Ausblick Jubiläum der Kanti Trogen, Schwingfest in Appenzell, Verfassungsreform: Das steht 2021 im Appenzellerland an In Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport stehen im laufenden Jahr wichtige Ereignisse an – einzelne davon hängen allerdings vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Jesko Calderara 04.01.2021, 05.00 Uhr

Die Kantonsschule Trogen feiert dieses Jahr ihren 200. Geburtstag. Bild: Hanspeter Schiess

Der Jahresanfang ist die Zeit der Ausblicke. Zwar ist zurzeit wegen der Coronakrise vieles ungewiss. Dennoch wird 2021 im Appenzellerland einiges los sein. Die folgende Auswahl zeigt, was im laufenden Jahr in Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport ansteht.

Am 11. April wird in Ausserrhoden gewählt. An diesem Datum steht der erste Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen auf dem Programm. In verschiedenen Gemeinden liegen Rücktritte aus dem Gemeinderat und dem Kantonsrat vor. Besonders spannend wird es in Herisau, Grub, Wald und Lutzenberg. Dort sind neue Gemeindepräsidentinnen oder Gemeindepräsidenten gesucht. Für diese Ämter gibt es noch keine Kandidierenden.

Regierungsrat Dölf Biasotto will Landammann werden. Bild: PD

Ende Mai endet die zweijährige Amtszeit von Landammann Alfred Stricker. Seine Nachfolge strebt FDP-Regierungsrat Dölf Biasotto an. Der Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft ist der einzige Kandidat. Die Wahl dürfte reine Formsache sein, auch wenn beispielsweise die Parteiunabhängigen Biasotto die Wahlempfehlung verweigerten.

Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene, Stimmrechtsalter 16, Einführung des Proporzwahlrechts für den Kantonsrat: Die totalrevidierte Ausserrhoder Kantonsverfassung enthält einige Vorschläge, die noch zu reden geben könnten. Der weitere Fahrplan sieht vor, dass dieses Jahr eine Vernehmlassung durchgeführt wird. Die Botschaft der Regierung zuhanden des Kantonsparlaments wird im Oktober erwartet.

Finanzausgleich soll revidiert werden

Für den Zusammenhalt in Appenzell Ausserrhoden ist er von grosser Bedeutung: der kantonale Finanzausgleich. Er regelt, wie stark die reichen Gemeinden die ärmeren unterstützen. Nun gibt es Handlungsbedarf. Die Regierung hat das Finanzausgleichsgesetz überarbeitet. Im ersten Quartal ist eine Vernehmlassung zum Entwurf vorgesehen.

Kantonsrat berät über Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

Die Gemeindestrukturen bleiben auch im Zusammenhang mit der eingereichten Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» ein Thema. Der Regierungsrat hat einen Gegenvorschlag mit drei teilweise radikalen Varianten vorgelegt. Welche davon weiterverfolgt wird, entscheidet sich im Frühling. Die erste Lesung zur Initiative und zum Gegenvorschlag im Kantonsrat ist für November geplant.

Umstrittenes Energiegesetz kommt ins Kantonsparlament

In der Februarsitzung des Kantonsrates sind hitzige Diskussionen vorprogrammiert. Am 22. Februar steht das umstrittene Energiegesetz auf der Traktandenliste. Der Entwurf des Regierungsrates stiess bereits in der Vernehmlassung auf Kritik. Auch die letztes Jahr eingereichte Initiative «Erneuerbar» könnte Einfluss haben auf die kantonale Energiepolitik.

Das jahrelange Warten auf das Volksschulgesetz hat ein Ende

Seit Jahren wird mit Spannung das revidierte kantonale Volksschulgesetz erwartet. Aus verschiedenen Gründen verzögerte sich der Prozess immer wieder. Gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan 2022-2024 soll es dieses Jahr nun endlich soweit sein: Im Juni wird der Regierungsrat die Vorlage an den Kantonsrat verabschieden. Im Volksschulgesetz geht es unter anderem um mögliche Pensenreduktionen für Lehrpersonen ab 55 Jahren.

Seit Jahren tut sich die CVP schwer, im reformierten Ausserrhoden Fuss zu fassen. Ein neuer Name soll nun helfen, zusätzliche Wähleranteile zu gewinnen. Die CVP AR wird die Namensänderung analog der nationalen Partei ab Anfang Jahr vollziehen und ab sofort als «Die Mitte Appenzell Ausserrhoden» in die Zukunft aufbrechen. Aus der Ortspartei CVP Herisau wird die Regionalpartei «Die Mitte Hinterland AR» gebildet. Der gleiche Schritt ist im laufenden Jahr auch im Vorderland geplant.

