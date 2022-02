Ausländerstimmrecht in Herisau: Nur wenige Ausländer politisieren

Ausländerstimmrecht «Staatsrecht und Integration gehen Hand in Hand»: Warum eingebürgerte Ausländer in Herisau politisieren Mit der Revision der Herisauer Gemeindeordnung sollen Ausländerinnen und Ausländer das aktive und passive Stimmrecht erhalten. In der grössten Ausserrhoder Gemeinde gibt es nur wenige Amtsinhaber mit Migrationshintergrund. Wir haben mit zweien von ihnen gesprochen. Ramona Koller Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

In der Herisauer Politik gibt es nur wenige eingebürgerte Personen. Das Bild zeigt den Einwohnerrat, der aktuell jeweils im Kantonsratssaal tagt. Bild: rak

Am 16. März wird die neue Herisauer Gemeindeordnung im Einwohnerrat in 1. Lesung fertig beraten. Bei der letzten Sitzung, bei der rund die Hälfte aller Artikel beraten wurden, gab das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer zu reden. Die SVP beantragte erfolglos die Streichung. Diskussionen unter den Fraktionen löste zudem der Umstand aus, dass in Ausserrhoden nicht zwischen passivem und aktivem Wahlrecht unterschieden werden kann. Das heisst, wenn eine Person abstimmen darf, kann sie auch in ein Amt, beispielsweise in den Einwohner- oder Gemeinderat, gewählt werden.

Blickt man sich in der Herisauer Parteilandschaft um, findet man nur vereinzelt Namen, die auf eine ausländische Herkunft schliessen lassen. Einer davon ist Frederik de Vries. Das FDP-Mitglied stammt aus Holland und ist seit 2019 im Parteivorstand der Herisauer Ortssektion. Zwei Jahre zuvor, 2017, hatte sich de Vries einbürgern lassen.

Frederik de Vries ist Mitglied bei der FDP Herisau. Bild: PD

Seit 1992 lebt er in der Schweiz. Seine Einbürgerung hat er spannend und angenehm in Erinnerung. Er habe damals auch dazugelernt. «Der Lago Maggiore ist auch als Langensee bekannt. Der ‹Tag› vor Weihnachten heisst Heiligabend, das war eine Fangfrage», sagt de Vries und schmunzelt.

Nach der Einbürgerung kam der Parteieintritt

Für Politik habe er sich schon immer interessiert. In seiner früheren Heimat war er aber nicht politisch aktiv. Gleich nach seiner Einbürgerung wurde er Mitglied der Herisauer FDP. De Vries freute sich, endlich die direkte Demokratie leben zu können:

«Der Satz, ‹das Schweizer Stimmvolk hat entschieden›, war für mich fast unerträglich geworden.»

Vor dem Eintritt in die Partei war er des Öfteren im Einwohnerratssaal zu Besuch. Auch in der Zeitung informierte er sich über aktuelle politische Themen. De Vries freut sich, dass er nun abstimmen und wählen und sogar politisieren darf. Besonders gerührt habe ihn, dass seine Nachbarinnen und Nachbarn sowie Bekannte an seiner Tür klingelten, um ihm zu seiner Einbürgerung zu gratulieren. «Ich fühle mich wohl dabei, in einem der freiheitlichsten Länder der Welt sowie in einem der freiheitlichsten Kantone zu leben. Dazu möchte ich auch meinen Teil beitragen», so de Vries.

Von Deutschland in die Schweiz und in den Gemeinderat

Stefanie Danner ist parteilos und im Gemeinderat. Bild: PD

Stefanie Danner trat vergangenes Jahr auf die politische Bühne, als sie die Wahl um den freigewordenen Gemeinderatssitz in Herisau für sich entschied. Ihre Herkunft war während ihres Wahlkampfs immer wieder Thema. Die Deutsche lebt seit 17 Jahren in der Schweiz und fühle sich hier heimisch. «Um sich in Herisau einbürgern zu lassen, muss man insgesamt zehn Jahre in der Schweiz und drei Jahre in der Gemeinde wohnen. Ich bin zwischenzeitlich umgezogen und konnte mich deshalb erst 2019 einbürgern lassen», erklärt Danner. Die aus dem Allgäu Stammende hat in St.Gallen studiert. Da sei ihr auch klar geworden, dass sie in der Schweiz leben wolle.

