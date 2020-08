Porträt Ausfallende Sitzungen, virtuelle Meetings, wenig Geschäfte: Die neue Ausserrhoder Kantonsratspräsidentin Margrit Müller-Schoch hat ein aussergewöhnliches Jahr vor sich Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit wird heute die Hundwiler Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch zur «höchsten Ausserrhoderin» gewählt. In ihrem Amtsjahr sei an Zurücklehnen jedoch nicht zu denken – trotz dünner Traktandenliste. Claudio Weder 24.08.2020, 05.00 Uhr

Margrit Müller-Schoch, wird neue Kantonsratspräsidentin in AR

Michel Canonica / TAGBLATT Michel Canonica

Für Margrit Müller-Schoch ist der heutige Tag in mehrfacher Hinsicht ein besonderer. Läuft alles rund, wird die 58-jährige Hundwilerin zur neuen Kantonsratspräsidentin gewählt. «Das allein ist schon speziell genug», sagt sie. Noch spezieller ist aber wohl die Zeit, in der sie dieses Amt übernimmt: Es ist eine Zeit, in der Sitzungen ausfallen, der Austausch mit den übrigen Behördenmitgliedern vor allem virtuell stattfindet, gesellschaftliche Anlässe abgesagt werden und das Parlament nicht im üblichen Rahmen im Regierungsgebäude in Herisau tagt.

Dass im Moment alles etwas anders ist als sonst, ist für die neue höchste Ausserrhoderin aber kein Grund zur Beunruhigung. «Es ist nun so, wie es ist», sagt sie. Man müsse sich der Situation anpassen und das Beste daraus machen. Corona hin oder her, Müller-Schoch freut sich auf die bevorstehende Herausforderung und will versuchen, sich trotz allem «mit Herzblut für den Kanton einzusetzen».

Ein richtiges Amtsmotto hat Margrit Müller-Schoch aber keines. Ihre heutige Ansprache, so viel sei verraten, basiere inhaltlich auf dem Grundgedanken, dass «jeder Weg zum Ziel führt, auch wenn dieser noch so steinig ist». Auch nennt Müller-Schoch im Gespräch Schlagworte wie «Zusammenhalt», «Akzeptanz» und «respektvoller Umgang» – was dem Motto ihrer Vorgängerin Katrin Alder («Miteinander») ähnelt.

Gleichgesetzt werden mit Katrin Alder wolle sie aber nicht, sagt Müller-Schoch. Schliesslich bringe jede neue Präsidentin und jeder neue Präsident je eigene Denkweisen sowie eigene Stärken und Schwächen mit, was folglich jedem Amtsjahr eine ganz eigene «Färbung» verleiht.

«Das soll auch so sein. Von dieser Abwechslung lebt der Kantonsratsbetrieb.»

An Zurücklehnen ist nicht zu denken – trotz fehlender Vorlagen

Dass das Ausserrhoder Kantonsparlament im August eine Sitzung abhält, ist ungewöhnlich. «Normalerweise ist dies ein Ersatzdatum», sagt Müller-Schoch. Weil jedoch die Maisitzung coronabedingt ausfallen musste, wurden die Maitraktanden auf Juni verschoben, und die Wahl des Ratspräsidiums, die normalerweise im Juni stattfindet, auf August vertagt. Ausfallen wird im Übrigen auch die Septembersitzung – nicht wegen Corona, sondern wegen fehlender Vorlagen, wie diese Zeitung Ende Juli berichtete.

Ob sich die neue Präsidentin deswegen zurücklehnen kann? Müller-Schoch verneint. «Kommissionen und das Büro des Kantonsrates tagen trotzdem, auch der Austausch mit der Regierung findet statt.» Zudem laufe immer etwas im Hintergrund, sagt die 58-Jährige. Als Beispiel nennt sie das neue Kantonsratsgesetz, dessen Umsetzung noch gefestigt werden müsse. Zudem werde aktuell der Voranschlag 2021 ausgearbeitet, der an der Dezembersession des Kantonsrates auf der Traktandenliste steht.

