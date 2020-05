Nach der Wiedereinführung des Präsenzunterrichts: Landammann Alfred Stricker auf Stippvisite im (fast) normalen Schulalltag in Stein Am Montag fand die Rückkehr zum Präsenzunterricht statt. Ausserrhodens Landammann Alfred Stricker machte sich selbst ein Bild von der Lage und besuchte die Schule in Stein. Astrid Zysset 12.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Landammann Alfred Stricker besucht die Klasse von Gabi Knöpfel. Bild: Astrid Zysset

Absperrbänder auf den Treppen regeln die Laufwege, Unterrichtsbeginn und Pausen finden für die verschiedenen Klassen versetzt statt, und Händewaschen ist für jeden, der das Schulzimmer betritt, Pflicht. Am Montag fand in den Schulen die Rückkehr zum Präsenzunterricht statt.

Bildungsdirektor Alfred Stricker.

Benjamin Manser

Der Ausserrhoder Landammann und Bildungsdirektor Alfred Stricker nutzte die Gelegenheit, um sich in seiner Heimatgemeinde Stein selbst ein Bild davon zu machen, wie die neuen Auflagen umgesetzt werden. In einer 18-seitigen Broschüre hat der Kanton die Grundsätze zusammengefasst, die unter Berücksichtigung der Eindämmung des Coronavirus für die Rückkehr zum regulären Unterricht ab sofort gelten. «Ich bin gespannt, ob alle Richtlinien praktikabel sind beziehungsweise ob der eingeschlagene Weg auch tatsächlich funktioniert», so Stricker.

Neu im Schulzimmer: Plexiglasscheiben, Masken und Desinfektionsmittel

Rund 200 Schülerinnen und Schüler besuchen in Stein den Kindergarten, die Primar- wie auch die Oberstufe. Schulleiter Thomas Jakob gab zu bedenken, dass die Schule nach wie vor ein «Ort der Begegnung» sei. Die Distanzregeln immer konsequent einhalten zu können, werde nicht möglich sein. Aber die Schule habe alle Vorkehrungen getroffen, um den Richtlinien bestmöglich zu entsprechen. So habe er auf Wunsch von zwei Lehrerinnen Plexiglasscheiben vor deren Pulten anbringen lassen. Masken, Treteimer und Desinfektionsmittel wurden in ausreichender Menge bestellt.

In den ersten Schulstunden am Montag wurden die Hygiene- und Distanzregeln erläutert. Die älteren Schülerinnen und Schüler sassen in zwei Metern Abstand zu ihren Klassenkameraden an ihren Pulten. Bei den kleineren ein paar Schulzimmer weiter war dies nicht der Fall. Sie sassen im Kreis und erörterten zusammen mit ihrer Lehrerin, welche Spiele in der Pause noch erlaubt sind. Solche mit Körperkontakt hat die Schule nämlich verboten. Ebenso wurden einzelne Freifächer gestrichen, damit den Lehrern mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, um den Grundsätzen des Kantons gerecht zu werden.

Mehr Präsenz wird gefordert: Die Anzahl Lehrkräfte in der Pausenaufsicht wurde verdoppelt. Und vor dem Unterricht sind die Schülerinnen und Schüler angehalten, früher in die Klassenzimmer zu gehen, um den Ansturm beim Läuten der Klingel abzuwenden. Einzelne Lehrkräfte betreuen neu auch Halbklassen. Grosse Klassen wurden aufgeteilt; der Unterricht findet auch in der Aula und im Mehrzweckraum statt. Der Weg dorthin ist genau festgelegt. Zum Mehrzweckraum folgt der Einlass über einen Nebeneingang, der Ausgang ist auf der Vorderseite des Gebäudes. «Ziel ist es, Gedränge zu vermeiden», so Jakob.

Weder Schulreise noch Schlussfeier

Weitere Massnahmen für die Schülerinnen und Schüler: Der Turnunterricht findet bis auf Weiteres nur im Freien statt, Mittagssport, Schwimmen und Schulreisen sind gestrichen. Gemäss Jakob haben aber bereits einzelne Lehrpersonen angekündigt, kleinere Velotouren unternehmen zu wollen. «Einschneidend wird aber die Absage der Schulschlussfeier sein», so der Schulleiter weiter. Diese sei das Highlight des Jahres, und für die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe jeweils ein besonderer Moment.

«Wir suchen aber nach Alternativen. Vielleicht gelingt uns ein feierlicher Moment online.»

Landammann Alfred Stricker fand es schön, zu sehen, wie aus der jetzigen Situation das Beste herausgeholt wird. Zufrieden fiel denn auch seine Bilanz nach dem Besuch in Stein aus. «Der Austausch mit den Schulen geht aber weiter», sagte er. Die in der Broschüre festgelegten Grundsätze seien ein wichtiger Teil. «Sicher bis zu den Sommerferien tagt auch das seit 14. März aktive Sondergremium Corona-Volksschule wöchentlich. Und so lange werden wir regelmässig im Bilde sein, wie die Richtlinien umgesetzt werden.»