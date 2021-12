Ein Selbstversuch in der Lichtspirale in Waldstatt

Selbstversuch Auf dem Weg zum Licht in Waldstatt: Wie ein Gebilde aus Tannenzweigen zum Innehalten bewegt In Waldstatt wird bis zum 6. Januar die Möglichkeit zur Lichtmeditation angeboten. Was die Begehung der Spirale aus Tannenzweigen in einem Mensch auslösen kann, zeigt der Selbstversuch. Ramona Koller 29.12.2021, 17.00 Uhr

Die Laternen und Lichter erhellen die Spirale im Badgüetli in Waldstatt. Bild: PD

Im Badgüetli neben dem Seniorenheim Bad Säntisblick in Waldstatt findet sich dieser Tage ein Gebilde aus Tannenzweigen, die spiralförmig angeordnet sind. Zwischen den Tannenzweigen befinden sich an Metallstöcken aufgehängte Laternen und in der Mitte der Spirale steht auf einem Holzstamm eine grosse Laterne mit einer brennenden Kerze darin. Zum ersten Mal haben Freiwillige der reformierten Kirche und aus der Gemeinde Waldstatt die Lichtspirale realisiert.

Es ist ein regnerischer Abend, als ich mich auf den Weg zur Lichtspirale mache. Den Kerzen in den Laternen, die den Weg zur Spirale auf der Wiese neben dem Seniorenheim säumen, macht der Nieselregen nichts aus. Vor der Spirale treffe ich Helene V. Müller. Gemeinsam mit der Pfarrerin Regula Gamp, und Freiwilligen hat sie die Spirale realisiert. Ich müsse die Spirale selbst begangen haben, um zu verstehen, was sie in den Menschen bewirken soll, erklärt Müller. Also mache ich mich auf den Weg.

Auch tagsüber und ohne Schnee bietet die Spirale etwas für das Auge. Bild: PD

Ich nehme eine kleine Laterne aus der Box am Eingang und begebe mich in die Spirale. Während ich den Weg entlangschreite, kommen mir unzählige philosophische Gedanken. Helene V. Müller wird mir später sagen, dass diese mit der Spirale bewusst gefördert werden. Obwohl ich ganz alleine im Gebilde bin, fühle ich mich nicht alleine. Die Lichter, die um mich herum brennen, stehen für Menschen, die diesen Weg vor mir gegangen sind.

Helene V. Müller bestätigt, dass die Spirale auf grosses Interesse stösst. Die Kerzen müssten regelmässig aufgefüllt werden. Jeden Abend entzündet eine Freiwillige oder ein Freiwilliger die Kerzen, die zur Spirale führen. Die Kerze in der Mitte wird täglich ersetzt und brennt Tag und Nacht. Dieses Kerzenlicht steht für die Kraft, die in jedem Menschen zu finden ist, erklärt Müller. Die Leute zünden ihre Kerzen in der Mitte an und tragen das Licht sowohl physisch, als auch symbolisch, nach Aussen. «Die Menschen tragen dieses Licht in sich und verschenken es in Form der Liebe an alles Lebendige», so Müller.

In der Mitte der Spirale kann die eigene Kerze angezündet werden. Bild: PD

Als ich bei der grossen Laterne in der Mitte ankomme, halte ich kurz inne. Ich höre, wie der Regen auf meine Jacke tropft und wie die Autos auf der einige hundert Meter entfernten Strasse fahren. Dennoch komme ich in diesem Moment zur Ruhe. Es erinnert mich zurück an meine Kindheit. Die Suche nach dem Samichlaus führte mich jeweils über einen mit Kerzen gesäumten Weg zur Samichlaushütte im Schochenbergwald in Herisau. Ich lächle kurz und entzünde meine Kerze am Feuer in der Laterne auf dem Holzstamm, bevor ich mich zurück auf den mit Stroh bedeckten Weg mache.

In zwei Stunden wurden der Schnee aufgetürmt und die Tannenzweige angeordnet. Bild: PD

Aufgebaut wurde die Spirale am 11. Dezember, als noch Schnee lag. Etwa 50 Zentimeter hohe Maden haben die Freiwilligen, unter anderem Konfirmanden, aufgetürmt und mit den Tannenzweigen dekoriert. Die Tanne wurde von Bruno Zeller zur Verfügung gestellt, dem auch das Land gehört, auf dem die Spirale realisiert wurde. Unterstützt wird die Aktion von der evangelisch-reformierten Kirche der Gemeinde Waldstatt, welche alle Kosten übernimmt. Am 31. Dezember und am 6. Januar um 18.30 Uhr, sowie am 1. Januar um 7 Uhr morgens, wird Müller die Begehung der Spirale begleiten. Interessierte können sich spontan im Badgüetli einfinden. Müller wird einige Worte zur Spirale sagen und aufbauende Texte vortragen. Auch für Kinder eignet sich die Spirale, wie Müller von Begleiterinnen einer Kindergruppe bestätigt bekommen hat.

Ich habe unterdessen meine Laterne in die Tannenzweige gestellt und die Spirale wieder verlassen. Ich nehme mir vor, die Spirale in den kommenden Tagen noch einmal zu besuchen. Ohne Regen möchte ich nochmals einen Moment der Ruhe geniessen können. Diese kommen im Alltag doch schnell einmal zu kurz.

Die Lichtspirale im Badgüetli Bis am 6. Januar ist die Spirale neben dem Seniorenheim Bad Säntisblick in Waldstatt im Bad 30 begehbar. Kerzen stehen beim Eingang kostenlos bereit. Parkplätze finden sich beim Seniorenheim. Am 31. Dezember und 6. Januar um 18.30 Uhr und am 1. Januar um 7 Uhr, finden begleitete Begehungen statt. Weitere Führungen können via E-Mail an helenev.mueller@bluewin.ch oder telefonisch unter 071 352 30 77 gebucht werden.