Ausserordentlicher Urnengang «Es stört mich gewaltig»: Das sagt der künftige regierende Landammann Roland Dähler zur Schlammschlacht in Innerrhoden Am Sonntag wird Roland Dähler zum neuen regierenden Landammann in Innerrhoden gewählt. Er löst damit Roland Inauen für die kommenden zwei Jahre ab. Der 59-Jährige hat ein klares Ziel: Er will das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung wieder stärken. Claudio Weder 06.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roland Dähler, bisher stillstehender Landammann, wird am Sonntag zum regierenden Landammann gewählt. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 19. April 2021)

Wenige Tage vor dem Urnengang scheint in Appenzell Innerrhoden nichts mehr zu interessieren als die Zukunft des Spitals Appenzell und die anstehenden Statthalter-Wahlen. Beides wird derzeit heftig diskutiert. Im Eifer des Gefechts geht aber fast vergessen, dass am Sonntag auch ein Wechsel an der Spitze der Standeskommission ansteht: Roland Dähler, bisher stillstehender Landammann, wird Roland Inauen als regierenden Landammann ablösen. Dählers Wahl dürfte unbestritten sein.

Dass er an der Urne zum regierenden Landammann gewählt werde, sei «speziell», sagt Dähler, der, seit er stimmberechtigt ist, noch nie eine Landsgemeinde ausgelassen hat. Er hätte sich gefreut, in diesem Jahr seine erste Landsgemeinde zu leiten. «Das gehört schliesslich zu meinem Amt dazu.» Doch trotz Urnengang ist der 59-Jährige guten Mutes und freut sich auf die kommenden zwei Jahre:

«Landammann ist ein schönes, aber auch herausforderndes Amt.»

Roland Inauen, bisher regierender Landammann, wird stillstehender Landammann. Ennio Leanza / KEYSTONE

Mit dem Wechsel zum regierenden Landammann ändert sich für Dähler aber nicht viel. Er bleibt Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements. Und Landammann war er ja bis anhin schon. In den vergangenen zwei Jahren seien oft Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen auf ihn zugekommen, berichtet Dähler. «Das zeigt, dass die Leute nicht zwischen stillstehendem und regierendem Landammann unterscheiden – man ist einfach Landammann.»

Fast jeder Entscheid stösst auf Widerstand

Dennoch hat sich Roland Dähler ein klares Ziel für die kommenden zwei Jahre gesetzt: Er will das Vertrauen der Bevölkerung in die Standeskommission stärken. «Wir können den Kanton nur vorwärtsbringen, wenn eine grosse Mehrheit der Bevölkerung hinter unserer Politik steht.» Im Moment könnte man aufgrund der vielen regierungskritischen Leserbriefe den Eindruck bekommen, dass dies nicht der Fall sei.

«Gerade jetzt muss die Standeskommission geeint zusammenstehen und den Bürgerinnen und Bürgern die Entscheide verständlich kommunizieren.»

Bei fast jedem Entscheid, den die Standeskommission in den letzten Wochen gefällt hat, habe es ein «wackeres Gegenlager» gegeben, so Dähler. Als Beispiel nennt er die Absage der Landsgemeinde. In Leserbriefen wird der Standeskommission vorgeworfen, sie habe die Landsgemeinde nur abgesagt, weil sie Angst vor der Diskussion zu bestimmten Geschäften habe. Für solche Reaktionen hat Roland Dähler wenig Verständnis:

«Es gibt im Kanton wohl niemanden, der lieber eine Landsgemeinde durchgeführt hätte als die Mitglieder der Standeskommission.»

Widerstand gibt es auch bei der geplanten Breitbanderschliessung, einem Projekt, das Dähler als Volkswirtschaftsdirektor besonders am Herzen liegt. Die Versorgung mit schnellem Internet gehört für ihn zur Grundinfrastruktur eines Kantons. Dass die Dringlichkeit des Ausbaus von einzelnen Grossräten in Frage gestellt wurde, ist für Dähler unverständlich: «Wie wollen wir uns wirtschaftlich weiterentwickeln, wenn wir bezüglich Internetversorgung einer der schlechtesten Kantone in der Schweiz sind?»

«Wenn Fakten verdreht werden, werde ich deutlich»

Dähler bezeichnet sich als ruhige und ausgeglichene Person, als «Schaffer». Dennoch kann er auch mal laut werden: «Sobald es nicht mehr um die Sache geht, man nur noch auf die Person spielt oder wenn Fakten verdreht werden, dann werde ich deutlich.»

