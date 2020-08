Auch im Appenzellerland rollt der Ball wieder Dieses Wochenende beginnt für die Fussballerinnen und Fussballer aus dem Appenzellerland die Meisterschaft. Die vergangene Saison wurde wegen Corona abgebrochen. Auch jetzt beeinflusst das Virus den Trainings- und Spielbetrieb. Smilla Bühler und Mea McGhee 21.08.2020, 16.37 Uhr

Nach coronabedingter Pause spielen die Fussballer im Appenzellerland ab diesem Wochenende wieder um Meisterschaftspunkte. Bild: PD

Sämtliche Fussballteams aus dem Appenzellerland nehmen die Spielzeit 2020/21 in der gleichen Liga wie in der Vorsaison in Angriff. Aufgrund des Meisterschaftsabbruchs vor Beginn der Rückrunde gab es keine Auf- und Absteiger.

Vier Teams sind in der 3. Liga Gruppe 2 eingeteilt: FC Appenzell, FC Heiden, FC Speicher und FC Teufen. Diese Konstellation führt zu zahlreichen Derbys, so auch zum Saisonauftakt. Heute Samstag empfängt Appenzell den FC Speicher.

Neuer Trainer in Appenzell

Alexandro Isler, Trainer FC Appenzell. Quelle: PD

Beim FC Appenzell ist Alexandro Isler neu Trainer. Er sagt: «Wir möchten einen guten Start hinlegen und schauen von Spiel zu Spiel.» Im Team gab es keine markanten Veränderungen, und die Vorbereitung sei den Umständen entsprechend gut verlaufen. Die Spieler seien fit. Corona und die damit verbundenen Vorgaben des Verbands, der Sportstättenbetreiber und der Vereine hätten Einfluss auf das Verhalten und die Gewohnheiten. Dennoch laufe der Trainingsbetrieb relativ normal. Wo liegen Appenzells Stärken? Alexandro Isler sagt:

«Wir haben eine gute Durchmischung von jungen und erfahrenen Spielern und möchten durch Kampf und Teamgeist überzeugen.»

Trainer kehrt zum FC Speicher zurück

Christian Huber, Trainer FC Speicher. Bild: Mea McGhee

Beim Drittligisten FC Speicher haben mit Stefan Bänziger und Joel Schmid zwei langjährige Teamstützen ihre Karriere beendet. Dafür steht im Gegensatz zur wenig erfolgreichen Vorrunde 2019/20 der Stammtorhüter wieder zur Verfügung. Trainer Christian Huber kehrte bereits in der Winterpause zurück und sieht die Stärke seiner Mannschaft im Zusammenhalt. Für Speicher sei der Klassenerhalt in der 3. Liga ein steter Kampf. Vier Junioren wurden nachgenommen, nun gehe es darum, die Generationen zusammenzuführen.

Turbulenzen beim FC Heiden

Unklar ist die Lage beim FC Heiden. Nach diversen Abgängen sei die Qualität in der Drittliga-Mannschaft nicht ausreichend, um bestehen zu können, so Trainer Ulrich Schuler. Im Cup unterlagen die Vorderländer dem FC Zuzwil (ebenfalls 3. Liga) gleich mit 1:7. Zur Diskussion steht nun, das Fanionteam zurückzuziehen und mit der verbleibenden Fünftligamannschaft weiterzumachen. Darüber entscheidet der Vorstand in der kommenden Woche. Am Sonntag tritt Heiden auf dem heimischen Sportplatz Gerbe gegen den USV Eschen/Mauren 2 an.

Sechs Junioren in Teufens Fanionteam aufgenommen

Marco Pola, Trainer FC Teufen Bild: PD

«Wenn wir unsere Spielprinzipien konstant auf den Platz bringen, werden wir diese Saison vieles bestimmen können und eine Menge Spass haben», ist Marco Pola, Trainer des FC Teufen, überzeugt. Das Kader wurde mit sechs A-Junioren verstärkt, mit Ausnahme des Torhüters gab es keine Abgänge. Und wie haben die Teufner die lange Fussballpause erlebt? Marco Pola sagt:

«Da nicht alle gleich aktiv waren, war der Fitnessstand der Spieler am Anfang sehr unterschiedlich.»

Nun stehe das Team aber da, wo es der Trainer haben möchte. Den Zusammenhalt nennt er als Stärke. Dieser begründet auf der Tatsache, dass fast alle Spieler aus der eigenen Juniorenabteilung stammen.

Herisau will Wiederaufstieg im zweiten Anlauf

Für die Drittligisten des FC Herisau war der Saisonabbruch besonders bitter: Die Mannschaft von Trainer Domenico Troccoli war auf bestem Weg, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Mit zehn Siegen aus elf Partien und ohne eine Niederlage grüsste Herisau von der Tabellenspitze der Gruppe 4. So sagt Troccoli denn auch:

«Wir wollen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben und um den Aufstieg mitspielen.»

Domenico Troccoli, Trainer FC Herisau. Bild: PD

Die Konstellation in der Gruppe sei interessant, der Trainer macht drei bis vier gleichwertige Konkurrenten für die Spitzenpositionen aus. Er attestiert seiner Mannschaft einen «guten Mix zwischen talentierten Jungen und erfahrenen Spielern». Das Team wolle sich entwickeln und Erfolge feiern. «Dieser Wille ist spürbar und in jeder Einheit ersichtlich.»

