Mirjana Vidakovic ist neue Gesamtleiterin des PZA

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden Aufwertung der Pflege, mehr Wertschätzung für das Personal: So will die neue Chefärztin das PZA auf Vordermann bringen Mirjana Vidakovic ist seit Anfang Jahr Gesamtleiterin des Psychiatrischen Zentrums AR (PZA) sowie Chefärztin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Im Gespräch erklärt sie, wie das PZA da steht und wo dessen Chancen liegen. Jesko Calderara Jetzt kommentieren Aktualisiert 07.03.2022, 05.42 Uhr

Mirjana Vidakovic ist seit November 2020 für das Psychiatrische Zetrum in Herisau tätig. Seit Anfang Jahr ist sie Gesamtleiterin und Chefärztin. Bild: Jesko Calderara

Coronakrise, personelle Unruhen, sinkende Fallzahlen: Es hätte für Mirjana Vidakovic wohl bessere Zeitpunkte geben können, als in der momentan schwierigen Situation die Gesamtleitung des Psychiatrischen Zentrums Appenzell Ausserrhoden (PZA) zu übernehmen. Darüber hadern mag die neue Chefärztin der Klinik für Psychiatrie und Psychologie aber nicht. Vielmehr versprüht sie zwei Monate nach ihrem Amtsantritt im Gespräch Zuversicht. «Das PZA befindet sich in einer stabilen Phase», sagt Vidakovic. Sie nehme gar eine Aufbruchstimmung wahr.

«Dazu beigetragen hat, dass wir die Schlüsselpositionen im ärztlichen und pflegerischen Bereich mit kompetenten Mitarbeitenden besetzen konnten.»

Aus diesem Grund sind die wegen des Personalmangels teilweise stillgelegten Betten auf der Akutstation wieder freigegeben worden. Die momentane Belegung bezeichnet Vidakovic als «erfreulich hoch».

Dies war nicht immer so. Zuletzt sorgte das PZA immer wieder für negative Schlagzeilen. So verliessen zahlreiche Kaderärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger den Betrieb. Die Personalfluktuation war gemäss Vidakovic im vergangenen Sommer «viel zu hoch». Sie lag über den gesamten Spitalverbund betrachtet bei über 20 Prozent. Die Zustände waren so gravierend, dass der Verwaltungsrat eine externe Untersuchung anordnete. Es entstehe der Eindruck, dass das PZA mutwillig und gezielt destabilisiert und die Team-Integration neu eintretender Personen bewusst unterbunden wird, hiess es damals in der Medienmitteilung.

Intensiver Austausch mit den Mitarbeitenden

Unterdessen liegt der Bericht vor. Vidakovic betont:

«Es gibt keinerlei Hinweise auf ein fehlerhaftes Verhalten meiner Vorgängerin.»

Der Untersuchungsbericht dient dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung als internes Arbeitspapier und soll deshalb nicht veröffentlicht werden. Die Verantwortlichen haben nach eigenen Angaben aus den Turbulenzen ihre Lehren gezogen. Vidakovic nennt die Bereiche Partizipativer Führungsstil, Konfliktverhalten und Krisenbewältigung sowie die Resilienz bei Mitarbeitenden, in denen nun entsprechende Massnahmen umgesetzt werden sollen. Bereits realisiert wurde die duale Leitung. Sprich: Die Pflege ist nicht mehr der Ärzteschaft untergeordnet, sondern mit einer eigenen Departementsleiterin in der Klinikleitung und in der Svar-Geschäftsleitung vertreten. Dadurch werde die Pflege aufgewertet, sagt Vidakovic.

Einiges beigetragen zur Beruhigung der schwierigen Situation hat nach Einschätzung des Verwaltungsrates die neue Gesamtleiterin. Die gebürtige Kroatin ist seit November 2020 für das Psychiatrische Zentrum AR tätig, zuerst als Leitende Ärztin sowie Stellvertretende Chefärztin. Im Juni 2021 wurde sie schliesslich zur Chefärztin ad interim befördert, bevor sie diese Aufgabe Anfang Jahr definitiv übernahm. Während der Turbulenzen suchte Vidakovic vermehrt das Gespräch mit den Mitarbeitenden. Die neue Chefärztin sagt:

«Ich habe ihnen Wertschätzung entgegengebracht, zahlreiche Anliegen und Verbesserungsvorschläge gesammelt sowie Transparenz versprochen.»

Bei der Bewältigung dieser Aufgabe halfen ihr auch die andernorts gesammelten Erfahrungen. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie arbeitete zwei Jahrzehnte in Deutschland und zuletzt sechs Jahre lang für die Clienia Littenheid.

