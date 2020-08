Die Aufholjagd beim Tourismus ist in vollem Gange – es gibt aber regionale Unterschiede im Appenzellerland Nach dem grossen Einbruch im Frühjahr erholen sich die Besucherzahlen wieder. Doch nicht alle können gleichermassen profitieren. Karin Erni 05.08.2020, 05.00 Uhr

Das Besuchen von Alpfahrten bleibt dieses Jahr Insidern vorbehalten, denn die Daten dürfen nicht veröffentlicht werden. Bild: Patrik Kobler

Aktuell boomen Ferien in der Schweiz. Doch bis vor kurzem herrschte noch Flaute. Gestern veröffentlichte das Bundesamt für Statistik die Beherbergungszahlen des Monats Juni. Sie zeigen: Die Ankünfte und Logiernächte liegen in Ausserrhoden 37,3 beziehungsweise 35,1 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum zurück.

Herisau hat sich noch nicht erholt

Doch nicht alle Gemeinden liegen im Minus. Heiden konnte die Übernachtungszahlen steigern, die anderen Gemeinden hatten mehr oder minder grosse Einbussen zu verzeichnen. Am härtesten traf es Herisau. Dort nächtigten weniger als halb so viele Gäste wie im Vorjahreszeitraum. «Die Herisauer Hotellerie lebt zu einem grossen Teil von Geschäftsreisenden, und dieser Bereich hat sich vom Lockdown noch nicht vollständig erholt», sagt Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR. «Positiv zu werten ist, dass über den ganzen Kanton betrachtet die Aufenthaltsdauer der Gäste etwas länger geworden ist. Sie hat sich von 1,6 auf 1,7 Nächte erhöht.» Der Juni sei im Übrigen noch kein typischer Ferienmonat, so Frey. «Wir sind gespannt auf die Juli-Zahlen. Für eine Bilanz ist es noch zu früh. Wir rechnen Ende Jahr ab.»

Viele Wanderwegkilometer und viel Freiraum

Es gebe einen generellen Trend weg von Massenbewegungen, das komme Ausserrhoden entgegen, so Andreas Frey. «Wir haben am meisten Wanderwegkilometer im Bezug zur Fläche in der ganzen Schweiz und man kann sich hierzulande sehr gut aus dem Weg gehen.» Damit es zu keinen Massenansammlungen an den bekannten Ausflugshotspots kommt, habe man die Ströme etwas zu steuern versucht, so Frey. «Die auswärtigen Besucher wollen wir eher an die bekannten Orte auf den Hügeln und Bergen bringen.» Mit dem Zubi-Sommeralbum sei es gelungen, den Wanderweg Kulturspur zu reaktivieren. «Er führt auch durch Tobel und bietet der lokalen Bevölkerung viel Spannendes und Unbekanntes zum Entdecken. Die Aktion dauert noch bis Ende August.»

Werbung gestoppt

Für die Sommerferien seien keine zusätzlichen Werbeaktivitäten nötig gewesen, so Frey. «Als wir sahen, dass die Gäste ohnehin kommen, haben wir die Werbemassnahmen massiv heruntergefahren.» Nun gelte es abzuwarten, ob der Trend anhalte. «Mit dem weiterentwickelten Appenzeller Wanderpass haben wir einen Trumpf im Ärmel, der nach Bedarf beworben werden kann und mit dem sich zusätzliche Gäste anlocken lassen», so Frey. Viel verspricht er sich von der Ostschweizerischen Gästekarte Oskar, die jetzt für Gäste und Beherbergungsbetriebe bis Ende Jahr kostenlos ist. Dies wurde möglich, weil die Kantone bei 15000 Karten den Gästebeitrag von täglich 10 Franken übernommen haben. Mit der Karte lassen sich 84 Attraktionen der Region besuchen. Mit einer zweiwöchigen Telefonakquise sei Appenzellerland Tourismus ein zusätzlicher Effort gelungen, so Frey. «Wir konnten die Anzahl der teilnehmenden Partnerbetriebe von 9 auf 66 steigern.»

