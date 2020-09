Ausgerechnet ein ehemaliger Spieler besiegelt die unglückliche Niederlage des SC Herisau Das SC Herisau verliert sein Heimdébut gegen Burgdorf mit 3:4-Toren. Schütze des entscheidenden Treffers ist der ehemalige SCH-Stürmer Luca Homberger. Lukas Pfiffner 27.09.2020, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier zwischen Sandro Gartmann und Torhüter Valentin Bauer nicht erfolgreich: Matchwinner Luca Homberger. Bild: Lukas Pfiffner

Die achte Herisauer Strafe war die eine zu viel. Es lief die Verlängerung, als Luca «Hombi» Homberger rechts neben dem Tor an die Scheibe kam. «Ich wollte sie Richtung weiten Pfosten zu Moser bringen.» Der Ausserrhoder Verteidiger Gianni Olbrecht lenkte den Puck mit dem Schlittschuh ins eigene Tor. Olbrechts Frust erhielt nach 60:51 mit dem Zertrümmern des Stocks freien Ausgang – und der ehemalige Herisauer Homberger freute sich über das Siegestor.

Dessen Entstehung war für die Gäste glücklich, ihr Sieg aber nicht unverdient. Sie begannen den Abend uninspiriert, steigerten sich und dominierten den dritten Abschnitt deutlich. Homberger stand als Sinnbild: Das zweite Herisauer Tor (7.) erlebte er noch von der Strafbank aus, im zweiten Drittel setzte er einzelne Akzente, im dritten trat er läuferisch und spielerisch dominant auf.

Lange in Unterzahl stark

Herisau startete mit einigen vorzüglichen Auslösungen, zielstrebig, effizient. Es zeigte sich wach bei Abprallern: Beim 1:0 verwertete Timo Koller einen Pfostenschuss Bommelis, beim 2:0 schob Eigenmann einen freien Puck nach einem Schuss Hoffmanns ein.

Herisaus Powerplay wies mit 50 Prozent eine starke Quote auf. Und die Gastgeber zeigten lange ein wirkungsvolles Unterzahlspiel. «Sie machten das gut und spielten aggressiv», blickte Homberger zurück. Sandro Gartmann kam bei seinem Debut ausgiebig im Boxplay zum Einsatz, vorne auffallend oft unterstützt durch die beiden Jungen Grüter und Hohl.

Eine Woche nach dem 4:1 in Bellinzona hatte Herisau in Bauer wiederum einen starken Torhüter, das Spiel nach vorne wurde aber in der zweiten Hälfte fehlerhaft. Das wunderbar inszenierte Powerplaytor zum 3:2 (40.) mit den Stationen Dario Gartmann-Bommeli-Timo Koller bildete punkto Zusammenhang nun die grosse Ausnahme.

Ein Abend fast wie gemalt

Homberger ist in unmittelbarer Nähe des Sportzentrums aufgewachsen. Dass er nach fünf Jahren in Winterthur (und der Saison 2016/17 als NLA-Stammspieler in Kloten) neuerdings für Burgdorf spielt, hat familiäre Gründe. Die Freundin stammt aus dem Emmental. Im Frühling ist Homberger erstmals Vater geworden, er hat seinen Lebensmittelpunkt Richtung Westen verschoben. Der 28-Jährige arbeitet in Bern als Liegenschaftsbuchhalter.

Für den Auftritt in seiner Heimat hatte Burgdorfs Captain, der langjährige NLA-Profi Stephan Moser, den Buchstaben C auf dem Trikot Homberger überlassen. «Eine schöne Geste.» Ein Abend wie gemalt wäre es für Luca gewesen, wenn sein älterer Bruder Kevin auf der Gegenseite mitgewirkt hätte. Der Herisauer Verteidiger ist aber nach wie vor verletzt und musste sich auf die moralische Unterstützung seines Teams an der Bande beschränken.

Herisau – Burgdorf 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) n. Verl. Sportzentrum. – 181 Zuschauer. – Sr. Häusler; Sinnathurai/Tiago. Tore: 5. T. Koller (Bommeli, D. Gartmann) 1:0. 7. Eigenmann (Hoffmann, Popp, Ausschluss L. Homberger) 2:0. 11. Kühni (Sommer, Sa. Tanner) 2:1. 37. Sa. Tanner (Sommer, Leuenberger) 2:2. 40. (39:14) T. Koller (Bommeli, D. Gartmann, Ausschluss Minder) 3:2. 54. Leuenberger (Sommer) 3:3. 61. (60:51) L. Homberger (Sommer, Ausschluss T. Koller) 3:4. Herisau: Bauer; Bleiker, Olbrecht; Hoffmann, Noser; Bohlhalder, M. Koller; S. Gartmann; Popp, Pace, Pfranger; Kobler, Eigenmann, Inauen; Bommeli, T. Koller, D. Gartmann; Grüter, Hohl, Lüthi. Burgdorf: Zurbuchen; Mächler, Farner; Kühni, Minder; Schneider, Leuenberger; Mühlemann, Wüthrich; St. Moser, L. Homberger, Lüdi; Si. Tanner, Hirsbrunner, Manco; R. Moser, Sommer, Sa. Tanner; Salzmann, Brunner, Züttel. Strafen: Herisau 8-mal 2 Minuten, Burgdorf 5-mal 2 Minuten. Bemerkungen: Trauerminute für den im Frühling verstorbenen SCH-Torhüter Gianluca Raganato. Herisau ohne Hofstetter und K. Homberger (verletzt). Pfostenschüsse: 4. Pace, 5. Bommeli, 35. Sa. Tanner.