Vom FC Abtwil-Engelburg stiess Torhüter Philipp Rosenfelder zum FC Herisau. Mattia Sbocchi hat zum FC Uzwil gewechselt. Bereits in der Winterpause kamen Marvin Müller, Joel Kurzbauer und Diogo Goncalves hinzu. Bei Herisau ist man bestrebt, eigene Junioren ins Fanionteam zu integrieren. Dabei sollen sie in ihrer Entwicklung begleitet werden.

Herisau hat sieben Freundschaftsspiele ausgetragen und die Trainingspräsenz war gemäss Troccoli trotz Ferienzeit sehr gut. Aufgrund eines Coronafalls bei einem Gegner musste der Trainings- und Spielbetrieb für zwei Wochen unterbrochen werden. Corona werde weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Unter Berücksichtigung der Richtlinien und Empfehlungen des BAG versuchen die Herisauer, Trainingseinheiten und Spiele durchzuführen. «Die Gesundheit von allen hat erste Priorität und kann nicht fahrlässig auf Spiel gesetzt werden», betont Domenico Troccoli. Daher müsse man hohe Flexibilität in die Abläufe bringen.



Vier Neuzugänge bei Urnäsch

Georg Gülünay, Trainer FC Urnäsch. Bild: PD

Georg Gülünay trainiert die Viertligisten des FC Urnäsch. Die Devise lautet: «Wir nehmen Spiel für Spiel und schauen, was dabei rauskommt.» Die Spieler sollen ihr Hobby geniessen können und Spass am Fussballspielen haben. Die Vorbereitungszeit war speziell. Nach einer normalen Saison ist sie eigentlich viel kürzer, als sie heuer war. Gülünay sagt: «Wir haben eigentlich den ganzen Sommer durchtrainiert.» Dies scheint sich ausgezahlt zu haben, so ist laut Trainer der Teamgeist die grösste Stärke des Teams. Abgänger gab es keine, dafür stiessen vier Spieler zur Gruppe. Drei davon hatten als Junioren beim Verein angefangen, der vierte ist als neu als B-Junior dazu gekommen.

Teufen und Bühler profitieren von Gruppierung

In der Gruppierung FC Teufen-Bühler spielen die Viertligisten aus Bühler und Teufen. Sie werden neu von Luca Pieli und Dimitri Waldburger trainiert. Die Zusammenarbeit der beiden Vereine bringe einen Mehrwert, ist Waldburger überzeugt. Einige ehemalige Bühlerer kehren nach Abstechern zu anderen Klubs hinzu. Das Trainergespann ist überzeugt, in der vorderen Tabellenhälfte mitzuhalten.

Appenzellerinnen wollen vorne mitspielen

Juan Isler, Trainer Frauen FC Appenzell, 1. Liga. Bild: Mea McGhee

Ziel der Erstligistinnen des FC Appenzell sind der Klassenerhalt und eine Top-Fünf-Klassierung. Trainer Juan Isler sagt: «Die Vorbereitung war intensiv und gut.» Der einzige Dämpfer bestand aus einigen Ausfällen aufgrund von Verletzungen. Die ersten Monate der Vorbereitungszeit trainierten die Spielerinnen von zu Hause aus, mit Hilfe eines Trainingsplans. Markante Änderungen in der Aufstellung gibt es keine. Isler schliesst ab:

«Das Team kann mit ausserordentlichem Zusammenhalt punkten.»

Gute Trainingspräsenz bei Bühlers Frauen

Antonio Romano, Trainer FC Bühler, Frauen 1. Liga. Bild: PD

Die Erstligistinnen des FC Bühler durften Mitte Juni nach coronabedingtem Unterbruch wieder auf den Rasen. Trainer Antonio Romano nennt es «eine viel zu lange Pause». Das Kader umfasst neu 21 Spielerinnen und absolvierte eine atypische lange Vorbereitung. Romano sagt: «Dadurch, dass viele Spielerinnen nicht lange oder gar nicht in den Ferien waren, verzeichneten wir einen überdurchschnittlich guten Trainingsbesuch.» Das Team absolvierte sechs Testspiele und sei für das erste Heimspiel heute Samstag bereit.

Das sind die ersten Spiele der Appenzeller Teams

In der ersten Meisterschaftsrunde kommt es bei den Drittligisten bereits zum ersten Appenzeller Derby. Sechs Fanionteams tragen ein Heimspiel aus:

3. Liga, Gruppe 2: FC Appenzell – FC Speicher, Sa, 17 Uhr, Sportplatz Schaies, Appenzell

3. Liga, Gruppe 2: FC Heiden – USV Eschen/Mauren 2, So, 16 Uhr, Sportplatz Gerbe, Heiden

3. Liga, Gruppe 4: FC Dussnang – FC Herisau, Sa, 17 Uhr, Sportplatz Sonnenhof, Dussnang

3. Liga, Gruppe 2: FC Teufen – FC Rorschach-Goldach 2, Sa, 16 Uhr, Sportplatz Landhaus, Teufen

4. Liga, Gruppe 4: FC Herisau 2 – FC Urnäsch, So, 17 Uhr, Sportplatz Kreckel, Herisau

4. Liga, Gruppe 4: FC Teufen-Bühler – FC Rebstein, Sa, 18.30 Uhr, Sportplatz Landhaus, Teufen

Frauen 1. Liga, Gruppe 2: FC Bühler – FC Altstetten, Sa, 18 Uhr, Sportplatz Göbsimühle, Bühler

Frauen 1. Liga, Gruppe 2: FC Appenzell – AS Gambarogno, So, 16, Sportplatz Schaies, Appenzell