Politische Mitbestimmung war nicht möglich

Die Politik war das Einzige, was ihr als Ausländerin vorenthalten war. «Da ich nicht eingebürgert war, wurde ich von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen», erinnert sie sich. Mit ihren Freunden habe sie immer mitdiskutiert, wenn es beispielsweise um die Minarett-Initiative ging. Abstimmen durfte sie aber nicht. Sie begründet:

«Nach all den Jahren, die ich in der Schweiz studiert und auch gearbeitet habe, war es mir wichtig politisch miteingebunden zu werden.»

Sie hätte sich gewünscht, zumindest auf Gemeindeebene bei lokalen Abstimmungen mitbestimmen zu dürfen. «Schliesslich hatte ich mich immer informiert und auch eine Meinung zu den Themen», so die heutige Gemeinderätin. Sie ist überzeugt: «Integration und Staatsrecht gehen Hand in Hand und begünstigen sich gegenseitig.» Entscheidend sei, inwiefern man als Bürger am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfe, denn Integration sei keine Einbahnstrasse.

Eine bürokratische Odyssee

Ihre Einbürgerung bezeichnet Danner als eine bürokratische Odyssee, die mit viel Zeit- und Kostenaufwand verbunden gewesen sei. Unter anderem einen Strafregisterauszug, die Meldebescheinigungen aller Wohnsitze seit der Kindheit, zwei Referenzschreiben über ihre Integration sowie Kurzaufsätze zu zwei Grundrechten der Bundesverfassung habe sie damals vorlegen müssen. «Der Aufwand wird aber reichlich belohnt, denn man wohnt nicht nur in einer der lebenswertesten Regionen, sondern darf aktiv am weltweit einzigartigen System der direkten Demokratie teilhaben», so Danner. Gerade deshalb sei es auch so bedauerlich, dass die Wahlbeteiligung oftmals so gering ausfiele, so die Gemeinderätin.

Nirgends werde der Föderalismus so deutlich, wie bei der Einbürgerung. Zeitgleich mit ihr habe sich ein Kollege aus dem Kanton Thurgau einbürgern lassen. Obwohl dieser den Antrag lange vor ihr stellte, wurde er erst ein halbes Jahr nach ihr eingebürgert. Auch sonst seien die Abläufe sehr verschieden gewesen. «Die Einbürgerungsverfahren werden kantonal unterschiedlich behandelt. Leider ist auch nirgends festgelegt, was Integration im Detail bedeutet», erklärt Danner.

Da sie bei ihrem Kollegen mitbekommen hatte, wie viele Flüsse, Museen oder Restaurants er beispielsweise benennen musste, wurde sie nervös und begann für die Einbürgerung wie für eine Schulprüfung zu lernen. «Wenn man dann viel weiss, zeigt das jedoch nicht, dass man gut integriert ist, sondern nur, wie fleissig man gelernt hat», sagt Danner.

Nach dem bestandenen Staatskundetest musste sie dann vor die Einbürgerungskommission treten und war baff. «Statt weiterer Integrationsfragen wurde zu meiner Freude ein angenehmes Gespräch geführt, was ich an der Schweiz schätze und wieso ich Schweizerin werden möchte. Danach begrüsste man mich als Bürgerin von Herisau», erinnert sich Danner freudig. Hinsichtlich des Stimmrechts für Ausländerinnen und Ausländer vertritt sie die Meinung des Gemeinderats. Dieser ist für die Einführung des Stimmrechts.

Gut 1400 Personen betroffen

Um das Stimmrecht beantragen zu können, muss eine Person laut der aktuell gültigen Kantonsverfassung zehn Jahre in der Schweiz und fünf Jahre im Kanton wohnhaft und somit im Besitz des Schweizer Bürgerrechts sein. Der Revisionsentwurf der Kantonsverfassung sieht vor, die Fünf-Jahres-Regel zu streichen und das Stimmen und Wählen zudem bereits ab 16 Jahren zu erlauben. Der Entwurf der Gemeindeordnung ist so formuliert, dass eine Senkung des Stimmrechtsalters auf Kantonsebene keine weitere Änderung nötig machen würden.

Falls in der neuen Kantonsverfassung die Fünf-Jahres-Regel gestrichen und in der Gemeindeordnung das Ausländerstimmrecht aufgenommen wird, wären in Herisau 1394 Personen dazu berechtigt, das Stimmrecht zu beantragen. So viele Herisauerinnen und Herisauer sind nämlich über 16 Jahre alt und besitzen keinen Schweizer Pass. Um in ein Amt gewählt zu werden, muss eine Person 18 Jahre alt sein. Dazu berechtigt wären 1364 Personen. Auch sie müssten zuvor das Stimmrecht beantragen.

