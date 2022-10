Geringe Nachfrage nach vierter Impfung im Appenzellerland

Auffrischimpfung Vierte Coronaimpfung ab sofort möglich: Nachfrage im Appenzellerland ist aber gering Noch ist das Interesse an der Corona-Auffrischimpfung gering. Einige Hundert wollen das Angebot bislang erst nutzen. Dabei wird ein Anstieg der Fallzahlen demnächst befürchtet. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Ab Montag ist die Corona-Auffrischimpfung möglich. In Ausserrhoden wird vorwiegend in den Impfzentren, in Innerrhoden in den Hausarztpraxen geimpft. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Seit Montag besteht in den Impfzentren in Herisau und Heiden die Möglichkeit, eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus zu erhalten. Es ist ein Angebot, welches der Kanton auf Empfehlung der eidgenössischen Kommission für Impffragen ermöglicht, um die Pandemie einzudämmen, indem schwere Krankheitsverläufe verhindert werden sollen.

In Appenzell Ausserrhoden werden Termine nach einer Anmeldung über www.ar.wir-impfen.ch vergeben. Die Nachfrage ist gemäss Franz Bach, Leiter des Amtes für Gesundheit, jedoch bis jetzt noch relativ tief. Lediglich 600 Anmeldungen wurden bis Mitte vergangener Woche registriert. Das könnte sich aber in den kommenden Tagen ändern. Dazu sagt Bach:

«Viele setzen sich möglicherweise erst jetzt mit der Auffrischimpfung auseinander und haben darum noch um keinen Termin ersucht.»

Und viele würden sich erst anmelden, wenn Infektionen in ihrem persönlichen Umfeld festgestellt wurden. «Manchmal braucht es vielleicht auch die persönliche Betroffenheit.» So oder so: Der Kanton wäre vorbereitet. Die Zeitfenster für die Impfungen könnten der Nachfrage angepasst respektive kurzfristig verlängert werden.

In Appenzell Innerrhoden gibt es derweilen kein Impfzentrum. Dort werden die Impfungen dezentral über die Hausarztpraxen durchgeführt. Wie viele sich bereits für die Auffrischimpfung angemeldet haben, kann der Kanton darum nicht genau eruieren. Er geht für diese Woche von einer Anzahl unter 100 aus, heisst es auf Nachfrage. «Das liegt im Bereich des Erwarteten», so Mathias Cajochen, Departementssekretär des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements.

Da man davon ausgehe, dass mittlerweile praktisch die gesamte Bevölkerung Antikörper gegen SARS-CoV-2 aufweist, wird die Impfung insbesondere den besonders gefährdeten Personen empfohlen, um den individuellen Schutz zu erhöhen.

Tiefe Impfquoten im Appenzellerland

In Appenzell Innerrhoden beträgt die Impfquote 57,6 Prozent. Das ist national der tiefste Wert. Appenzell Ausserrhoden liegt nur marginal weiter vorne. Es gehört gesamtschweizerisch ebenfalls zu denjenigen Kantonen mit einer geringen Impfquote. 62,6 Prozent der Bevölkerung haben hier mindestens eine Impfdosis bislang erhalten. Dabei steigen die Infektionszahlen an. Wie viele genau infiziert sind, lässt sich nicht genau beziffern, da sich mutmasslich viele nicht testen lassen.

Die Kantone nehmen darum aktuell als Richtgrösse das Abwassermonitoring. Und dieses belegt einen Anstieg der Infektionen. «Es ist für uns im Moment eine wichtige Richtgrösse. Genauso wie die Belastung auf den IPS-Stationen», so Bach. Bis zu 40 Patientinnen und Patienten befanden sich schweizweit aufgrund einer Coronainfektion in den vergangenen Wochen jeweils auf der Intensivstation.

Anstieg der Infektionszahlen befürchtet

Vergangenes Jahr wurde just Anfang Oktober ein deutlicher Zuwachs an Coronainfizierten festgestellt. Wird es diesen Herbst genauso ablaufen? Der Leiter des Ausserrhoder Amtes für Gesundheit hält diese Entwicklung nicht für abwegig.

Franz Bach ist Leiter des Ausserrhoder Amtes für Gesundheit. Bild: Archiv

«In den kälteren Jahreszeiten ziehen sich die Menschen in die Innenräume zurück. Zudem finden viele Feste statt. Es wäre also nachvollziehbar, wenn die Infektionsrate einen ähnlichen Verlauf nimmt wie 2021.»

Darum werde auch die Belegung der IPS-Stationen wohl zunehmen. Allerdings sei ein besserer Schutz durch Impfung oder Infektion bei einem Grossteil der Bevölkerung vorhanden, und man sei mittlerweile gut vorbereitet, so Bach weiter. Die Bevölkerung weiss, wie sie sich vor einer Infektion schützen kann, die Impf- wie auch Testkapazitäten sind ausreichend vorhanden. Cajochen rechnet insgesamt mit einer anderen Entwicklung der Lage als in den vergangenen zwei Jahren. Dies aufgrund der mehrheitlich milden Krankheitsverläufe aktuell.

«Wir gehen von hohen Fallzahlen aus, aber einer geringeren Belastung für das Gesundheitswesen. Die Arbeitgeber werden aber vermutlich vermehrt mit Krankheitsausfällen zu rechnen haben.»

Überzeugungsarbeit, dass sich möglichst viele Menschen gegen das Virus impfen lassen, sind kantonal, neben der Kampagne vom Bund, keine geplant. Eigenverantwortung sei nun gefragt. Impfen in Appenzell Ausserrhoden ist derzeit in Herisau, Krombach, möglich am 12. und 14. Oktober sowie am 17., 19. und 21. Oktober von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. In Heiden wird an der Werdstrasse 1 A am 12. und 13. Oktober sowie am 18., 19. und 20. Oktober von 10 bis 14 und von 15 bis 19 Uhr geimpft. Anmeldungen über https://ar.wir-impfen.ch.