Die Dezembersession werde sie als Kantonsratspräsidentin fordern, da der Voranschlag vermutlich zu Diskussionen führen werde, sagt Margrit Müller-Schoch. Gute Vorbereitung sei das A und O. Vor den Sitzungsleitungen habe sie Respekt, durch die einjährige Vorzeit im Büro des Kantonsrates könne man sich jedoch darauf einstimmen. Zudem sei sie sich aufgrund ihrer mittlerweile neunjährigen Amtszeit als Gemeindepräsidentin von Hundwil an Sitzungsleitungen gewohnt.

Und glücklicherweise habe man im Notfall den Parlamentsdienst sowie den Ratsschreiber im Rücken. Die grösste Herausforderung sei zurzeit das Durchführen der Sitzungen in anderen grösseren Sälen, wo nicht alles wie im Kantonsratssaal ausgestattet ist.

Eine waschechte Hundwilerin

Dass Müller-Schoch sich als Ratspräsidentin nun ein Jahr lang nicht direkt in der Debatte äussern darf, stört sie wenig. Als Mitglied der PU-Fraktion nehme sie weiterhin an den Fraktionssitzungen teil, wo sie, wenn nötig, ihre Inputs einbringen kann. «Es kann aber gut sein, dass mich während einer heissen Diskussion mal der Finger zuckt», sagt Müller-Schoch und lacht.

Die neue Kantonsratspräsidentin ist in Hundwil aufgewachsen und hat dort schon fast ihr ganzes Leben verbracht. 15 Jahre lang arbeitete die gelernte Chemielaborantin bei der Metrohm AG in Herisau. Dann, als sie Kinder bekam und nach der Familienpause nicht mehr in ihren Job zurückkehren konnte, schlug sie den Weg in die Politik ein. 2005 trat sie in den Hundwiler Gemeinderat ein, wo sie das Ressort Schule übernahm. Dies hatte wohl mit ihren Kindern zu tun, die damals im Schulalter waren. Zuvor engagierte sich Margrit Müller-Schoch sowohl als Präsidentin des Turnvereins wie auch als Pfadileiterin.

Ihr Ziel: Junge für Politik motivieren

Ein Ziel, das sich die zweifache Mutter zu Beginn ihrer politischen Karriere setzte und das ihr auch heute noch ein Anliegen ist: Sie will mehr junge Leute für politische Ämter motivieren. Demzufolge plädiert sie auch für einen Ausbau der politischen Bildungsangebote an Schulen sowie in der Berufsbildung. So richtig erreicht habe sie dieses Ziel noch nicht, auch wenn sie mit Freude feststellen könne, dass junge Leute sich beispielsweise in der Verfassungskommission engagieren oder Jungparteien gegründet werden, wie zuletzt die Jungen Grünen Appenzellerland.

Weiter liegen der Parteiunabhängigen die Gemeindestrukturen am Herzen. Nicht immer kommen Doppelmandate, wie Müller-Schoch eins hat, im Kantonsrat gut an. Für sie habe es aber Vorteile, gleichzeitig Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin zu sein.

«Der Kanton besteht ja letztlich aus Gemeinden. Gesetzesvor­lagen, die vom Kantonsrat verabschiedet werden, müssen letztlich in den Gemeinden umgesetzt werden.»

Zudem habe das Doppelmandat für sie den Vorteil, dass sie «besser informiert» und «näher dran» sei.

Im kommenden Jahr wird Müller-Schoch ihr Pensum als Gemeindepräsidentin, das – zumindest auf dem Papier – zwar lediglich 35 Prozent beträgt, eher zurückschrauben müssen. Auch wenn weniger Kantonsratsratssitzungen zu erwarten sind, dürfe man die Sitzungsvorbereitungen nicht unterschätzen, sagt die neue Ratsvorstehende. Seitens Gemeinderat und Verwaltung sei jedoch Verständnis und Unterstützung vorhanden.

Einfluss hat die neue Aufgabe überdies auch auf Müller-Schochs Freizeitleben. Eines ihrer Hobbys ist kreatives Nähen. «Das muss ich wohl in diesem Jahr etwas zurückstecken.» Ihre Familie sowie Aktivitäten in der Natur, welche sie braucht, um abzuschalten und den Kopf zu lüften, dürfen aber trotz des vollen Terminkalenders nicht zu kurz kommen.