Bei Pflegepersonal gibt es noch Vakanzen

Den Schritt nach Herisau hat sie bis heute nicht bereut. Für das PZA sieht Vidakovic überregional einige Chancen. «Wir nutzen unsere Ressourcen aber noch zu wenig.» Als Beispiele nennt sie die Fähigkeiten des Personals, die Lage der Klinik mitten in der grünen Landschaft des Appenzellerlands und den Krombachsaal, der künftig vermehrt für Kongresse und Symposien verwendet werden könnte. Um solche Projekte voranzutreiben, hat sich Vidakovic aller anstehenden Umstrukturierungen zum Trotz für die Stelle als Gesamtleiterin und Chefärztin beworben. «Ich packe Herausforderungen gerne an», begründet sie ihre Motivation.

Solche gibt es beim PZA einige zu bewältigen. So bestehen beim Pflegepersonal noch immer Vakanzen, die baldmöglichst geschlossen werden sollen. Seit Jahren Handlungsbedarf gibt es bei der Infrastruktur, die teilweise veraltet und sanierungsbedürftig ist. (siehe Zweittext)

Fallzahlen sollen wieder steigen

Die Verantwortlichen beschäftigen sich darüber hinaus mit strategischen Fragen zur Ausrichtung der Klinik. Die Fallzahlen sollen wieder steigen – zumindest auf das Niveau vor Corona. 2019 wurden 822 stationäre Austritte gezählt, ein Jahr später waren es, auch wegen der Pandemie, noch 702. Nun soll das PZA einen Wachstumskurs einschlagen. Vidakovic strebt dabei wie der gesamte Spitalverbund eine stärkere Spezialisierung und Kooperationen an. «Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken.» Einen grossen Bedarf im Markt sieht sie in den Bereichen Therapieresistente Depression und im Suchtbereich. Bei Letzterem fehle es an Übergangslösungen für die Zeit zwischen einem stationären Entzug und dem Eintritt in eine spezialisierte Klinik für Entwöhnungstherapien. «Für diese Patientinnen und Patienten gibt es kaum Angebote.» Ausgebaut werden soll darüber hinaus die Gerontopsychiatrie, etwa mit einer Demenzstation.

Besucher- und Therapiezentrum aus Holz geplant

Verschiedene Immobilien auf dem Gelände des Psychiatrischen Zentrum AR (PZA) in Herisau sollen in den kommenden Jahren erneuert werden. Bereits 2007 haben die Stimmberechtigten einen Rahmenkredit zur Optimierung der PZA-Infrastruktur von 39,5 Millionen Franken angenommen. Weil später ein Baustopp verhängt wurde, sind bis Ende 2021 erst 27,3 Millionen Franken beansprucht worden. Nun sind aber diverse Projekte geplant. Unter anderem soll ein Besucher- und Therapiezentrum entstehen. Der Baustart ist im kommenden Winter vorgesehen. Entstehen wird ein Neubau aus Holz der Gossauer Firma Blumer-Lehmann AG. Er umfasst die Tagesklinik, die Fach- und Bewegungstherapie sowie den zentralen Empfang für Besucher, Patienten und Gäste.

So soll das neue Besucher- und Therapiezentrum auf dem PZA-Gelände dereinst aussehen. Visualisierung: space communication GmbH

Als Nächstes wird zudem die Sanierung des Hauses 3 in Angriff genommen. Dort werden die Patientenzimmer, die Aufenthaltszonen, die Gruppenräume und sanitären Anlagen modernisiert. Auch die Aussenfassade wird erneuert. Darüber hinaus wird das Gebäude an den Versorgungstunnel angeschlossen. In einem zweiten Schritt werden die Häuser V und VI saniert. Der Umfang ist gemäss Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Spitalverbunds AR, noch nicht festgelegt. Ebenfalls sanierungsbedürftig ist das Haus VIII. Eine Planung sei hier allerdings noch nicht gestartet worden, sagt Kohler.

Die Liegenschaften des PZA wurden per 1. Januar 2018 dem Svar im Baurecht übertragen. Die Gebäude gehören ab diesem Datum somit dem Spitalverbund, der Kanton besitzt nur noch den Boden. «Da das Projekt Optimierung PZA mit einem vom Volk gesprochenen Rahmenkredit noch nicht abgeschlossen war, wird der Kanton es noch beenden und dem Svar jährlich nach Baufortschritt übertragen», sagt Bruno Mayer, Leiter des Amts für Finanzen. Das Besucher- und Therapiezentrum ist nicht der damaligen Vorlage und muss deshalb durch den Svar selbst realisiert werden.

