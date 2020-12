Ausbau des Velonetzes «Ich hätte mir von der Regierung ein Signal gewünscht»: Ausserrhoder FDP-Kantonsrätinnen sind mit der Beantwortung ihrer Anfrage unzufrieden Gemäss den FDP-Kantonsrätinnen Monika Bodenmann-Odermatt und Sandra Nater hinkt das aktuelle Velonetz in Ausserrhoden den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. In einer Interpellation wollten sie vom Regierungsrat unter anderem wissen, ob das Velonetz demnächst überarbeitet wird. Die Antworten sind für die Interpellantinnen jedoch nur teilweise zufriedenstellend. Claudio Weder 09.12.2020, 05.00 Uhr

Die Erwartungen der Interpellantinnen waren klar: «Wir wollen von der Regierung eine generelle Haltung hören zu einem Trend, der nicht zu übersehen ist. Unsere Gesellschaft wird grüner, die Umwelt bewegt, unsere Mobilität verändert sich.» Dies sagte Monika Bodenmann-Odermatt (Waldstatt) am Montag an der Sitzung des Ausserrhoder Kantonsrates. Gemeinsam mit Sandra Nater (Herisau) hatte sie am 24. September eine Interpellation zum Ausbau des Velonetzes im Kanton eingereicht.

Mit dem Velonetz sind nicht Mountainbiketrails gemeint, sondern in erster Linie Wege für Alltagsvelofahrten, Freizeit-Velofahrten oder Fahrten mit dem E-Bike. Gemäss Einschätzung der Interpellantinnen hinkt das aktuelle Velonetz in Ausserrhoden den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher.

Lücken bestehen vor allem innerorts

Der Regierungsrat teilt diese Auffassung jedoch nur teilweise. «Die Nutzergruppen und ihre Anforderungen sind sehr verschieden», sagte Dölf Biasotto bei der Beantwortung der Interpellation. Der Vorsteher des Departements Bau und Umwelt ist sich bewusst, dass das Velonetz für den Alltagsverkehr, das zu einem grossen Teil entlang der Kantons- und Gemeindestrassen verläuft, noch Lücken aufweise – hauptsächlich innerorts. Zur Verbesserung dieser Situation werden gemäss Biasotto entsprechende Massnahmen schrittweise im Rahmen der laufenden Planungen umgesetzt, etwa in den kantonalen oder kommunalen Richtplänen oder im Strassenbau- und Agglomerationsprogramm.

Bei den signalisierten Routen für den Freizeitverkehr brauche es unter Umständen Anpassungen an die aktuellen gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen, so Biasotto weiter. Auch werde das künftige Bundesgesetz über die Velowege die Kantone noch stärker in Pflicht nehmen, zusammenhängende und durchgehende Velowege für Alltag und Freizeit zu planen.

Kanton nimmt sich aus der Pflicht

Weiter sind die Interpellantinnen der Meinung, dass das Angebot für Velofahrer in Ausserrhoden zum heutigen Zeitpunkt nicht der Nachfrage entspricht. Wie gross die Nachfrage – gerade im Freizeitbereich – tatsächlich ist, könne der Regierungsrat nicht beantworten. Diese Frage müsste nach Ansicht Biasottos durch Appenzellerland Tourismus vertieft analysiert und beantwortet werden.

Auch bezüglich des Themas Entflechtung von Wanderern und Velofahrern nimmt sich der Kanton aus der Pflicht. Biasotto sagt:

«Der Lösungsansatz der Interpellantinnen, das Wandernetz mit zusätzlichen Velorouten zu entlasten, greift zu kurz.»

Eine Ausdehnung des Velowegnetzes für den Freizeitbereich müsse sehr gut gegenüber den weiteren Interessen abgewogen werden. Um Verbesserungen zu erzielen, brauche es vorgängig eine umfassende Analyse der Probleme, der Nutzergruppen und ihrer Ansprüche.

Daraus, so schlägt Biasotto vor, könnten dann Ziele definiert und beispielsweise eine Strategie «Freizeitveloverkehr Appenzellerland» entwickelt werden. Der Regierungsrat sieht dies aber nicht als Aufgabe des Kantons. Auch hier müsste der Lead bei Appenzellerland Tourismus liegen, findet Biasotto.

Interpellantinnen sind mit der Antwort nur teilweise zufrieden

Nicht zuletzt wollten die beiden Kantonsrätinnen wissen, ob der Kanton bereit sei, eine attraktive Routenführung zu fördern. Biasotto meinte dazu: «Der Regierungsrat unterstützt die sorgfältige Weiterentwicklung der Velorouten für die Freizeit. Hierbei stehen vor allem neue Routen auf bestehenden Strassen und Wegen im Vordergrund.» Was die finanzielle Förderung von gänzlich neuen Routen im Freizeitbereich anbelangt, sei der gesetzliche Handlungsspielraum jedoch sehr eng.

Die Interpellantinnen sind mit der Antwort von Regierungsrat Dölf Biasotto nur teilweise zufrieden. Monika Bodenmann-Odermatt sagt auf Anfrage: «Ich hätte mir ein Signal gewünscht im Sinne von: ‹Jawohl, wir haben den Trend Velofahren erkannt und werden alles im Bereich unserer Möglichkeiten tun, um Appenzell Ausserrhoden für Velofahrer attraktiver zu machen.›» Denn schliesslich, so findet die FDP-Kantonsrätin, haben die Kantone einen gesetzlichen Auftrag.

«Der Bau von Velowegen bleibt Aufgabe der Kantone. Sie haben künftig also die Pflicht, Velowege verbindlich zu planen und für ein zusammenhängendes und sicheres Velonetz zu sorgen.»