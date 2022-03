Ausserrhoden «Architektonisch wunderbar gestaltet»: Renovierte Dorfkirche in Herisau wird offiziell eingeweiht Am Samstag wird die evangelisch-reformierte Kirche in Herisau nach mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit feierlich eingeweiht. Am Tag der offenen Tür können neugierige Besucherinnen und Besucher den renovierten Innenraum des Kirchengebäudes sowie das neue Nebengebäude begutachten. Fachleute werden an mehreren Stationen über das Projekt informieren. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Das Innere der Dorfkirche Herisau in warmen Farben gehalten. Bild: Viviana Troccoli

Nach dem Entscheid des Einwohnerrates im Jahr 2018, konnte das 6,8-Millionen-Projekt – die Renovation und Erweiterung der evangelisch-reformierten Dorfkirche Herisau – im Mai 2020 in Angriff genommen werden. Im Dezember 2021 wurde der Bau erfolgreich abgeschlossen. Gottesdienste werden seit dem 13. Februar wieder regelmässig an den Sonntagen in der Kirche gefeiert, auf die Orgel muss aber weiterhin verzichtet werden. Diese befindet sich seit Januar 2022 im Wiederaufbau.

Am Samstag wird nun zur offiziellen Einweihung mit der hiesigen Bevölkerung ein «Tag der offenen Tür» in der Dorfkirche Herisau eingeladen – organisiert von der Gemeinde, der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde und dem Verein Dorfkirche Herisau. Gäste dürfen sich vor Ort ein Bild von der vollendeten Renovation und dem Erweiterungsbau machen. Sowohl der renovierte Innenraum als auch das neue Nebengebäude können betreten und betrachtet werden.

Um 10 Uhr werden die Türen des Haupteinganges der Kirche geöffnet, der Anlass dauert bis um 14.30 Uhr. Gemeindepräsident Max Eugster wird vor Ort eine Ansprache halten, sowie unter anderem die zuständige Architektin des Projekts Eva Keller der Keller Hubacher Architekten als auch der Vizepräsident der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Gerold Schurter. Ebenfalls vor Ort über das Projekt informieren werden der Präsident des Vereins Dorfkirche Herisau Hans-Ulrich Sturzenegger und Denkmalpfleger Fredi Altherr. Am darauffolgenden Sonntag, 27. März, wird ebenfalls um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit anschliessendem Apéro gefeiert, geleitet von Pfarrer Peter Solenthaler.

Die Freude ist gross

Sitzbänke aus gedämpfter Eiche, ein Boden aus Teufener Sandsteinplatten, eine aufgewertete Annakappelle und das aus Holz gebaute und mit Kupfer verkleidete Nebengebäude – all dies wird Besucherinnen und Besuchern der Dorfkirche in Herisau künftig nicht mehr vorenthalten. Pfarrer Peter Solenthaler von der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde meint:

Peter Solenthaler, Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche in Herisau. Bild: PD

«Die innen neu renovierte Kirche strahlt in hellen Farben und hat eine offene Eingangsgestaltung. Akustisch und technisch ist sie modern aufgerüstet.»

Peter Solenthaler freut sich am Festgottesdienst vor allem auf die vielen Kontakte und Gespräche mit den Gottesdienstbesuchenden in einem «architektonisch wunderbar gestaltetem Raum». Während der Renovierungsarbeiten wurden die Gottesdienste im grossen Saal des Kirchgemeindehauses an der Poststrasse durchgeführt. Laut Solenthaler hätte man aufgrund der engen Platzverhältnisse im Kirchgemeindehaus einen Livestream bewerkstelligt. So habe man die Gottesdienste an den Sonntagen jeweils auch online mitverfolgen können. An der Live-Übertragung wird man weiterhin festhalten, so auch am Festgottesdienst vom Sonntag.

Der Pfarrer sagt, dass der Festgottesdienst der Ausdruck dieser Freude über die gelungene Vollendung der Dorfkirche widerspiegeln werde und dies in Zusammenhang gebracht wird mit einem Wort aus dem Korintherbrief im Neuen Testament.

Diese Anlässe finden demnächst statt

Da sich die Orgel bis auf weiteres im Wiederaufbau befindet, wird die Kirche unter der Woche für die Bevölkerung weiterhin geschlossen bleiben. Durch einen von Stiftungen gespendeten Klavierflügel können die Gottesdienste aber bis zur Wiederinbetriebnahme der Orgel musikalisch begleitet werden.

«Momentan liegt der Fokus auf den Gottesdiensten», meint Solenthaler. Zwei Konfirmationen stünden auf der Agenda und danach folgen die grossen Ostergottesdienste. Am 24. April wird das Sinfonieorchester des renommierten Swiss Orchestra die Dorfkirche mit ihren Klängen füllen und am 21. Mai findet ein Konzert des Organisten Markus Kühnis und der Querflötistin Martina Jucker statt.

