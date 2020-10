Auf eigene Faust: Architekt Peter Hugentobler sammelt Unterschriften für den Bau einer Umfahrungsstrasse von Gais Peter Hugentobler sammelt Unterschriften für den Bau einer Umfahrungsstrasse von Gais. Die Petition will er Ende Oktober beim Kanton einreichen. Neu ist die Idee aber nicht. Gemeindepräsident Ernst Koller rechnet trotzdem nur mit minimalen Chancen, dass die Umfahrungsstrasse jemals umgesetzt wird. Astrid Zysset 10.10.2020, 05.00 Uhr

Der Verkehr durch Gais soll weniger werden - das ist das Anliegen von Peter Hugentobler. Bild: Astrid Zysset

Es ist ein Anliegen, das aus dem Nichts zu kommen scheint. Eines aber, das Architekt und Baubiologe Peter Hugentobler schon lange unter den Nägeln brennt. Seit fünf Jahren wohnt er an der Langgasse in Gais respektive an der kürzesten Verbindungsstrasse zwischen Altstätten und St.Gallen. Um Schwerverkehrsabgaben zu sparen, nutzen viele Lastwagen diesen Weg. Aber auch bei Motorradfahrern ist die Strasse über den Stoss beliebt.

Peter Hugentobler ist dies alles ein Dorn im Auge. Er findet, dass zu viel Verkehr durch die Mittelländer Gemeinde fliesst und spricht von einer «Rennstrecke für Lastwagen- und Töfffahrer», da viele auch nicht mit angepasster Geschwindigkeit fahren würden. Die Lösung: Der Verkehr soll umgeleitet werden.

Die Idee hatte er bereits 2018. Nun will er die Realisierung vorantreiben. Die Rede ist von einer Umfahrungsstrasse. Diese soll beim Kreisel Zweibrücken am Dorfeingang über das Industriegebiet beim Nägeli Holzbau vorbei unter den Bahnlinien hindurch beim Restaurant Hirschen in die Stossstrasse münden. Rund drei Kilometer würde die Strasse lang werden. Privates, eingezontes Bauland tangiere sie nicht.

Peter Hugentobler hat schon einige Unterschriftenbogen zusammen. «Die Resonanz auf mein Vorhaben ist positiv», sagt er. Bild: Astrid Zysset

Unterschriften werden bis Ende Oktober gesammelt

Neu ist diese Vision nicht. Im Richtplan ist sie seit Jahrzehnten verankert. Umgesetzt wurde sie allerdings nie. Peter Hugentobler will das nun ändern und – da es sich um eine Verlegung einer Kantonsstrasse handeln würde – beim Kanton eine Petition einreichen. Wie viele Unterschriften er bereits zusammen hat, will Hugentobler nicht angeben, denn es kämen laufend zusätzliche hinzu.

«Die Resonanz auf meine Idee ist gut. Ich habe bislang kaum jemanden getroffen, der sie ablehnt.»

200 Unterschriften sind sein Ziel. Sammeln will er noch bis Ende Oktober. Chancen auf eine Realisierung der Umfahrungsstrasse sollte sich Hugentobler aber nicht ausrechnen, findet zumindest Gemeindepräsident Ernst Koller. Auch wenn die Umfahrung im Richtplan zu finden sei, habe sie der Kanton nicht auf der Prioritätenliste und auch nicht in der Finanzplanung der nächsten Jahre.

«Ein Handlungsbedarf ist auch nicht ausgewiesen. Der Verkehr durch Gais ist seit zehn Jahren gemäss den aktuellen Verkehrszählungen konstant», so Koller weiter. Eine Realisierung einer solchen Umfahrungsstrasse zumindest in den nächsten 10 bis 20 Jahren erachtet der Gemeindepräsident somit als unwahrscheinlich.

Die Nachfrage beim Kanton bestätigt, dass im Richtplan zwar ein entsprechender Korridor aufgeführt sei, im Strassenbauprogramm der nächsten Jahre die Umfahrung jedoch nicht aufgeführt wurde. Ob eine Realisierung wahrscheinlich ist, dazu gibt es keine Stellungnahme, da noch kein Projekt vorliegt.

Grenzwerte werden nicht überschritten

Hugentobler findet, dass ein Handlungsbedarf durchaus besteht. Der 79-Jährige reagiert empfindlich auf Feinstaub und Stickoxid. Gemäss kantonaler Messung werden die Grenzwerte nicht überschritten. Doch Hugentobler gibt zu bedenken, dass die Fachstellen mit Durchschnittswerten rechnen. Vereinzelt würden die Grenzwerte tatsächlich überschritten.

Auch auf die Verkehrszählungen gibt der Gaiser wenig. 3800 Fahrzeuge wurden 2019 im Jahresdurchschnitt pro Monat am Ortsausgang Stoss registriert, 2018 waren es 3900. Die Ortsdurchfahrt selbst nutzten knapp 7000 Fahrzeuge pro Monat. Nach sonderlich viel klingt dies nicht. Doch Hugentobler macht deutlich, dass es zu Spitzenzeiten Unmengen an Sattelschleppern und Motorradfahrern seien, welche die Strasse unterhalb seiner kleinen Wohnung passieren. Für ihn: unhaltbare Zustände.

«Ich bin nicht gegen den Individualverkehr», stellt der 79-Jährige klar. «Ich fahre sogar selbst Auto.» Aber er erachtet die Umfahrungsstrasse als notwendig, um die Emissionsbelastung und die Gefahren für Fussgänger und Radfahrer innerhalb Gais’ zu reduzieren. Hugentobler stellt klar:

«Ich will die Strasse nicht in erster Linie für mich!»

Es ginge um das Gemeinwohl, speziell für Kinder und ältere Personen. Deshalb würde er auch eine Tempobeschränkung auf 20 Stundenkilometer innerhalb des Gemeindegebietes begrüssen, den Dorfkern selbst sehe er gerne komplett autofrei.

Wie teuer die Umfahrungsstrasse werden würde, dazu gibt es keine offizielle Schätzung. Für die Kosten müsste jedoch der Kanton aufkommen. Für Hugentobler wäre dies nicht mehr als fair.

«Am Kreisel in Herisau müssen wir uns ja auch beteiligen. Nun können andere ja mal solidarisch mit uns sein.»

Peter Hugentobler will für die Umfahrungsstrasse kämpfen. Auskunft gibt er auf Anfrage interessierter Bürger gerne. Auch Unterschriftenbogen stellt er auf Wunsch zu.