Grossprojekt Weil Trockenperioden zunehmen: Wasserversorgung auf der Schwägalp soll ausgebaut werden Der Kanton Appenzell Ausserrhoden, die Alpwirtschaft, die Alpschaukäserei und die Säntis-Schwebebahn AG wollen die Trinkwasserversorgung auf der Schwägalp nachhaltig sicherstellen. Dazu werden neue Leitungen verlegt und Quellvorkommen besser genutzt. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 26.10.2022, 18.53 Uhr

Im Rahmen des Grossprojekts werden die Alpbetriebe auf der Schwägalp an die Wasserversorgung angeschlossen. Bild: PD

Auf der Schwägalp gibt es mit der Säntis-Schwebebahn AG und dem dazugehörigen Hotel, der Alpwirtschaft und der Alpkäserei mehrere grössere Wasserverbraucher. Länger anhaltende Trockenheit hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass das Trinkwasser knapp wurde. Wegen des Klimawandels könnten sich Jahre mit weniger Niederschlag häufen. Aus diesem Grund wurde nun unter der Leitung des Ausserrhoder Departments Bau und Volkswirtschaft ein Projekt erarbeitet, dank dessen die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser auf der ganzen Schwägalp auch während Trockenperioden sichergestellt werden kann. Am Mittwoch wurde das Vorhaben an einer Medienkonferenz vor Ort vorgestellt.

Landammann Dölf Biasotto ist Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft. Bild: DSC

In seinen Ausführungen hob Landammann Dölf Biasotto, Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, die strategische Bedeutung für die Region hervor. Das Vorhaben unterstützt zum einen die Ziele der kantonalen Klimastrategie und zum anderen die Produktion von qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln mit regionaler Identität. «Für uns ist es ein Kürprojekt, kein Pflichtprojekt», sagte Biasotto. Eine grosse Herausforderung sei gewesen, die Interessen aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen.

Wasser soll besser verteilt werden

Basierend auf den gemeinsamen Vorarbeiten, wurde ein Gesamtprojekt entwickelt, das aus zwei Teilen besteht. Geplant ist, die Wasserversorgung in Richtung Siebenhütten auszubauen und Quellvorkommen besser zu nutzen. Die Alpbetriebe sollen mit einer neuen Leitung an die bestehende Wasserversorgung angeschlossen werden. Gleichzeitig werden in Zukunft ergiebige Quellen im Bereich Tanne besser genutzt werden. «Das Problem war bis anhin die Verteilung des Wassers», sagte Projekt- und Bauleiter Kurt Hass vom gleichnamigen Ingenieurbüro. So gab es auch während der Trockenheit im Sommer 2018 insgesamt kein Wassermangel, einzelne Quellen lieferten aber deutlich weniger als gewöhnlich. Dies soll sich nun ändern.

Von Vorteil ist dies für die Alpschaukäserei, den zweitgrössten Wasserverbraucher auf der Schwägalp. «Wir sind auf eine hohe Wasserqualität angewiesen», sagte Geschäftsführer Werner Näf an der Orientierung. Dies umso mehr, als der Markt für Alpkäse schwierig sei.

Erweiterung der Betriebsorganisation

Nebst der Verlegung neuer Leitungen wird das Reservoir Nettenfeld ausgebaut. Dank neuer Hydranten wird auch der Feuerschutz für das Gebiet verbessert. Im gleichen, neu zu erstellenden Leitungsgraben werden zudem auch Elektroleitungen verlegt, um die Alpbetriebe mit Strom zu versorgen. Damit sind die Alphütten und -ställe nicht mehr auf Notstromaggregate angewiesen und die Betriebe können die hohen Anforderungen an die Wasserqualität bei der Milchproduktion mit weniger Aufwand und umweltschonend erfüllen. Vorteile hat dies vor allem für die 20 Bewirtschafter der Alpkooperation Grosse Schwägalp. Deren Präsident Hannes Bisli sagte:

«Die bessere Wasserversorgung erhöht die Lebensqualität der Älplerfamilien.»

Die heutige Alpgenossenschaft Grosse Schwägalp wird das Vorhaben umsetzen und bauen. Künftig werden sämtliche Anlagen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung durch die Wasser- und Abwasserkorporation Schwägalp betrieben. Dazu wird die heutige Abwasserkorporation Schwägalp erweitert. Dies erlaubt laut der Medienmitteilung die optimale Organisation des Anlagenbetriebs und der Administration. Im technischen und operativen Bereich wird die Säntis-Schwebebahn AG, welche bereits heute für grosse Teile der Trinkwasserversorgung auf der Schwägalp zuständig ist, eine zentrale Rolle übernehmen.

Die beteiligten Parteien haben der Erweiterung der Betriebsorganisation zugestimmt. Am Mittwoch wurde eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Die Baukosten für die Verbesserung der Wasserversorgung auf dem Gebiet der Alpgenossenschaft von rund drei Millionen Franken werden durch landwirtschaftliche Strukturverbesserungsbeiträge, die Grundeigentümer und die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden getragen. Zudem werden Gesuche an Stiftungen gestellt. Gemäss Biasotto werden zwei Drittel der benötigten Mittel durch den Bund und den Kanton übernommen. Die Abklärungen für eine möglichst schonende Umsetzung des geplanten Bauprojekts in der Moorlandschaft der Schwägalp seien im Gange. Anschliessend wird das Baugesuch eingereicht. Es wird damit gerechnet, dass die neue Wasserversorgung auf der Schwägalp in ungefähr zwei bis drei Jahren fertiggestellt ist.