Monika Rüegg Bless wurde im August 2020 zur Frau Statthalter gewählt. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Aktuell etwa stören ihn die persönlichen Angriffe auf die amtierende Frau Statthalter Monika Rüegg Bless, die für den Stopp des Projekts AVZ+ und den sogenannten «Scherbenhaufen» am Spital Appenzell verantwortlich gemacht wird. Dazu sagt Dähler: «Die Standeskommission hat jahrelang für das Neubauprojekt gekämpft. Doch irgendwann häuften sich die Negativmeldungen – und am Ende konnten selbst die minimalen Anforderungen und Ziele nicht mehr erfüllt werden.»

Aufgrund der Faktenlage habe sich die Standeskommission dann einstimmig dazu entschieden, die Notbremse zu ziehen. «Dass dieser Entscheid nun Monika Rüegg Bless angelastet wird, stört mich gewaltig», sagt Dähler. Es sei «völlig illusorisch» zu glauben, dass die Mehrheitsmeinung dieses Gremiums einfach so kippt, wenn eine neue Person mit neuen Ideen dazu stösst. «Man muss sich schon warm anziehen und gute Argumente bringen, wenn man die anderen Standeskommissionsmitglieder von den eigenen Meinungen überzeugen will.»

Dähler setzt auf offenere Kommunikation

Zudem betont Dähler, dass letztlich jedes Mitglied der Standeskommission nur das Beste für den Kanton wolle.

«Es geht nicht um unsere persönlichen Befindlichkeiten.»

Dem Misstrauen in der Bevölkerung will Roland Dähler durch eine noch aktivere und offenere Kommunikation begegnen. «Ich habe mir vorgenommen, diejenigen Leute, welche die Standeskommission in Leserbriefen persönlich angreifen, zu einem Gespräch einzuladen, um sie kennen zu lernen und mit ihnen offen zu diskutieren.»

Gleichzeitig erwartet er, dass die Leute auf ihn zukommen, sobald irgendwo der Schuh drückt. Denn:

«Die Standeskommission ist keine abgehobene Regierung. Unsere Telefonnummern findet man im Internet oder im Telefonbuch.»

Politiker und Unternehmer

Roland Dähler ist in Appenzell geboren und aufgewachsen. Bekannt ist er nicht nur als Politiker, sondern auch als Unternehmer. Während 29 Jahren leitete der gelernte Elektroniker die Optimatik AG. Die Firma mit Hauptsitz in Teufen bietet Softwarelösungen für Energieversorgungsunternehmen an und beschäftigt heute über 40 Mitarbeitende.

Aufgrund seines Jobs kam Dähler 1994 in Kontakt mit der Innerrhoder Politik. Damals war seine Firma noch im Strahlholz bei Gais stationiert, das auf Innerrhoder Boden liegt. Der kantonale Gewerbeverband suchte damals für die Feuerschaugemeinde Appenzell ein neues Mitglied mit technischem Hintergrund. «Ich spürte ein gewisses Pflichtgefühl und sagte zu.»

Es war nicht das letzte politische Amt, das der parteilose Dähler annahm: 1996 folgte die Wahl in den Grossen Rat, dem er sieben Jahre lang angehörte. Von 1999 bis 2007 amtete er als Präsident der Feuerschaugemeinde. Dann zog er sich aus der Politik zurück. «Ich hatte das Gefühl, meinen Dienst gemacht zu haben.»

Sport und die Familie sind für Dähler ein Ausgleich zum Aktenstudium

Doch es kam alles anders: 2018 wurde Dähler zum Kantonsrichter gewählt, im Frühling 2019 wurde er für das Amt des Landammanns angefragt. Die ersten paar Anfragen habe er in derselben Minute wieder abgelehnt, erzählt Dähler und lacht.

«Ein Amt in der Standeskommission wäre mir nicht einmal im Traum in den Sinn gekommen.»

Nachdem sich die Anfragen im Hinblick auf die Landsgemeinde gehäuft hatten, sagte er schliesslich zu – aber nicht ohne zuvor die Nachfolge in seinem Unternehmen geregelt zu haben: Die Optimatik AG wird seit seiner Wahl von seinem Sohn Oliver und einem Partner geleitet. Ganz aus seinem Unternehmen zurückziehen musste sich Roland Dähler aber nicht: Er ist noch immer Präsident des Verwaltungsrats.

In seiner Freizeit ist Roland Dähler als passionierter Ausdauersportler oft auf dem Mountainbike oder Rennvelo anzutreffen. Auch joggt und wandert er gerne. Das hilft ihm, «nach stundenlangem Aktenstudium den Kopf frei zu bekommen». Einen Ausgleich bildet auch seine Familie: Dähler hat vier erwachsene Kinder sowie vier Enkelkinder. Zusammen mit seiner Frau wohnt er in Appenzell.