbau einer automatischen Steuerung der Restwassermenge wird gewährleistet, dass immer genügend Wasser im natürlichen Bachbett verbleibt. ‹Schwall und Sunk› ­­– grosse Schwankungen des Wasserstandes – verursacht das Kraftwerk nicht, da es im Dauerbetrieb läuft und über keine Wasserspeicherung verfügt.» Auch der Geschiebehaushalt funktioniere, so Walser weiter. «Angesammeltes Material, wie Gestein oder Blätter, kann durch die Öffnung des Grundablasses bei Hochwasser in den Fluss abgelassen werden. Weil sich die Fische dann sowieso versteckt haben, passiert ihnen nichts.»

Die Arbeiten sollten im Sommer 2022 realisiert werden. Die Kosten von rund 350’000 Franken werden vom Bund übernommen. Die Finanzierung erfolgt aus den Mitteln des Netzzuschlages von 0.1 Rappen auf jede verbrauchte Kilowattstunde Strom der Schweizer Bevölkerung. Die Bauarbeiten werden in Abhängigkeit der Kostensumme nach Offertenvergleich respektive im Ausschreibungsverfahren vergeben.

Energiepotenzial praktisch ausgeschöpft

Gesamtschweizerisch stammt rund die Hälfte des verbrauchten Stroms aus einheimischer Wasserkraft. Die Kleinkraftwerke in Ausserrhoden decken lediglich 2,5 Prozent des kantonalen Verbrauchs, dies jedoch sehr zuverlässig und regelmässig. Das Kraftwerk in der Zürchersmühle produziert Strom für 400 Haushalte – und dies Tag und Nacht, zu jeder Jahreszeit. Einzig in längeren Trockenperioden, wie im Sommer 2018, stösst die Wasserkraft an ihre Grenzen.

Unter den heutigen Bedingungen sei das kantonale Potenzial praktisch ausgeschöpft, sagt Michael Kellenberger. Es könnte sogar sein, dass es bei einzelnen Kraftwerken zu einer Stilllegung mit Entschädigung kommt. «Gerade bei dieser oftmals mit Emotionen verbundenen Variante ist es essenziell, zu betonen, dass dieselben Anforderungen gelten, wie sie auch an die anderen Varianten gestellt werden. Sie muss verhältnismässig und wirtschaftlich sein und der Kraftwerksbetreiber muss auch hier mit dem Bestvariantenvorschlag einverstanden sein.» Dies treffe insbesondere bei den Mikroanlagen zu, wo die Abwägung der erneuerbaren Stromproduktion versus ökologische Beeinträchtigung meistens hervorbringe, dass ein Weiterbetrieb oder eine Wiederinbetriebnahme nicht mehr rentiere.

Entlang der Urnäsch gibt es noch weitere Anlagen (siehe Grafik). Viele stammen aus der Zeit der Textilproduktion und sollen nach ihrer Sanierung noch umweltfreundlicheren Strom produzieren. Die Verpflichtung zur Sanierung bis 2030 sei etwas sportlich, aber verbindlich, schränkt Michael Kellenberger ein. «Es handelt sich um langwierige Prozesse und wir befinden uns erst am Anfang.»

