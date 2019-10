Mit Visionen und Wünschen auf dem Weg zum neuen Ausserrhoden Die Totalrevision der Kantonsverfassung schreitet voran. Vier Kommissionsmitglieder äussern sich zu ihren Visionen und Wünschen. Astrid Zysset/Natascha Arsic

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden soll eine komplett überarbeitete Verfassung erhalten. (Bild: APZ)

Schon ist es soweit: Die letzten Sitzungen der Verfassungskommission stehen an. Am Donnerstag wird in Trogen unter anderem über den Wortlaut der Präambel wie auch über Unvereinbarkeiten und das Öffentlichkeitsprinzip diskutiert. Noch ist kein Wort der neuen Verfassung zu Papier gebracht worden. Doch bereits in einigen Monaten soll ein erster Vorentwurf vorliegen. Dieser geht nach der Sichtung durch den Regierungsrat in die Vernehmlassung.

Anschliessend werden die Antworten durch die Kommission behandelt und daraus entsteht der Bericht zuhanden der Regierung. Der neue Verfassungsentwurf würde dann voraussichtlich Ende 2021 verabschiedet werden, sodass ein Jahr später eine Volksabstimmung über die totalrevidierte Verfassung stattfinden könnte.

Seit vergangenem November treffen sich die 31 Mitglieder der Verfassungskommission, um in vier unterschiedlichen Arbeitsgruppen über die einzelnen Gesetzesartikel zu diskutieren. Eine zeitintensive Arbeit. Aber auch eine zukunftsweisende. Hintergrund der einberufenen Kommission ist ein Volksentscheid vom März 2018. Das Ausserrhoder Stimmvolk sagte Ja zur Totalrevision der Kantonsverfassung. Die aus dem Jahre 1996 stammende Version soll komplett überarbeitet werden.

Konkret geht es darum, sie von Artikeln aus der Landsgemeindezeit zu befreien. Aber auch die Gemeindestrukturen sollen überprüft werden. Um die Revision breit abzustützen, wurden Freiwillige für eine sogenannte Verfassungskommission gesucht. Die Bevölkerung sollte dabei möglichst breit vertreten sein. Will heissen: Personen aus verschiedenen Altersgruppen, aus verschiedenen Regionen sowie mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund wurden gesucht. Hinzu kamen Vertreter der Parteien, der Gemeinden und der Kantonsratsfraktionen.

Einsetzen für mehr Offenheit

Der Walzenhausener Peter Gut vertritt die pu-Fraktion in der Verfassungskommission. (Bild: SSO)

Eine konkrete Vision hat Peter Gut aus Walzenhausen nicht. Er wünscht sich, dass eine Ausgewogenheit zwischen Weltoffenheit und Traditionsbewusstsein in der Verfassung Einzug findet. «Auch an dem Bild, wie die Gesellschaft sein sollte, darf man nicht festhalten, wenn es nicht mehr dem Zeitgeist entspricht», so der parteiunabhängige Kantonsrat. Und Kleinigkeiten solle man beachten. In diesen stecke oft Entwicklungspotenzial. Insgesamt: Viele Wünsche, die wenig fassbar sind. Doch das ist gewollt, so Gut.

«In der Verfassung soll meine Haltung zum Ausdruck kommen, nicht meine Meinung.»

Im Gespräch wird deutlich, dass er für Offenheit, Toleranz und so wenig staatliche Regulation wie möglich einsteht. Ob die Verfassung seinen Werten entsprechen wird, kann Gut nicht abschätzen. «Das sehe ich erst, wenn sie zu Papier gebracht ist.» Die Formulierungen sind entscheidend. Das merkt Gut auch bei den Diskussionen um die Präambel. Bislang stand in dieser «Im Vertrauen auf Gott» geschrieben. Der 61-Jährige will sich dafür einsetzen, dass «Im Wissen darum, dass wir Teil eines grösseren Ganzen sind» verankert wird. «Das lässt alles offen», so Gut. Für ihn ist die Mitarbeit in der Kommission eine Freude. Er werde auch auf der Strasse angesprochen.

«Die Leute sind teilweise der Ansicht, dass wir auf gutem Weg sind, teilweise haben sie die Meinung, wir seien von allen guten Geistern verlassen.»

Letzteres wurde ihm für das Verankern gleichgeschlechtlicher Beziehungen vorgeworfen. Etwas, was aber auch seiner Vision von Offenheit entspricht.

Eine Wunschliste im Gepäck

Die Bühlerin Jacqueline Bruderer vertritt die Bevölkerung in der Kommission. (Bild: PD)

Eine konkrete Vision hat Jacqueline Bruderer aus Bühler zwar nicht, doch einige Wünsche, welche sie gerne in der Verfassung verankert sehen würde. «Ich weiss, was ich will und stehe in den Diskussionen auch für meine Überzeugungen ein», sagt die angehende Rechtsagentin. So hat es sie denn auch sehr gefreut, dass das Stimmrechtsalter auf Kantons- und Gemeindeebene auf 16 Jahre gesenkt wird.

