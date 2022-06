Kinderfest in Herisau soll am Dienstag stattfinden

Tradition «Ausser bei Gewitter oder Dauerregen»: Am Dienstag findet das Kinderfest statt – das sind die Neuerungen Mit einer neuen Route und der Verpflegung auf dem Ebnet gibt es einige Neuerungen. Über die definitive Durchführung wird am Montag entschieden. Ramona Koller Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Die Gruppe Land erfreut sich grosser Beliebtheit. Bild: Alessia Pagani

Die T-Shirts sind bemalt, beklebt und gestaltet, die Hüte bunt verziert und die Vorfreude bei den Kindern ist gross. Das Herisauer Kinderfest ist nach dreijähriger Pause in greifbarer Nähe. Am Dienstag sollen der Umzug und das grosse Fest auf dem Ebnet stattfinden. Nadja Rechsteiner, Präsidentin der Kinderfestkommission, sagt:

«Wir haben in den vergangenen Tagen sämtliche Wetter-Apps konsultiert und sind zuversichtlich, dass wir das Kinderfest am Dienstag durchführen können.»

Für sie ist es das vierte und zugleich letzte Kinderfest, an dem sie die Kommission präsidiert. In den vergangenen beinahe zehn Jahren habe sie als Präsidentin einiges bewegt. «Ich bin zwar sehr traditionsverbunden, aber kein Fan davon, Traditionen, die nicht mehr zeitgemäss sind, am Leben zu halten», erklärt Rechsteiner. Während ihrer Amtszeit sei beispielsweise die Disco, die früher in der Turnhalle stattgefunden hat, gestrichen worden. «Wir bemerkten, dass die Jugendlichen das Angebot nicht wie früher nutzten und lieber auf dem Ebnet bei altersgerechter Musik feiern wollten», so Rechsteiner. Das Angebot mit DJ, statt einer Liveband, auf dem Festgelände komme nach wie vor gut an.

Nadja Rechsteiner, Präsidentin der Kinderfestkommission. Bild: APZ

Gemeinsames Essen statt Mittagsquartiere

Auch der Kommissions-Zmorge erfuhr unter Rechsteiner eine Veränderung. Sie ist die erste Präsidentin der Kinderfestkommission. Bis zu ihrem Amtsantritt war es Tradition, dass die Gattin des Präsidenten die Kommission am Kinderfestmorgen bei sich zu Hause verköstigte. «Mein Mann hatte die Idee, dieses Zusammenkommen an die frische Luft zu verlegen. Seither findet der Zmorge im Lutzenland statt», so Rechsteiner.

Heuer erfährt das Kinderfest zwei Neuerungen. Die privaten Mittagsquartiere sind einer Verpflegung auf dem Ebnet gewichen. 1580 Kinder plus Lehrpersonen werden mit Ghackets und Hörnli, respektive der veganen Alternative Hörnli mit Tomatensauce verköstigt. «Geplant ist, dass zwischen halb 12 und 13 Uhr alle ihr Essen fassen können. Das wird eine logistische Meisterleistung», so Rechsteiner. Bisher sei geplant, dass beim kommenden Kinderfest die Kinder wieder in privaten Mittagsquartieren verpflegt werden. Deshalb wolle man das Spektakel filmisch festhalten. Der Herisauer Noel Koller wird, analog zu 2017, einen Kinderfest-Film erstellen.

Auch nach dem Mittagessen stehe man vor Herausforderungen. «Wir rechnen mit einer sehr belebten Situation auf dem Ebnet und wollen den Kindern etwas bieten», erklärt Rechsteiner. Eine betreute Hüpfburg, in der 20 Kinder gleichzeitig spielen können, und eine überdimensionale Dartscheibe, auf die mit Fussbällen geschossen werden kann, sollen die Kinder unterhalten. Der jeweils von Berti Schuler entworfene Spielgarten wird erst nach dem Umzug geöffnet werden.

Route wurde angepasst

Im Vorfeld des Kinderfests wurde die Bevölkerung zu Spenden aufgerufen. Die Präsidentin der Kinderfestkommission freut sich, dass die Mittagsverpflegung vollumfänglich durch diese finanziert werden kann und richtet dankende Worte an die Bevölkerung:

«Es ist schön, dass diese Herisauer Tradition auch in einer angepassten Form so verstanden und unterstützt wird.»

Auf die diesjährige Durchführung wurde erneut die Route angepasst. Bereits seit dem letzten Kinderfest führt diese über die Bachstrasse, um die Zufahrt zum Spital nicht zu blockieren. Wegen der Sperrung der Oberdorfstrasse bei der Migros-Baustelle hat sich die Route erneut verschoben (siehe Grafik). Damit die Route ungefähr die gleiche Länge hat, wurde eine Schlaufe eingebaut. «Nun können Zuschauerinnen und Zuschauer beim Obstmarkt oder bei der Kirche stehen bleiben und sehen den Umzug gleich zweimal», sagt Rechsteiner.

Alles anzeigen

30 Kinder aus der Ukraine nehmen teil

Am Morgen des Kinderfests hallen zwischen 5 und 6 Uhr drei Böllerschüsse durchs Dorf. Darauf soll auch in diesem Jahr nicht verzichtet werden. Am Kinderfest nehmen heuer auch 30 Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, teil. Die Böllerschüsse könnten diese erschrecken. «Die Tradition soll bestehen bleiben. Wir haben das Thema besprochen und die Lehrpersonen werden den Kindern vorab erklären, was der Knall zu bedeuten hat», erklärt Rechsteiner. Die ukrainischen Kinder stünden, wie alle hiesigen Kinder auch, im Mittelpunkt des Festes und sollen lange von den positiven Erlebnissen zehren können. Traditionell gekleidet und begleitet von Geisslein tritt die «Gruppe Land» jeweils auf. In diesem Jahr haben sich 86 Kinder für diese angemeldet. Dies sei rekordverdächtig, so Rechsteiner.

Grosses Feuerwerk fehlt nicht

Nach den Aufführungen auf dem Ebnet ab 15.30 Uhr singen um ca. 17.45 Uhr alle Kinder gemeinsam das Kinderfestlied. Anschliessend sorgt DJ Mario für generationengerechte Unterhaltung, bevor um 22.30 das grosse Feuerwerk, begleitet von Musik, in die Luft geht. Über die definitive Durchführung entscheidet die Kommission am Montag. «Wenn keine Gewitter oder Dauerregen angesagt sind, findet das Kinderfest statt», sagt Rechsteiner. Es sei immer gut, wenn man am ersten Datum festhalten könne und die 14 Verschiebedaten nicht benötigt werden würden. Am Vorabend des Kinderfests ziehen die Tambouren ab 18 Uhr durch das Dorf. Auf der Website www.kinderfest-herisau.ch und unter der Telefonnummer 1600 kann der Status zudem abgefragt werden.

Programm Kinderfest Herisau 14 Uhr: Start des Umzugs mit dem Ziel Ebnet

Ab 15.10 Uhr: Darbietungen auf der Festbühne

17.45 Uhr: Grosses Finale mit allen Schülerinnen und Schülern

22.30 Uhr: Feuerwerk mit musikalischer Untermalung

