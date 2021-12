Stromausfall Durch Schnee verursacht: Herisau, Waldstatt und Schwellbrunn sassen Samstagnacht im Dunkeln Aufgrund einer technischen Störung im Netz der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG kam es Samstagnacht zu einem grösseren Stromausfall. Rund 10'000 Haushalte waren betroffen. Die Anwohner sahen sich mit einer ungewöhnlichen Situation konfrontiert. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 13.12.2021, 17.00 Uhr

Der Stromausfall Samstagnacht wurde durch Schnee verursacht. Dieser verursachte einen Kurzschluss im Netz der Axpo, was wiederum eine Kettenreaktion im Mittelspannungsnetz der SAK auslöste. Bild: Corinne Glanzmann

Plötzlich zischte es, und die Lampen gingen aus. So beschreibt eine Bewohnerin des Quartiers Lederbach in Herisau die vergangene Samstagnacht. In den Gebieten Herisau, Winkeln, Waldstatt und Schwellbrunn kam es zu Stromausfällen. Rund 10'000 Haushalte waren gemäss einer Mitteilung der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) im Zeitraum zwischen Mitternacht und sieben Uhr früh davon betroffen. Ganze Strassen lagen im Dunkeln, nur noch die Lichter einzelner Taschenlampen schwirrten in den Häusern herum. Es war eindrücklich, so die Anwohnerin weiter, dass einzelne Haushaltsgeräte wie der Backofen nach wie vor funktionierten.

Auf Facebook diskutierten Betroffene den Stromausfall ebenfalls rege. Dort ist zu lesen, dass die Verwunderung über den ausgefallenen Strom gross gewesen war. Schon Tage zuvor sei es zu kurzen Ausfällen gekommen. Solche Meldungen sind von Bewohnern der St.Gallerstrasse und der Viaduktstrasse zu lesen. In Schwellbrunn habe diese Problematik sogar seit Mitte vergangener Woche bestanden. Was für die einen nur ärgerlich gewesen war, hatte für die anderen teils grössere Einschränkungen zur Folge. So sass eine Familie an der Sonnenbergstrasse in Herisau lange im Dunkeln fest, da sich die elektrischen Rollläden nicht mehr öffnen liessen.

Reparaturen mittlerweile abgeschlossen

Bei den SAK hat man eine lange Nacht hinter sich. Die Netzspezialisten arbeiteten mit Hochdruck daran, den Strom wieder zum Laufen zu bringen. Die Problematik war komplex: Aufgrund eines Kurzschlusses im Netz der Axpo, vermutlich durch Schneeabwurf, wurde eine Kettenreaktion im Mittelspannungsnetz der SAK ausgelöst. Mittlerweile konnten alle Störungen gemäss Mitteilung aber behoben werden. Aktuell finden nur noch Reparaturen am Schalthaus Mühle in Herisau statt.

Roman Griesser, Leiter Unternehmenskommunikation bei den SAK, relativiert denn auf Anfrage hin auch das Ausmass des Stromausfalls. Einerseits sei es durch den Zeitpunkt in der Samstagnacht nicht zu grossflächigen, sondern nur zu vereinzelten Ausfällen in den Gewerbe- und Industriebetrieben gekommen. Andererseits wären einige Gebiete schnell wieder mit Strom versorgt gewesen. «So hat der Stromausfall etwa in Schwellbrunn nur eine Stunde bestanden.» Das Gebiet Sonneberg-Lederbach in Herisau war aufgrund defekter Schaltanlagen bei den Trafostationen hingegen sieben Stunden vom Ausfall betroffen. Seitens der Einwohnerschaft gingen aber nur wenige Reklamationen oder Schadensmeldungen ein, so Griesser.

Letzter grösserer Stromausfall bei den SAK war vor einem Jahr

Doch lassen sich solch technische Störungen künftig vermeiden? «Alle Netzbetreiber mit Fernleitungen kennen die Problematik, die sich mit plötzlichem Schneeabwurf ergibt», ergänzt Griesser. Ausschliessen lassen sich solche Störungen deshalb auch in Zukunft nicht. «So etwas kann leider ab und an vorkommen.» Der letzte witterungsbedingte Stromausfall war im Januar dieses Jahres, wegen eines Baumsturzes auf eine Freileitung. Damals waren rund 1’100 Haushalte betroffen. Und was ist mit den kürzeren Stromausfällen, von welchen einzelne Bürgerinnen und Bürger schon Tage zuvor berichteten? So sei es auch in Gemeinden im Appenzeller Vorderland am Freitagnachmittag zu einem kurzen Unterbruch der Stromversorgung gekommen. Griesser hierzu: «Im Vorfeld gab es im ganzen Gebiet aufgrund von Schneeabwurf kurze Spannungseinbrüche, welche durch kurz aufflackerndes Licht wahrgenommen werden können. Diese lassen sich aber ebenfalls nie ganz vermeiden.»

Strom kam in den Morgenstunden überall zurück

Zurück in Herisau: Dort kam der Strom in den frühen Sonntagmorgenstunden tatsächlich wieder zurück. Bei der Bewohnerin des Lederbachs war es der Fernseher, der als erstes wieder durch die Dunkelheit hallte. Die Solarlampe, welche die Frau vom Garten ins Wohnzimmer geholt hatte, wurde alsbald von der heimischen Beleuchtung wieder abgelöst. Und auch die Leuchtkegel der Taschenlampen aus den Nachbarswohnungen waren dann wieder verschwunden. Die Normalität kehrte zurück. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine ungewöhnliche Erfahrung. Und der Wunsch, mehr Kerzen zu Hause zu bunkern.