«Wir leben in einem überalterten Kanton. Dass sich mehr junge Menschen am politischen Prozess beteiligen, erachte ich als ungemein wichtig.»

Auch dass der Klimagedanke in unterschiedlicher Ausgestaltung aufgenommen wurde, findet Bruderer «visionär und spannend». Wohin die Verankerung jener Klimadiskussion genau führt, weiss die Bühlerin zwar noch nicht, doch dass geschrieben stehen wird, dass der Umwelt Sorge getragen werden muss, erachtet sie als zukunftsweisend für künftige Generationen. Und für noch etwas hat sich Bruderer stark gemacht: die Selbstbestimmung im hohen Alter.

«Dieser Gesetzesartikel bringt die Haltung zum Ausdruck, dass ältere Menschen nicht einfach ins Heim ‹abgeschoben› werden sollen. Das finde ich sehr wichtig.»

Insgesamt stehe sie für ein weltoffenes und menschenfreundliches Appenzellerland ein, das liberal und sorgfältig mit dem Bestehenden umgeht. «Wir sind auf gutem Wege, das zu erreichen», so Bruderer. Eine weitere Erkenntnis aus der Arbeit in der Verfassungskommission: «Ich hatte nicht gedacht, dass gelebte Demokratie dermassen aufwendig ist. Aber auch nicht, dass es so spannend ist.»

Passend zum heutigen Zeitgeist

Die Heidlerin Susanne Rohner vertritt die SVP in der Parteienvertretung. (Bild: PD)

«Vor 25 Jahren waren meine Visionen grösser, weil die Verfassung sehr alt war und somit stärker überarbeitet werden musste», sagt SVP-Mitglied Susanne Rohner aus Heiden, die schon bei der letzten Totalrevision mitgewirkt hat. Diesmal gehe es darum, zu schauen, was noch passt und wo Änderungen vorgenommen oder andere Akzente gesetzt werden müssen.

Für die Zukunft wünscht sich Rohner eine moderne Verfassung, die dem heutigen Zeitgeist entspricht. Als Beispiel nennt sie Anpassungen im Gesundheitswesen. Bei der damaligen Revision der Kantonsverfassung sei die Spitex neu und deren Förderung ein wichtiges Anliegen gewesen. In der neuen Verfassung solle der Akzent in der Kranken- und Gesundheitspflege auf der Förderung der integrierten Versorgung liegen. Zudem sollen auch pflegende Angehörige Erwähnung finden. Weiter muss sich der Staat gemäss Rohner seiner Aufgabe im Bereich der Klimapolitik bewusst werden.

«Der Klima- und Umweltschutz muss auf der Verfassungsstufe so formuliert werden, dass er realistisch ist und umgesetzt werden kann.»

Im Finanzbereich halte die Verfassung nur die wesentlichsten Punkte fest. Hier sei die Gesetzgebung sehr umfassend und könne auch flexibler auf Veränderungen reagieren. Erfahrungsgemäss hat sich laut Rohner gezeigt, dass die Kommission Visionen in den Vorentwurf aufnimmt, die dann von der Politik aber nicht umgesetzt werden können. «Letztlich muss die Verfassung für den ganzen Kanton stimmen und die Intention des Volkes widerspiegeln, damit es sich damit identifizieren kann.»

Zwischen Tradition und Zukunft

Der Herisauer Werner Frischknecht vertritt die Bevölkerung in der Kommission. (Bild: PD)

Werner Frischknecht aus Herisau ist der Meinung, dass man keine konkrete Vision davon haben kann, wie der Kanton einmal aussehen soll. «Es geht viel mehr darum, aktuell zu sein und ein Bild davon widerzuspiegeln, was heute Tatsache ist», sagt Frischknecht, der auch an der letzten Revision in den Jahren 1991 bis 1995 mitgewirkt hat. Damals habe fast schon eine Aufbruchstimmung geherrscht. Die Mitglieder der Kommission dachten, sie können eine Vision in die Welt setzten und etwas Neues machen. Dieses Mal mache die Kommission wenig Revolutionäres. Es werde nicht alles von Grund auf in Frage gestellt, sondern einzelne Anpassungen gemacht.

«Ich schaue weit zurück, aber auch gerne nach vorne.»

Für Frischknecht ist wichtig, sich der Traditionen bewusst zu sein, gleichzeitig aber in die Zukunft zu blicken und zu überprüfen, was geändert werden muss. «In der jetzigen Verfassung sind beispielsweise immer noch Passagen aus Zeiten der Landsgemeinde zu finden, die es seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Diese sollen angepasst oder weggelassen werden.» Laut Frischknecht soll künftig der Proporz eingeführt werden. «Aufgrund der Strukturen im Kanton ist das aber nicht einfach.» Weiter sagt der Herisauer, dass das aktuelle Thema Klima aufgegriffen werden muss. Er hofft, dass die Dringlichkeit erkannt und in der neuen, zukunftsgerichteten Verfassung ein eigenständiger Artikel zum Klimaschutz verankert wird.

«Vieles wird heute aber eidgenössisch oder international geregelt, sodass der Spielraum auf kantonaler Ebene nicht allzu gross ist.»