Umbau des Bahnhofs Herisau kann beginnen

Nachdem die Stimmberechtigten Ja sagten zum Generationenprojekt, kann das Bahnhofprojekt in Herisau umgesetzt werden. Das Depot der Appenzeller Bahnen (AB) ist bis Mitte November zeitgerecht abgebrochen worden. Nun läuft die Vorbereitung für den grossen Umbau 2021 mit der Verlegung der Gleise und der Verlängerung des Mittelperrons. Die Hauptarbeiten werden während einer Streckensperrung von Ende Oktober bis Anfang Dezember ausgeführt. Zudem starten dieses Jahr die Vorarbeiten für den Strassenknoten Bahnhofstrasse mit Werkleitungsarbeiten in der Mühlestrasse und in der Güterstrasse. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis im Herbst 2021. Die Hauptarbeiten für den Umbau der Kreuzung zum Kreisel erfolgen 2022 und 2023.

Die Zukunft des Spitals Appenzell entscheidet sich im April an der Landsgemeinde – sofern diese coronabedingt überhaupt stattfinden kann. Die Standeskommission stoppte die Pläne für den 41 Millionen Franken teuren Neubau, nachdem die Fallzahlen rückläufig sind und der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden die Zusammenarbeit im Bereich Innere Medizin kündigte. Mitte Jahr wird die stationäre Abteilung am Spital Appenzell geschlossen. Über den definitiven Verzicht auf das Neubauprojekt entscheidet das Stimmvolk am 25. April. Die Standeskommission wird dem Grossen Rat für die Februarsession ein entsprechendes Geschäft überweisen.

Am 5. Mai 2019 stimmten die Innerrhoder Bezirksgemeinden Schwende und Rüte in einer Grundsatzabstimmung dem Zusammenschluss der beiden Bezirke zu. Letztes Jahr hätten die Stimmberechtigten über den Zusammenschlussvertrag entscheiden sollen. Aufgrund der aktuellen Coronapandemie wurden die Bezirksgemeinden jedoch durch einen Urnengang ersetzt. Die Abstimmung über den Zusammenschlussvertrag wurde um ein Jahr verschoben. Der Entscheid fällt nun an den ordentlichen Bezirksgemeinden in Schwende und Rüte vom 2. Mai.

Eigentlich wollten die Hinterländer Gemeinden Waldstatt und Schönengrund (beide 300 Jahre alt) letztes Jahr ihre Jubiläen feiern. Daraus wurde allerdings nichts. Aufgrund von Covid-19 mussten die geplanten Feierlichkeiten verschoben werden. In Waldstatt konnten nur die Eröffnung des Holzweges und ein kleiner Festakt durchgeführt werden. Das Jubiläumswochenende soll nun im September nachgeholt werden. Die Anlässe in Schönengrund zum 300-jährigen Bestehen erstrecken sich über das gesamte Jahr.

Im Zeichen eines Jubiläums steht das Jahr 2021 auch an der Kantonsschule Trogen. Die Kanti feiert ihr 200-jähriges Bestehen. Es sind verschiedene Anlässe geplant. Dazu gehören ein Festspiel, eine Ausstellung, mehrere Klassentreffen und eine Buchvernissage. Zudem wurde ein Film gedreht mit prominenten Absolventen der Kanti Trogen wie beispielsweise Ständerat Andrea Caroni oder Nobelpreisträger Jacques Dubochet. Der Festakt mit Landammann Alfred Stricker und Rektorin Elisabeth Steger Vogt am 10. Februar bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten.

2020 hätte in Appenzell das Jubiläums-Schwingfest zum 125-jährigen Bestehen des Eidgenössischen Schwingverbandes stattfinden sollen. Der Grossanlass fiel allerdings der Pandemie zum Opfer. Im September 2021 soll es nun klappen. Offen ist zurzeit, ob Zuschauer dabei sein können. Der Wettkampf von nationaler Bedeutung wird traditionsgemäss nur alle 25 Jahre ausgetragen. 120 der besten Schwinger werden am 5. September um den Festsieg kämpfen. Die Arena umfasst 15 000 Sitzplätze und maximal 2000 Stehplätze.

Neben dem Jubiläums-Schwingfest in Appenzell musste mit dem Kantonalturnfest ein weiterer Grossanlass coronabedingt verschoben werden. Trotz der andauernden Unsicherheit aufgrund von Covid-19 hält das OK an der Planung fest. Demnach sollen sich am 19. und 20. sowie vom 25. bis 27. Juni über 4000 Turnende aus der ganzen Schweiz in Teufen messen.

Schweren Herzens mussten die Organisatoren des Heiden Festival letztes Jahr das Handtuch werfen. Aufgrund der Coronakrise war an die Austragung des Anlasses der Neuen Volksmusik nicht zu denken. 2021 soll es wieder klappen. Die nächste Ausgabe des Heiden Festival steht vom

28. bis 30. Mai auf dem Programm.