Auf verschiedene Szenarien vorbereitet

Für den kommenden Herbst und Winter seien Prognosen schwierig, sagt Andreas Frey. «Einheimische Touristen buchen kurzfristig, je nach Wetter. Wir versuchen, uns auf verschiedenste Szenarien vorzubereiten, um dann so schnell wie möglich agieren zu können.» Auch auf das Schlimmstmögliche, wie einen lokalen Corona-Ausbruch, müsse man vorbereitet sein, so Frey. «Dann ist die richtige und schnelle Kommunikation entscheidend.» Die Pandemie habe das Planen erschwert, man wisse noch nicht, was in zwei drei Monaten gelte. «Einerseits unterstützt uns der Staat, aber er schränkt uns auch ein. So dürfen wir beispielsweise die Daten der Alpfahrten nicht publizieren. Wir haben Verständnis für diesen Entscheid. Uns tun vor allem die Sennen und Bauern leid. Für viele ist die Alpabfahrt und die Viehschauen einer der Höhepunkte im Jahr.» Dass der Alte Silvester stattfindet, ist gemäss Frey sicher. «Trotz Corona wird die Datumsanzeige irgendwann auf den 14.Januar springen. Aber in welcher Form kann momentan überhaupt noch nicht gesagt werden.»

Bis jetzt haben die Ausserrhoder Hotels die schwierige Zeit gut überstanden. Es sei ihm kein Betrieb bekannt, der habe schliessen müssen, so Frey. «Aber Corona ist noch nicht vorbei.»

Hüttenöffnung lohnte sich erst ab Ende Mai

Peter Ehrbar, Hüttenwart Hundsteinhütte. Ralph Ribi

Für Peter Ehrbar, Hüttenwart der Hundsteinhütte, ist klar: «Der Vergleich zum Juli 2019 zeigt es deutlich: Die Anzahl an Übernachtungen ist gestiegen.» Und dies trotz einer kleineren Kapazität von Betten, denn Ehrbar darf anstatt 44 nur noch 36 Wanderbegeisterte beherbergen. Er blickt mit einem lachenden und weinenden Auge auf die vergangenen Wochen zurück: «Die Unterkunft war seit Öffnung Ende Mai so gut besucht, dass ich sie am Wochenende zweimal hätte füllen können.» Das gesellige Miteinander, das viele Berggänger in die Hütten zieht, musste allerdings etwas kürzertreten. «In der heimeligen Gaststube glichen die mit Trennwänden verbarrikadierten Tische zeitweise glatt einem Hasenstall.» Den Humor hat aber niemand verloren, so erfreuten sich die Gäste am Beobachten von Eltern, die das steile Brüeltobel in Angriff nahmen – Kinderwagen inklusive.

Wohnungsvermietung auch zu Coronazeiten

Andrea Camen, Zimmervermieterin in Hundwil. PD

Andrea Camen vermietet als Gastgeberin eine hübsche Hundwiler Wohnung auf der Buchungsplattform Airbnb. Genutzt wurden die Räumlichkeiten in den letzten Wochen mehrheitlich von Einheimischen, die dafür länger in Hundwil blieben. «Hätte ich mehrere kurzfristige Mieter für die Wohnung gehabt, wäre ich bei der kontaktlosen Übergabe der Schlüssel kreativ geworden», sagt Camen. Was die Stornierungen in letzter Sekunde anbelangt, so zeigt sie sich gelassen: «Ich hatte keine Probleme damit.» Zudem erliess das Unternehmen Airbnb spezielle Richtlinien für die besonderen Umstände, was die Annullierung von Buchungen für Gäste sowie Gastgeber erleichterte. Der obligatorische Begrüssungstrunk, den die Gäste jeweils im Restaurant Bären einnehmen, war dank Sicherheitsabstand und des generellen Schutzkonzepts des Restaurants trotzdem möglich.

Campingplatz erlebte Höhen und Tiefen

Martin Klauser, Campingplatzwart Schönengrund. PD

Martin Klauser, Betreiber des Campingplatzes Schönengrund, zeichnet ein positives Bild: «Die Gäste strömten in den vergangenen Wochen auf unseren Campingplatz.» War das Wetter gnädig gestimmt, so war der Platz voll ausgebucht. Dank der Touristen, die in diesem Jahr mehrheitlich aus der West- und Innerschweiz mit ihren Wohnmobilen anreisten, schossen die Buchungen im Juli in die Höhe. Die Wochen des Lockdowns, als die Campingplätze schliessen mussten, machten den verlorenen Umsatz aber nicht wett. Und auch in den Ferien gelten die Schutzmassnahmen, so zeigen Markierungen im Gemeinschaftsbad deutlich an, wo man auf die nächste freie Dusche warten darf. Verängstigt sei niemand, so Klauser: «Nur sind die zwischenmenschlichen Begegnungen, welche den Campingurlaub für viele so attraktiv machen, zurückhaltender als in den Jahren zuvor.»