Aus «Heiden 2020» wird «Heiden 2021»: Wegen der Corona-Krise wird das Appenzeller Kantonalmusikfest verschoben Das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden soll erst im kommenden Jahr stattfinden. Der definitive Entscheid steht aber noch aus. 22.03.2020, 11.31 Uhr

1800 Musikanten hätten am Kantonalmusikfest 2020 in Heiden teilnehmen sollen. Bild: Andrea Stalder

Mit über 50 Musikvereinen sowie 1800 Musikantinnen und Musikanten hätte es einer der grössten Anlässe in diesem Jahr im Appenzellerland werden sollen. Das Appenzeller Kantonalmusikfest von Anfang Juni 2020 in Heiden wird wegen der Corona-Krise aber verschoben. Das gaben die Organisatoren am Sonntag bekannt. Das Grossanlass soll nun vom 11. bis 13. Juni 2021 in Heiden über die Bühne gehen.