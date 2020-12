Steinkrebs-Wiederansiedlung Auf zu neuen Ufern: Steinkrebse im Rödelbach bei Eggerstanden ausgesetzt Der Steinkrebs gilt als stark gefährdete Art. Gewässerverschmutzungen und das Verbauen von Bachläufen haben die Bestände stark dezimiert. Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden haben ein Projekt zur Wiederansiedlung dieses Krebses lanciert. Astrid Zysset 14.12.2020, 05.00 Uhr

Dieses etwa dreijährige Weibchen trägt die ersten Eier an ihrem Bauch. Bild: Astrid Zysset

Sachte werden die jungen Steinkrebse zu Wasser gelassen. Einzeln, und per Hand. Am besten sind Stellen, an denen die Strömung gering ist und die Hangformation es zulässt, dass die Tiere kleine Höhlen bauen können. Solch geeignete Bedingungen gibt es im Rödelbach bei Eggerstanden zuhauf. Alle 20 Meter werden zwei Dutzend Krebse an jenem Sonntagmorgen ausgesetzt. Total sind es 190.

Die Wiederansiedlung ist der vorläufige Höhepunkt des fünfjährigen Pilotprojektes «Steinkrebse Appenzellerland», welches von beiden Appenzeller Kantonen lanciert wurde und vom Bund finanziell mitgetragen wird. Mit diesem soll dem Schutz und der Förderung der stark gefährdeten Tiere entsprochen werden. Das Ziel: Sich selbst erhaltende Steinkrebspopulationen sollen wieder aufgebaut werden. Der Bestand der Tiere war in der Vergangenheit durch das Verbauen der Bachläufe wie auch durch die Verschmutzung der Gewässer stark dezimiert worden. Heute gibt es im Appenzellerland nur noch vier Populationen – drei im Ausserrhoder Vorderland, eine in Gonten.

Nach drei Jahren wird Bilanz gezogen

Jeannot Müller, der die Flusskrebsaufzuchtstation in Bühler leitet, zeigt den freiwilligen Helfern die Krebse, die nun ausgesetzt werden. Bild: Astrid Zysset

Die Tiere, welche im Rödelbach ausgesetzt wurden, sind Jungkrebse im Alter von bis zu zwei Jahren. Geschlechtsreif werden sie ab drei Jahren. In regelmässigen Abständen wird fortan deshalb geschaut, ob es zur Fortpflanzung gekommen und somit der Weiterbestand dieser Population gesichert ist. «Wir werden noch zwei Jahre Jungkrebse auf dieser Strecke aussetzen. Danach müssen sie es alleine schaffen, hier wieder heimisch zu werden», sagt der Biologe Thomas Kreienbühl vom Ökobüro Ecqua. Er ist zusammen mit Jeannot Müller, der die Flusskrebsaufzuchtstation Mehlersweid in Bühler betreibt, für das Pilotprojekt verantwortlich. Aber was geschieht, wenn es nicht klappt? «Ziel ist, eine selbsterhaltende Steinkrebspopulation aufzubauen. Das heisst, wir sollten in drei bis vier Jahren naturverlaichte Jungtiere finden», so Kreienbühl. Scheitert der Versuch, muss ein anderes geeigneteres Gewässer zur Wiederansiedlung gesucht werden.

Gefahr der Abwanderung gering halten

Die Krebse werden vorsichtig per Hand zu Wasser gelassen. Bild: Astrid Zysset

Nach einer knappen Stunde sind die Eimer leer und die Tiere im Wasser. Zu entdecken sind sie aber nirgends. In Sekundenbruchteilen haben sie sich in den lehmigen Hängen und unter den Steinen versteckt. Dort werden sie in den kommenden Monaten überwintern. «Das ist auch der Grund, warum wir mit der Wiederansiedlung auf die kalte Jahreszeit gewartet haben», sagt Kreienbühl. Wäre es noch ein wärmerer Herbsttag gewesen, hätte die Gefahr bestanden, dass die Krebse dermassen aktiv sind, dass sie abwandern. Beim gerade mal wenige Grad warmen Wasser ist dieses Risiko gering. «Sie können sich nun in aller Ruhe an ihre neue Umgebung gewöhnen.»

Bewohner unseres Ökosystems

Krebse gelten als wichtiger Bestandteil des hiesigen Ökosystems. Sie sind Allesfresser und können sich somit auch von toten organischen Substanzen ernähren. Kreienbühl nennt sie liebevoll die Gewässerpolizisten. Sie reinigen den Lebensraum von Aas, schneiden Pflanzen zurück und brechen die Bachsohle auf. Alles in allem: wichtige Aufgaben. «Sie siedeln sich aber nicht mehr von selbst in unseren Gewässern an», sagt Müller. Dazu brauche es menschliche Unterstützung. Seit drei Jahren betreibt er die Flusskrebsaufzuchtstation in Bühler. Alle Tiere gehen auf eine Population aus Gonten zurück. Einige Krebse wurden auch nach einer Gewässerverschmutzung wie beim Gülleunfall vergangenen Januar in Gonten kurzfristig zu Jeannot Müller gebracht.

«Das Aussetzen ist der schönste Teil unserer Arbeit», sagt er und lächelt. Wo sich die idealen Bedingungen für die Tiere finden, ist auf ein dreijähriges Kartierungsprojekt zurückzuführen, bei welchem Müller und Kreienbühl zusammen mit vielen Freiwilligen nachts die Gewässer im Appenzellerland nach Steinkrebsen absuchten. Dass die Wiederansiedlung im Rödelblach klappt, dafür stehen die Chancen gut. «Bislang ist alles reibungslos verlaufen», freut sich Müller. Was nun noch fehlt, ist ein bisschen Glück. Denn jetzt sind die Krebse sich selbst und der Natur überlassen.